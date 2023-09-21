Три главных праздника танцев О-Бон в Японии: поклонение духам предков и развлечения на праздниках Нисимонай бон-одори в преф. Акита, Химэдзима бон-одори в преф. Ойта и Гудзё одори в преф. Гифу

Три главных праздника Японии

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В этой серии статей из числа многочисленных праздников по всей Японии автор выбирает по три крупных праздника, посвящённых различным темам, и на этот раз мы представим бон-одори – летнюю традицию, которая во многих регионах обрела особые местные черты.

Древние обычаи поклонения предкам в буддийской интерпретации

После окончания сезона дождей на территории многих храмов и святилищ, в парках и скверах проводятся танцы бон-одори. Площадки украшают фонарями, играет живая музыка, а открывающиеся праздничные лавки со сладкой ватой и сладким льдом какигоори, аттракционы с ловлей золотых рыбок и стрельбой по мишеням позволяют развлечься всей семьёй.



Место проведения Бон-одори также служит для общения местных жителей

Танцы бон-одори – особая японская традиция, имеющая сложную историю и религиозное содержание. В древние времена, когда из Китая были привезены лунный календарь, основанный на движении Луны, и солнечный календарь, в котором год делится на 24 периода, жители Японии начали придавать большое значение изменениям года и смене времён года, они начали отмечать лунный Новый год и первый день весны. Люди верили, что духи предков возвращаются в этот мир дважды в год – в новогодний период и летом, примерно в июле. Таким образом, летнее буддийское мероприятие Урабон-э обрело синкретическое значение, впитав древние верования, и появился обычай О-Бон.

Уранбон-э – слово, пришедшее из Китая, так записывали иероглифами санскритское слово уламбана, которое, вероятно, означает «страдания подвешенного вниз головой», или вообще страдания. Чтобы спасти души, страдающие в аду от голода, в Гэгэ, «День окончания летнего затворничества», то есть 15-й день седьмой луны, проводилась большая поминальная служба с напитками и едой. Это напоминало ритуал сэгаки, «освобождения голодных духов от страданий», проводимый сейчас в храмах, но японский Урабон-э впитал особое японское верование, что духи предков в это время возвращаются в свои дома.

Имеется запись, что 15 июля 606 года император Суйко провёл поминальную службу Сайэ, «Собрание очищения». Похоже, что ещё с тех пор люди приглашали духов своих предков в период О-Бон, после чего, побыв с ними вместе, проводили возглашение имени Будды (нэмбуцу), чтобы они вернулись обратно.

Монах Иппэн (1239-1289), основавший в период Камакура (1192-1333) направление Дзисю в рамках буддийской школы Дзёдо сю, популяризировал одори нэмбуцу, «возглашение имени Будды в танцах», которые были весьма энергичными. Примерно с того же времени и до периода Муромати (1336-1573) народные танцы начали включать в себя элементы фурю – богато украшенные и тщательно продуманные костюмы, украшения и живая музыка, привлекающие внимание. Религиозный ритуальный танец одори нэмбуцу под влиянием фурю принял форму традиционного народного исполнительского искусства нэмбуцу одори, «танцы возглашения имени Будды». Так возникли танцы бон-одори и укоренился обычай приветствовать духов предков, весело танцуя с ними, и потом провожать их обратно довольными и счастливыми.

В настоящее время танцы бон-одори проводятся в основном в период О-Бон с 13 по 16 августа. Из всего множества танцев бон-одори я хотел бы представить вам три, которые приобрели особые характерные формы.



Зародившееся в городе Саку преф. Нагано старинное Атобэ-но одори нэмбуцу передавалось на протяжении многих поколений и превратилось в нынешнее одори нэмбуцу, которое исполняется в храме Сайходзи в первое воскресенье апреля каждого года

Нисимонай бон-одори в преф. Акита

Праздник проводится в посёлке Уго 16-18 августа.



Хотя лица скрыты, то, как девушки вытягивают кончики пальцев, наводит на мысли о знаменитых красавицах Акиты

Род Онодэра, управлявший замком Нисимонай в посёлке Уго современной префектуры Акита, в битве при Сэкигахара в 5 году Кэйтё (1600) участвовал на стороне проигравшей Западной армии и был уничтожен в следующем году. Говорят, что поминальный танец, который исполняли во время праздника О-Бон выжившие вассалы правителя замка, слился с местным танцем хонэн одори и превратился в нынешний нисимонай бон-одори.

С наступлением сумерек на главной улице города женщины в одеждах хануи становятся в круг. Хануи, «сшитые лоскуты» – одежда, сшитая из обрезков кимоно, которая передаётся от матери к дочери. Их танец, доставшийся им с благословениями предков, считается одним из лучших в Японии. Дровяные светильники кагариби ярко освещают красочные лоскутные одежды и плетёные шляпы на головах танцующих женщин.



В своё время дочери сшивали лоскуты от кимоно, которые носили их матери, а потом передавали по наследству внучкам

Среди танцующих можно видеть женщин в летней одежде юката и в чёрных капюшонах хикосадзукин, из-под которого видны только глаза. Они представляют духов умерших, появляющихся вместе с духами предков, и танцуют для их упокоения. На самом деле танцующие в капюшонах – несовершеннолетние, которым ещё предстоит улучшить свои танцевальные навыки, получить разрешение учителя, после чего они смогут танцевать в одежде хануи.

