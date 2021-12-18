Наступает 2022 год – год Тигра: что говорят о тиграх в Японии?

2022 год в Японии – мидзуноэ-тора, «младшего брата воды» и Тигра. Изначально календарь, основанный на натурфилософской теории «пяти элементов», учитывал «десять небесных стеблей» и «двенадцать земных ветвей», но в современной Японии о «десяти стеблях» не особенно говорят, тогда как цикл из двенадцати знаков, связанных с животными, часто используется для новогодних открыток и прочих предметов с новогодней символикой. Что можно сказать о годе Тигра?

Направление Тигра и время Тигра

Циклические знаки животных широко используются для маркировки пространства-времени – ими обозначают годы, месяцы, дни, часы, направления и т. д. Круг делят по часовой стрелке на 12 равных частей, начиная с Мыши (子, нэ), и направление Тигра (寅, тора) находится на 30 градусов выше востока, то есть это восток-северо-восток. В исторических сериалах часто можно слышать упоминание «Врат демонов»(鬼門, кимон) – направления, откуда приходят злые силы, согласно воззрениям оммёдо, «Пути ян и инь», и это направление называют уси-тора (丑寅), то есть «Быка и Тигра», это северо-восток.

Час Тигра (寅の刻, тора-но коку) приходится на время примерно от 3 до 5 часов утра (то есть примерно двухчасовой промежуток со средней точкой около 4 часов утра).

Что символизирует Тигр?

Тигр – символ силы и власти. Выражение «лиса, которая пользуется авторитетом тигра» обозначает незначительного человека, который использует чужой авторитет. Сделать что-то, оскорбляющее власть предержащих, – это «наступить тигру на хвост».

Важные и ценные вещи, которые бережно хранят и ни за что не собираются расставаться, в Японии называют «детёнышами тигра», поскольку традиционно считалось, что мать-тигрица особенно ласкова и заботлива со своим потомством. Если вы хотите во что бы то ни стало заполучить что-то особенно ценное, то будьте готовы рисковать – «Не войдя в тигриную пещеру, тигрёнка не поймаешь».

Считалось, что тигры, избегая слоновьих стад, прячутся в зарослях бамбука. Тигр в гуще бамбуков-саза (яп. 笹, саса) – частый сюжет в монохромной живописи суйбоку-га и на росписи ширм. Поскольку сакэ иногда называют саса, из-за созвучия с названием бамбука говорят «стать тигром» в смысле напиться, а очень пьяного человека могут назвать «большим тигром».

В древнем китайском трактате по военному искусству «Шесть секретных учений» (Лю тао, яп. Рикуто), состоящей из шести свитков, один из них называется «Свиток стратегии Тигра», он посвящён военной стратегии, и из-за этого тайные книги о какой-нибудь традиции называли «свитками Тигра», а впоследствии перенесли это и на записи лекций или справочные материалы, помогающие понять какой-то урок.

«Ворота Тигра», защищавшие западную часть замка Эдо

В токийском районе Минато есть квартал Тораномон, «Ворота Тигра». Он примыкает к административному кварталу Касумигасэки, и там постоянно строят ультрасовременные офисные здания. Квартал получил своё название от ворот у внешнего рва замка Эдо, а западные ворота так назывались, согласно наиболее авторитетной теории, в связи с китайскими поверьями о том, что стороны света охраняют четыре мифических существа-защитника – Лазурный дракон (восток), Белый тигр (запад), Красная птица (юг) и Чёрный воин (север).

После реставрации Мэйдзи ворота снесли, но часть кладки сохранилась возле здания Министерства образования, культуры, спорта, науки и технологий.



Каменная стена внешнего рва замка Эдо, сохранившаяся на территории Министерства образования, культуры, спорта, науки и технологий (PIXTA)

Фотография к заголовку: PIXTA

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