Дзодзёдзи: знаменитый храм и место упокоения сёгунов у подножья Токийской башни
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Буддийский храм Дзодзёдзи – историческая сокровищница, расположенная в самом центре Токио. Основанный в 1393 году священником Сёсо в качестве места проповеди буддизма Чистой земли (Дзёдо) храм стал в период Эдо (1603-1868) семейным храмом правящего дома Токугава. Сегодня посетители храма могут осмотреть место последнего упокоения нескольких сёгунов, а также впечатляющую коллекцию исторических артефактов храма. Дзодзёдзи по-прежнему остаётся местом паломничества последователей направления Чистой Земли, привлекая также туристов и фотографов, которые приходят полюбоваться контрастным видом храмовых зданий на фоне Токийской башни, которая высится за храмом.
Дзодзёдзи процветал под покровительством сёгунов Токугава начиная с основателя сёгуната, Токугавы Иэясу (1543-1616), и стал ведущим буддийским храмом в Эдо (нынешний Токио), политическом центре страны. После реставрации Мэйдзи 1868 года популярность храма уменьшилась, но он оставался памятником архитектуры периода Эдо, однако большая часть богато украшенных зданий на его территории была разрушена в результате бомбардировок столицы союзниками во время Второй мировой войны.
Одним из немногих избежавших пожара сооружений являются главные ворота Сангэдацумон. Изящная ярко-красная постройка высотой 21 метр и шириной 19 метров выходит на оживлённую улицу Хибия-дори. Это старейшее деревянное здание в Токио, оно построено в 1622 году и внесено в список важных культурных ценностей национального значения.
Пройдя среди покрытых красным лаком колонн под изогнутой кровлей ворот, вы попадаете в умиротворяющую атмосферу открытых пространств, деревьев и каменных статуй. Мацунага Хакутё, который возглавляет отдел посетителей храма, с сожалением отмечает, что Дзодзёдзи, несмотря на всё его историческое значение, привлекает сравнительно мало туристов. Он объясняет это потерей многих традиционных построек в результате воздушных налётов военного времени, и всё же, даже несмотря на потери, на территории по-прежнему можно увидеть достаточное количество свидетельств прославленного прошлого храма, включая гробницы шести сёгунов Токугава и известных личностей, таких как принцесса Кадзуномия.
Мацунага отмечает, что распространение социальных сетей вызвало желанный рост числа посетителей, которые приходят прогуляться по территории храма или чтобы сфотографировать Сангэдацумон и другие здания вместе с Токийской башней. Он рекомендует туристам не только фотографировать, но и обратить должное внимание на главный павильон храма Дайдэн. «Я надеюсь, что посетители сначала зайдут в павильон, чтобы прочитать нэмбуцу – возглашение имени будды Амида перед тем, как исследовать окрестности, – отмечает он. – После этого пускай фотографируют, сколько душе угодно».
Храм сёгунов
У истоков буддизма направления Дзёдо в Японии стоял легендарный монах Хонэн, который с 1175 года проповедовал, что люди могут достичь спасения и переродиться в Гокураку-дзёдо, буддийской Чистой земле крайнего блаженства, посредством регулярного чтения нэмбуцу. В павильоне Дайдэн находится большое деревянное изображение Амиды Нёрай, Будды Бесконечного света и главного святого секты Чистой Земли, статуя датируется периодом Муромати (1333-1568). По обеим сторонам от неё стоят статуи Хонэна и Шаньдао, жившего в VII веке китайского монаха, чьи труды повлияли на развитие буддизма Дзёдо в Японии.
Дзодзёдзи стал семейным храмом дома Токугава благодаря дальним связям храма с родным для Иэясу княжеством Микава (сейчас – префектура Айти). Мацунага объясняет, что Иэясу вырос в могущественном доме Мацудайра и посещал его семейный храм Дайдзюдзи, который сейчас находится в городе Окадзаки преф. Айти. Дайдзюдзи основал монах Гутэй, ученик основателя Дзодзёдзи Сёсо. Когда Иэясу устраивал в Эдо свою резиденцию в 1590 году, он посоветовался с настоятелем Дайдзюдзи по поводу выбора семейного храма для новоучреждённого рода Токугава, и тот порекомендовал Дзодзёдзи, а настоятель храма Дзонно произвёл на Иэясу глубокое впечатление.