На возвышениях ягура вдоль дороги музыканты исполняют музыку акита ондо. Под задорную музыку ондо танцуют медленно, а под меланхоличную мелодию ганкэ движутся в быстром темпе, и это зрелище завораживает публику. После 10 часов вечера мелодия акита ондо сменяется задорными песнями, и на лицах местных жителей, говорящих на диалекте региона Акита, появляются улыбки.



Загадочность облика женщин в юката цвета индиго и с чёрными капюшонами напоминает нам о традициях танцев, исполнявшихся для упокоения умерших

Химэдзима бон-одори в префектуре Ойта

Праздник проводится в деревне Химэдзима 14-16 августа.



Каждый год создаются новые «творческие танцы»

Остров Химэдзима во Внутреннем море Сэто в северной части префектуры Ойта считается тем островом, который появляется в мифе о создании Японии в древнейшем мифолого-летописном своде «Записи о древних делах» (Кодзики, нач. VIII в.). Хотя это небольшой остров с населением около 1600 человек, уникальные танцы бон-одори передавались здесь из поколения в поколение, а количество туристов, посещающих остров, превышает количество островитян. Танцевальные площадки бон-цубо устраивают на паромной площади порта Химэдзима и в шести деревнях, и танцоры поочерёдно посещают каждую деревню.

Ежегодно создаются десятки творческих танцев, но главным зрелищем являются традиционные танцы. Танец «Сарумандаю», исполняемый женщинами в кимоно и соломенных шляпах, отличает особая изысканность. Танцы «Дзэнидайко одори» и «Ая одори» танцуют пары мужчин с женщинами, и они интересны тем, как энергичный танец мужчин контрастирует с изящными движениями женщин.



В танце «Ая одори» обнажённый до пояса мужчина с использующимися в ткачестве бамбуковыми палками аябо танцует с женщиной в паре

Самый известный «танец лис», «Кицунэ одори», берёт своё начало в танцах нэмбуцу одори, которые передавались из поколения в поколение с периода Камакура. Дети, одетые во всё белое и с покрытыми белым гримом лицами исполняют комический танец, имитируя лисиц.



Изначально этот танец исполняла молодёжь, но в послевоенное время главными исполнителями стали дети

Белая лиса издавна считалась посланницей богов и почиталась вместе с богиней риса в святилищах Инари по всей стране. По легенде, бытующей на острове, если преобразиться во время О-Бон в белую лису, то сбудутся пожелания обильного урожая и богатого улова рыбы.

В какой-то момент «Тануки одори», «Танец Тануки», исполняемый детьми в макияже енотовидной собаки, также стал частью традиционной танцевальной сцены. Дети в костюмах очаровательны и пользуются популярностью у туристов.



Творческий танец становится частью традиции

Гудзё одори в префектуре Гифу

Праздник проводится в городе Гудзё с 15 июля до 9 сентября.



Это открытое мероприятие, где танцевать может каждый, и оно привлекает энтузиастов бон-одори из других частей страны. В период танцев на всю ночь рано утром курсируют специальные поезда

В посёлке Гудзё Хатиман, который называют Маленьким Киото Окумино в префектуре Гифу, сохранился старый городской пейзаж эпохи призамкового города, а в желобах вдоль текут чистые воды реки Нагара. Вот уже 400 лет в этом красивом равнинном городке летом на протяжении 31 вечера проводятся танцы бон-одори. Четыре дня О-Бон особенно интересны танцами на всю ночь, когда люди танцуют до 4 часов утра, когда начинает светать.



Поскольку танец включает в себя громкий топот, непременно надевают сандалии гэта на деревянной платформе. Их можно взять напрокат на месте вместе с юкатой

В центре круга безупречно исполняют танец члены Общества охраны Гудзё одори, одетые в соответствующие юката. Вдохновляемые ими, вокруг танцуют и другие участники в юката.

На танцполе исполняют десять народных песен, отражающих местный колорит, под аккомпанемент сямисэна, барабанов тайко, флейт, деревянных брусков для отбивания ритма и других инструментов. Композиция «Кавасаки», пришедшая из речного порта Кавасаки в Исэ (префектура Миэ), представляет собой элегантный танец под спокойную мелодию. Гудзё был крупным регионом по производству лошадей в период Эдо, и танец «Харукома», «Весенние лошади», включает энергичные движения, напоминающие управление лошадью при помощи поводьев.



Музыка «Кавасаки» происходит из Кавасаки, откуда её позаимствовали жители Гудзё во время паломничеств в Исэ

Говорят, что традиция Гудзё одори возникла из-за того, что в начале периода Эдо феодалы поощряли его с целью укрепления отношений среди жителей. Также рассказывают, что танцы должны были передать будущим поколениям горе фермеров, которые страдали от повышения налогов и начали восстание.

Так или иначе, но танцы всю ночь были публичным мероприятием и стали любимой формой развлечения для простых людей, когда все пили, пели и танцевали независимо от социального статуса. В этой горной деревне с прекрасным климатом и историей люди продолжают танцевать и по сей день.



Происхождение танца «Самбяку одори», «Танец трёх сотен», связано с тем, что танцем местные жители выражали благодарность правителю владения Гудзё, который давал по 300 мон каждому живущему в его владения независимо от их статуса

Примечание: в статье указаны даты праздников в обычные годы

Фотографии: Библиотека Хага