Дзодзёдзи: знаменитый храм и место упокоения сёгунов у подножья Токийской башни

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Дзодзёдзи – древний буддийский храм в центре Токио. В период Эдо его прихожанами были сёгуны Токугава, и многие здания и памятники на территории храмового комплекса говорят о его богатом историческом наследии, а сейчас он прочно ассоциируется с расположенной рядом с ним Токийской башней, и этот район – одно из самых знаковых мест столицы.

Буддийский храм Дзодзёдзи – историческая сокровищница, расположенная в самом центре Токио. Основанный в 1393 году священником Сёсо в качестве места проповеди буддизма Чистой земли (Дзёдо) храм стал в период Эдо (1603-1868) семейным храмом правящего дома Токугава. Сегодня посетители храма могут осмотреть место последнего упокоения нескольких сёгунов, а также впечатляющую коллекцию исторических артефактов храма. Дзодзёдзи по-прежнему остаётся местом паломничества последователей направления Чистой Земли, привлекая также туристов и фотографов, которые приходят полюбоваться контрастным видом храмовых зданий на фоне Токийской башни, которая высится за храмом.

Дзодзёдзи процветал под покровительством сёгунов Токугава начиная с основателя сёгуната, Токугавы Иэясу (1543-1616), и стал ведущим буддийским храмом в Эдо (нынешний Токио), политическом центре страны. После реставрации Мэйдзи 1868 года популярность храма уменьшилась, но он оставался памятником архитектуры периода Эдо, однако большая часть богато украшенных зданий на его территории была разрушена в результате бомбардировок столицы союзниками во время Второй мировой войны.

Одним из немногих избежавших пожара сооружений являются главные ворота Сангэдацумон. Изящная ярко-красная постройка высотой 21 метр и шириной 19 метров выходит на оживлённую улицу Хибия-дори. Это старейшее деревянное здание в Токио, оно построено в 1622 году и внесено в список важных культурных ценностей национального значения.



Ворота Сангэдацумон на фоне Токийской башни



У ворот храма стоит сосна, посаженная президентом США Улиссом С. Грантом, который посетил Японию со своей женой в 1879 году после окончания президентского срока

Пройдя среди покрытых красным лаком колонн под изогнутой кровлей ворот, вы попадаете в умиротворяющую атмосферу открытых пространств, деревьев и каменных статуй. Мацунага Хакутё, который возглавляет отдел посетителей храма, с сожалением отмечает, что Дзодзёдзи, несмотря на всё его историческое значение, привлекает сравнительно мало туристов. Он объясняет это потерей многих традиционных построек в результате воздушных налётов военного времени, и всё же, даже несмотря на потери, на территории по-прежнему можно увидеть достаточное количество свидетельств прославленного прошлого храма, включая гробницы шести сёгунов Токугава и известных личностей, таких как принцесса Кадзуномия.

Мацунага отмечает, что распространение социальных сетей вызвало желанный рост числа посетителей, которые приходят прогуляться по территории храма или чтобы сфотографировать Сангэдацумон и другие здания вместе с Токийской башней. Он рекомендует туристам не только фотографировать, но и обратить должное внимание на главный павильон храма Дайдэн. «Я надеюсь, что посетители сначала зайдут в павильон, чтобы прочитать нэмбуцу – возглашение имени будды Амида перед тем, как исследовать окрестности, – отмечает он. – После этого пускай фотографируют, сколько душе угодно».



Дайдэн, Великий павильон храма Дзодзёдзи на фоне Токийской башни



Мацунага Хакутё делится с посетителями историей храма Дзодзёдзи

Храм сёгунов

У истоков буддизма направления Дзёдо в Японии стоял легендарный монах Хонэн, который с 1175 года проповедовал, что люди могут достичь спасения и переродиться в Гокураку-дзёдо, буддийской Чистой земле крайнего блаженства, посредством регулярного чтения нэмбуцу. В павильоне Дайдэн находится большое деревянное изображение Амиды Нёрай, Будды Бесконечного света и главного святого секты Чистой Земли, статуя датируется периодом Муромати (1333-1568). По обеим сторонам от неё стоят статуи Хонэна и Шаньдао, жившего в VII веке китайского монаха, чьи труды повлияли на развитие буддизма Дзёдо в Японии.