Изначально Дзодзёдзи находился в районе Кайдзука к западу от замка Эдо, сейчас это район Киоитё в токийском районе Тиёда. Иэясу перенёс храм на его нынешнее место к юго-западу от замка в 1598 году, чтобы он оберегал замок от несчастий, приходящих с этого неблагоприятного направления (в 1625 году с той же целью в Уэно был основан храм Канъэйдзи, защищавший замок от злых сил с северо-восточного направления).
Первым правителем рода Токугава, похороненным в Дзодзёдзи, стал второй сёгун, Хидэтада. За столетия правления Токугава к нему присоединились Иэнобу (шестой сёгун), Иэцугу (седьмой сёгун), Иэсигэ (девятый сёгун), Иэёси (двенадцатый сёгун) и Иэмоти (четырнадцатый сёгун). Сам Иэясу был похоронен в Никко в обширном святилище Тосёгу (сейчас – префектура Ибараки), как и третий сёгун, Иэмицу, прочие сёгуны Токугава покоятся во втором семейном храме, Канъэйдзи. Первоначальные гробницы сёгунов в Дзодзёдзи были разрушены во время войны, и могилы были перенесены в новые гробницы на территории храма.
Великий храм
Нынешние пределы Дзодзёдзи – это лишь часть почти 83 гектаров его территории в период расцвета. Многочисленные здания и сады, которые когда-то стояли на обширных просторах храма, сейчас сменились дорогами и современными бетонными конструкциями. Когда-то ворота Сангэдацумон были не главными, а средними воротами. Главные ворота Даймон стояли восточнее на расстоянии ровно 108 кэн (около 200 м), по числу заблуждений живых существ. Сегодня маленькая копия отмечает место, где когда-то находились великие ворота, а название Даймон сохранилось в названии станции метро линий Асакуса и Оэдо.
Северная граница храма простиралась до Онаримон – ворот, специально предназначенных для входа сёгунов. Сегодня в этом районе находится станция линии Тоэй Мита с таким названием. Парк Сиба и отель Prince Park Tower Tokyo находятся на южной границе Дзодзёдзи, а Токийская башня отмечает границу территории на западе. На обширных территориях было 48 дополнительных храмов и более 100 построек для размещения огромного количества монахов – по некоторым данным, более 3000, обучающихся в храме. Дзодзёдзи также контролировал поместья в ближних и отдалённых регионах, что обеспечивало храму значительный доход.
Наследие рода Токугава
На территории храма немало свидетельств тесной связи Дзодзёдзи с правителями рода Токугава. В северной части территории храма находится древняя суйбанся – резервуар под крышей, где прихожане очищаются перед молитвой. Каменный контейнер изначально был частью Сэйёин, мавзолея Токугавы Цунасигэ, правителя княжества Кофу и сына сёгуна Иэмицу, но после того, как гробница была уничтожена пожаром, он был перемещён на своё нынешнее место. Напротив находится башня колокола, на которой установлен колокол Дайбонсю. На момент отливки в 1673 году Дайбонсё был одним из самых больших храмовых колоколов в Эдо и его окрестностях.
Другие памятники, связанные с домом Токугава и пережившие разрушения во время войны – это ворота Куромон, построенные примерно в середине XVII века, и 200-летнее кёдзо, хранилище сутр.
Рядом с главным павильоном Дайдэн находится другой знаменитый павильон храма, Анкокудэн. В здании находится чёрное изображение Будды Амиды, которое, как говорят, вырезал монах Гэнсин (942-1017), чьи труды оказали влияние на распространение буддизма Чистой Земли. Предполагают, что Иэясу почитал это резное изображение и приходил сюда помолиться.
