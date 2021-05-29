[Видео] Набатный колокол, который никогда не звучал: храм Когандзи в Канадзаве

Видео

В период Эдо храмы и святилища, разбросанные по территории владений замка, переместили, собрав в трёх районах в Канадзаве. Самая большая группа святынь – Тэрамати, здесь собрано около 70 храмов и святилищ.

Если смотреть со стороны дороги, среди храмов Терамати особо выделяется храм Когандзи. В глаза бросается великолепная резьба на треугольном фасаде высокой крыши.

Когандзи – храм, призванный защищать замок Канадзава. Раньше с колокольни замок был виден, и в чрезвычайной ситуации оттуда должны были оповещать замок о чрезвычайной ситуации звуком колокола. Однако на самом деле колокол Когандзи в период Эдо никогда не звонил и получил прозвище «Колокол, в который не бьют» (Цукадзу-но канэ). Из парадной комнаты храма всё ещё можно увидеть каменную стену замка.

В 2012 году район Тэрамати, в который входит и этот храм, был признан Национальным заповедником важных традиционных зданий.

Видео из телепрограммы «Почему-то именно в Канадзаве… Откройте для себя Ното в провинции Кага!».

Статья создана при сотрудничестве с Кабельным телевидением Канадзавы

Статьи по теме