Благодаря близости Токийской башни храм является уникальным фоном для фотографий и фильмов. На ступенях Дайдэн со своей весенне-летней коллекцией 2021 года дебютировал японский модный бренд Atsushi Nakashima



Фигура Амиды Нёрай с изображениями монахов Хонэна (слева) и Шаньдао (справа)



Сидящая фигура Амиды Нёрай в центре зарегистрирована как культурное достояние Токио

Дзодзёдзи стал семейным храмом дома Токугава благодаря дальним связям храма с родным для Иэясу княжеством Микава (сейчас – префектура Айти). Мацунага объясняет, что Иэясу вырос в могущественном доме Мацудайра и посещал его семейный храм Дайдзюдзи, который сейчас находится в городе Окадзаки преф. Айти. Дайдзюдзи основал монах Гутэй, ученик основателя Дзодзёдзи Сёсо. Когда Иэясу устраивал в Эдо свою резиденцию в 1590 году, он посоветовался с настоятелем Дайдзюдзи по поводу выбора семейного храма для новоучреждённого рода Токугава, и тот порекомендовал Дзодзёдзи, а настоятель храма Дзонно произвёл на Иэясу глубокое впечатление.



Портрет Токугавы Иэясу и послание Иэясу с выражением почтения священнику Дзонно в сокровищнице храма Дзодзёдзи

Изначально Дзодзёдзи находился в районе Кайдзука к западу от замка Эдо, сейчас это район Киоитё в токийском районе Тиёда. Иэясу перенёс храм на его нынешнее место к юго-западу от замка в 1598 году, чтобы он оберегал замок от несчастий, приходящих с этого неблагоприятного направления (в 1625 году с той же целью в Уэно был основан храм Канъэйдзи, защищавший замок от злых сил с северо-восточного направления).

Первым правителем рода Токугава, похороненным в Дзодзёдзи, стал второй сёгун, Хидэтада. За столетия правления Токугава к нему присоединились Иэнобу (шестой сёгун), Иэцугу (седьмой сёгун), Иэсигэ (девятый сёгун), Иэёси (двенадцатый сёгун) и Иэмоти (четырнадцатый сёгун). Сам Иэясу был похоронен в Никко в обширном святилище Тосёгу (сейчас – префектура Ибараки), как и третий сёгун, Иэмицу, прочие сёгуны Токугава покоятся во втором семейном храме, Канъэйдзи. Первоначальные гробницы сёгунов в Дзодзёдзи были разрушены во время войны, и могилы были перенесены в новые гробницы на территории храма.



Возле могил шести сёгунов Токугава расположены могилы их жён и других членов семьи



Ворота гробницы Хидэтады Тайтокуин рэйбёмон избежали пожаров и находятся на территории гостиницы The Prince Park Tower Tokyo в парке Сиба; Тайтокуин – посмертное имя Хидэтады

Великий храм

Нынешние пределы Дзодзёдзи – это лишь часть почти 83 гектаров его территории в период расцвета. Многочисленные здания и сады, которые когда-то стояли на обширных просторах храма, сейчас сменились дорогами и современными бетонными конструкциями. Когда-то ворота Сангэдацумон были не главными, а средними воротами. Главные ворота Даймон стояли восточнее на расстоянии ровно 108 кэн (около 200 м), по числу заблуждений живых существ. Сегодня маленькая копия отмечает место, где когда-то находились великие ворота, а название Даймон сохранилось в названии станции метро линий Асакуса и Оэдо.