Самый известный символ связи Дзодзёдзи с домом Токугава – семейный герб дома Токугава мицуба аой из трёх листьев мальвы, украшающий черепицу, ворота и резьбу по камню на территории храма.
Историческая сокровищница Эдо
На территории Дзодзёдзи также можно увидеть множество исторических свидетельств религиозного и культурного значения храма. В северо-восточном углу скрывается святилище Юя, основанное в 1624 году, а в западной части территории находится чайный домик, связанный с принцессой Кадзуномия, женой четырнадцатого главы Токугавы Иэмоти. Есть также многочисленные фонари и каменные памятники, в том числе один, посвящённый павшим членам легендарной пожарной команды Эдо (мэгуми). Мацунага говорит, что ряды фигур «тысячи оберегающих детей Дзидзо», сэнтай косодатэ Дзидзо, одетые в красные шапочки и нагрудники, особенно популярны среди иностранных гостей. Небольшие каменные статуи, которых насчитывается около 1300, преподносили храму для молитвы за здоровье ребенка и как часть ритуальных услуг для мидзуко, выкидышей.
Мацунага рекомендует после осмотра территории храма посетить Галерею сокровищ Дзодзёдзи на первом этаже павильона Дайдэн. В музее хранится множество произведений искусства и реликвий, связанных с историей храма. Центральным элементом выставки является копия мавзолея Хидэтады, Тайтокуин, в масштабе 1:10, который, как говорят, стал прототипом для святилища Никко Тосёгу. Макет был создан сотрудниками и студентами Токийской школы изящных искусств, предшественницы нынешнего Токийского университета искусств, он демонстрировался на Японско-британской выставке в Лондоне в 1910 году и на протяжении более века оставался частью Британской королевской коллекции. Он был подарен Дзодзёдзи и выставлен на обозрение при открытии Галереи сокровищ в 2015 году, в 400-ю годовщину смерти Иэясу.
Центр изучения буддизма
Мацунага признаёт, что Дзодзёдзи мог бы активнее привлекать туристов, но он указывает и на то, что храма сохраняет свою основную роль как оплота буддизма Дзёдо в районе Канто. Вместе с Тионъин в Киото он является одним из двух храмов, где кандидаты должны пройти последние три недели обучения перед рукоположением в священники. Каждый год около 100 священников заканчивают учебу в Дзодзёдзи и назначаются в другие храмы по всей стране.
В 2025 году исполняется 850 лет со дня основания направления Дзёдо. Мацунага говорит, что в настоящее время ведутся работы по замене черепицы на Дайдэн, и что ворота Сангэдацумон планируют отремонтировать в рамках подготовки к этому важному событию. «Я искренне надеюсь, что туристы и последователи Дзёдо будут продолжать приезжать, чтобы увидеть Дзодзёдзи – и Токийскую башню – ещё много-много лет».
Дзодзёдзи
- Адрес: 4-7-35 Shiba Park, Minato, Tokyo
- Часы богослужений: Дайдэн с 6:00 до 17:30;Анкокудэн с 9:00 до 17:00
- Мавзолей сёгунов Токугава: в рабочие дни с 11:00 до 15:00;выходные и праздничные дни с 10:00 до 16:00;закрыто по вторникам, кроме праздничных дней; вход для взрослых 500 йен
Галерея сокровищ храма: рабочие дни с 11:00 до 15:00;выходные и праздничные дни с 10:00 до 16:00;закрыто по вторникам, кроме праздничных дней; входной билет 700 йен
Как добраться: 3 минуты ходьбы от станций Сиба-коэн и Онаримон на линии метро Тоэй Мита;5 минут ходьбы от станции Даймон на линиях метро Тоэй Асакуса и Оэдо;10 минут ходьбы от станции JR Хамамацутё и токийской монорельсовой дороги.
Материал, текст и фотографии Nippon.com