[Видео] Старейший буддийский храм Канадзавы: огромные ворота и двухярусная колокольня

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В период Эдо храмы и святилища, разбросанные по территории владений замка, переместили, собрав в трёх районах в Канадзаве. Самая большая группа святынь – Тэрамати, здесь собрано около 70 храмов и святилищ.

Храм Рюдзодзи был построен в 15 году Канъэй (1638) и считается самым старым сохранившимся храмом в Канадзаве.

Характерная черта Рюдзодзи – огромные ворота. Это великолепное деревянное сооружение больше напоминает замковые ворота. Колокольня на самом деле совмещает как башню колокола, так и башню барабана – на первом этаже в ней колокол, а на втором – барабан. Она имеет необычную для колоколен периода Эдо структуру, её стоит осмотреть.

На территории также есть фонарь периода появления христианства в Японии и могила 6-го ёкодзуны Ооу-но Мацумидори-но сукэ.

В 2012 году район Тэрамати, в который входит и этот храм, был признан Национальным заповедником важных традиционных зданий.

Видео из телепрограммы «Почему-то именно в Канадзаве… Откройте для себя Ното в провинции Кага!».

Статья создана при сотрудничестве с Кабельным телевидением Канадзавы

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