Правительство Мэйдзи уменьшило территорию Дзодзёдзи и передало землю недавно основанному городу Токио. В 2016 году столичное правительство вернуло место расположения ворот Даймон храму

Северная граница храма простиралась до Онаримон – ворот, специально предназначенных для входа сёгунов. Сегодня в этом районе находится станция линии Тоэй Мита с таким названием. Парк Сиба и отель Prince Park Tower Tokyo находятся на южной границе Дзодзёдзи, а Токийская башня отмечает границу территории на западе. На обширных территориях было 48 дополнительных храмов и более 100 построек для размещения огромного количества монахов – по некоторым данным, более 3000, обучающихся в храме. Дзодзёдзи также контролировал поместья в ближних и отдалённых регионах, что обеспечивало храму значительный доход.



Ворота Нитэммон, являвшиеся входом в Юсёин, мавзолей сёгунов Токугава; это важное культурное достояние национального значения находится на территории отеля Prince



Парк Сиба, один из первых общественных парков Японии, был создан на земле, которая ранее была частью огромной территории Дзодзёдзи

Наследие рода Токугава

На территории храма немало свидетельств тесной связи Дзодзёдзи с правителями рода Токугава. В северной части территории храма находится древняя суйбанся – резервуар под крышей, где прихожане очищаются перед молитвой. Каменный контейнер изначально был частью Сэйёин, мавзолея Токугавы Цунасигэ, правителя княжества Кофу и сына сёгуна Иэмицу, но после того, как гробница была уничтожена пожаром, он был перемещён на своё нынешнее место. Напротив находится башня колокола, на которой установлен колокол Дайбонсю. На момент отливки в 1673 году Дайбонсё был одним из самых больших храмовых колоколов в Эдо и его окрестностях.

Другие памятники, связанные с домом Токугава и пережившие разрушения во время войны – это ворота Куромон, построенные примерно в середине XVII века, и 200-летнее кёдзо, хранилище сутр.



Резервуар из мавзолея Токугавы Цунасигэ всё ещё используется



Дайбонсё считался одним из трёх великих храмовых колоколов Эдо



Ворота Куромон к югу от Сангэдацумон построены при третьем сёгуне, Иэмицу



Хранилище сутр в Дзодзёдзи, первоначально построенное в 1613 году, было реконструировано в 1799 году; оно зарегистрировано как культурное достояние Токио

Рядом с главным павильоном Дайдэн находится другой знаменитый павильон храма, Анкокудэн. В здании находится чёрное изображение Будды Амиды, которое, как говорят, вырезал монах Гэнсин (942-1017), чьи труды оказали влияние на распространение буддизма Чистой Земли. Предполагают, что Иэясу почитал это резное изображение и приходил сюда помолиться.

Самый известный символ связи Дзодзёдзи с домом Токугава – семейный герб дома Токугава мицуба аой из трёх листьев мальвы, украшающий черепицу, ворота и резьбу по камню на территории храма.



Павильон Анкокудэн был назван в честь буддийского имени Токугавы Иэясу – Анкокуин. Посетители могут приобрести амулеты и предметы, используемые для различных буддийских служб, в специальном киоске



Чёрное изображение Будды Амиды демонстрируется публике три раза в год, 15 января, 15 мая и 15 сентября



Герб семьи Токугава с тремя листьями мальвы на украшениях крыши под черепицей онигавара с лицом демона на крыше Анкокудэн



Инукимон, бронзовые ворота мавзолея сёгунов Токугава, изначально были частью гробницы шестого сёгуна, Иэнобу

Историческая сокровищница Эдо

На территории Дзодзёдзи также можно увидеть множество исторических свидетельств религиозного и культурного значения храма. В северо-восточном углу скрывается святилище Юя, основанное в 1624 году, а в западной части территории находится чайный домик, связанный с принцессой Кадзуномия, женой четырнадцатого главы Токугавы Иэмоти. Есть также многочисленные фонари и каменные памятники, в том числе один, посвящённый павшим членам легендарной пожарной команды Эдо (мэгуми). Мацунага говорит, что ряды фигур «тысячи оберегающих детей Дзидзо», сэнтай косодатэ Дзидзо, одетые в красные шапочки и нагрудники, особенно популярны среди иностранных гостей. Небольшие каменные статуи, которых насчитывается около 1300, преподносили храму для молитвы за здоровье ребенка и как часть ритуальных услуг для мидзуко, выкидышей.



