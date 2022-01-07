Семь весенних трав: зелень, которую традиционно едят в Японии в седьмой день нового года

Традиционно в Японии в седьмой день нового года едят семь видов весенних трав, чтобы набраться сил для перехода от новогодних праздников к работе. Сэри (Oenanthe javanicaса), пастушья сумка (Capsella bursa-pastoris), гогё (Pseudognaphalium affine), звездчатка (Stellaria), хотокэнодза (Lapsana apogonoides), репа (среди «семи трав» называется судзуна) и судзусиро (другое название редьки дайкон) когда-то росли практически в каждом огороде или при дороге, а сейчас в супермаркетах продаются в наборе «каши из семи трав».

Из пяти дней сэкку, установленных сёгунатом в период Эдо (1603-1868) как дни смены сезонов, первым в году является дзиндзицу-но сэкку, «День человека», седьмой день первой луны. Первоначально обычай есть горячий суп из 7 видов зелени пришёл в Японию из Китая, а со временем суп заменила жидкая каша каю. Народная мудрость проявилась в том, чтобы в сезон, когда сложно найти зелёные овощи, ввести в рацион зелень ранних весенних растений, которые бурно растут во дворе и на полях в середине зимы. Сейчас в городе, конечно, они не настолько доступны, но традиция «каши из семи трав» сохраняется. Что же это за растения?

Сэри

Название, напоминающее о «соревнованиях», происходит от того факта, что сэри растёт у заболоченных участков и у рисовых полей группами, как будто соревнуясь, кто быстрее вырастет. У него свежий запах, сэри также, как говорят, нормализует работу желудочно-кишечного тракта. В городских супермаркетах продаются только стебли и листья, но в деревне в кашу кладут и корни.



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Пастушья сумка надзуна

Семенные коробочки, образующиеся под цветами, формой напоминают плектр сямисэна, японской лютни, и поэтому его также называли пэмпэн-куса, «звенящая трава». Многие люди в детстве, вероятно, играли с этим растением, отрывая семенные коробочки, потянув их вниз, чтобы не нарушить целостность, а потом встряхивая, чтобы услышать перестук семян внутри.

О крайне пустынной земле могут сказать, что там «даже пэмпэн-куса не растёт», настолько вездесущим представлялось это растение. Говорят, что оно обладает мочегонным и жаропонижающим действием.



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Гогё

Имеет также народное название хахако-гуса, «трава матери и ребёнка». Растёт в полях и горах, ранней весной цветёт жёлтыми цветами. Считается эффективной для предотвращения простуды и кашля. Сейчас обычно применяют полынь, а раньше, говорят, для этих целей использовали гогё.



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Звездчатка хакобэра

В ботаническом словаре периода Хэйан (794-1192) «Японские названия основных трав» (Хондзо вамё) есть запись о хакубэра (хакобэра). Эта трава часто растёт в садах и на обочинах дорог. Говорят, что когда-то её использовали как зубной порошок, высушив, измельчив и смешав со солью.



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Хотокэнодза, или коонитабирако

Название хотокэнодза, «сиденье Будды», происходит от формы листьев, которые раскидываются от общего корня и напоминают «лотосовое сиденье» у статуй будд. Другое название, коонитабирако, «мелкий чёрт заливных полей и равнин», связано с его широким распространением на рисовых полях и на равнинах. Считается полезным при мышечных болях и гематомах, что он эффективен при мышечной боли и синяках.



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Судзуна

Просто иное название репы кабу.



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Судзусиро

Другое название редьки дайкон.



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