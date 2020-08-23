[Видео] Храмы и старинные дома в призамковом городе: район Утацуяма в Канадзаве

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Правители княжества Кага, сильнейшего в регионе Хокурику, в начале периода Эдо (1603-1868) переместили ранее разбросанные по территории княжества храмы к трём входам в призамковый город. Одной из таких групп храмов является Утацуяма в северо-восточной части города Канадзава, этот район является национальным заповедником важных традиционных зданий. На склоне за развлекательным районом Хигаси-Тяягай построен также храм – от подножья к воротам Саммон ведёт длинная каменная лестница. В Японии нечасто встречаются городские ландшафты, где вперемешку расположены храмы и городские дома.

В одном из старинных домов в этом районе устроили кафе и галерею. На первом этаже находится кафе, в котором использованы предметы обстановки, использовавшиеся в старину, а в большом чердачном помещении, где изнутри видна крыша, можно ознакомиться с традиционными способами строительства таких домов.

Статья создана при сотрудничестве с Кабельным телевидением Канадзавы