Вход в святилище Кумано, охраняющее северо-восток храма; построено в 1624 г.



Каменный памятник пожарной команде мэгуми Эдо был открыт в 1716 году



Вертушки и подношения в виде цветов и игрушек украшают ряды статуй Дзидзо, призванных оберегать детей

Мацунага рекомендует после осмотра территории храма посетить Галерею сокровищ Дзодзёдзи на первом этаже павильона Дайдэн. В музее хранится множество произведений искусства и реликвий, связанных с историей храма. Центральным элементом выставки является копия мавзолея Хидэтады, Тайтокуин, в масштабе 1:10, который, как говорят, стал прототипом для святилища Никко Тосёгу. Макет был создан сотрудниками и студентами Токийской школы изящных искусств, предшественницы нынешнего Токийского университета искусств, он демонстрировался на Японско-британской выставке в Лондоне в 1910 году и на протяжении более века оставался частью Британской королевской коллекции. Он был подарен Дзодзёдзи и выставлен на обозрение при открытии Галереи сокровищ в 2015 году, в 400-ю годовщину смерти Иэясу.



В фойе Галереи сокровищ выставлены работы каллиграфа Янагиды Тайун и художника Синода Токо



Работы из 100 свитков художника периода Эдо Кано Кадзунобу с изображениями 500 учеников Будды

Центр изучения буддизма

Мацунага признаёт, что Дзодзёдзи мог бы активнее привлекать туристов, но он указывает и на то, что храма сохраняет свою основную роль как оплота буддизма Дзёдо в районе Канто. Вместе с Тионъин в Киото он является одним из двух храмов, где кандидаты должны пройти последние три недели обучения перед рукоположением в священники. Каждый год около 100 священников заканчивают учебу в Дзодзёдзи и назначаются в другие храмы по всей стране.

В 2025 году исполняется 850 лет со дня основания направления Дзёдо. Мацунага говорит, что в настоящее время ведутся работы по замене черепицы на Дайдэн, и что ворота Сангэдацумон планируют отремонтировать в рамках подготовки к этому важному событию. «Я искренне надеюсь, что туристы и последователи Дзёдо будут продолжать приезжать, чтобы увидеть Дзодзёдзи – и Токийскую башню – ещё много-много лет».



Косёдэн слева от павильона Дайдэн – место обучения будущих священников



Главный павильон Дайдэн храма Дзодзёдзи и Токийская башня с ночной подсветкой

Дзодзёдзи

Адрес: 4-7-35 Shiba Park, Minato, Tokyo

Часы богослужений: Дайдэн с 6:00 до 17:30;Анкокудэн с 9:00 до 17:00

Мавзолей сёгунов Токугава: в рабочие дни с 11:00 до 15:00;выходные и праздничные дни с 10:00 до 16:00;закрыто по вторникам, кроме праздничных дней; вход для взрослых 500 йен

Галерея сокровищ храма: рабочие дни с 11:00 до 15:00;выходные и праздничные дни с 10:00 до 16:00;закрыто по вторникам, кроме праздничных дней; входной билет 700 йен

Как добраться: 3 минуты ходьбы от станций Сиба-коэн и Онаримон на линии метро Тоэй Мита;5 минут ходьбы от станции Даймон на линиях метро Тоэй Асакуса и Оэдо;10 минут ходьбы от станции JR Хамамацутё и токийской монорельсовой дороги.

Материал, текст и фотографии Nippon.com

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