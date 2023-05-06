24 сезона традиционного японского солнечного календаря: Рикка, начало лета

24 сезона традиционного японского солнечного календаря

Рикка в японском традиционном календаре знаменует начало лета, в этот период начинаются жаркие солнечные дни и активно растёт молодая листва.

Рикка, «Начало лета», является первым летним сезоном из 24 сезонов японского солнечного календаря. По современному календарю он начинается примерно 6 мая, и летние сезоны длятся до сезона Риссю, который начинается примерно 8 августа. В период Рикка ещё долго до жарких дней середины лета, но животные и другие существа уже исполнены жизненной энергии, а растения радуют яркой зелёной листвой. Это также начало периода отдыха и развлечений.

В этой статье мы рассмотрим мероприятия и природные феномены в период примерно между 6 и 20 мая.

Кумпу (Ароматные дуновения)

В начале лета часто бывают ясные тёплые дни, погода в целом комфортная. Свежие ветры, дующие в этот период, получили поэтическое название кумпу, «ароматные дуновения», оно используется в поэзии хайку. Аромат, который вы чувствуете во время расслабляющих лесных прогулок (синринъёку, «лесные (воздушные) ванны»), создают выделяемые растениями фитонциды, которые, как говорят, обладают антибактериальным действием. Дождь, падающий в этот сезон на деревья, также упоминается в поэзии.

Хототогису, кукушка

Хототогису, малая кукушка, возвещает приход лета, и в классических поэтических антологиях можно найти немало стихов, упоминающих эту птицу. Первый крик хототогису называется синобинэ, «сокрытый звук».

В 1897 году Гёкудо Янагихара (1867-1957), ученик поэта Масаока Сики (1867-1902), издал первый в Японии журнал хайку и назвал его «Хототогису». Журнал завоевал известность под руководством первых двух редакторов – Сики и Такахамы Киёси. Журнал издаётся и по сей день, и в нём публиковались такие известные художественные произведения, как «Ваш покорный слуга кот» (Вагахай ва нэко дэ ару) и «Мальчуган» (Боттян) Нацумэ Сосэки.

В сборнике эссе «Кассиява», опубликованном в 1821-1841 гг., в конце периода Эдо, по стихам о кукушке, которая не поёт, сравниваются характеры японских военачальников периода Сражающихся провинций (Сэнгоку, 1467-1568).

Если кукушка не поёт, убей её (Ода Нобунага)

Если кукушка не поет, заставь её (Тоётоми Хидэёси)

Если кукушка не поет, подожди, пока не запоёт (Токугава Иэясу)

Рыбная ловля с бакланами на реке Нагара (11 мая – 15 октября)

Ночная рыбалка с бакланами – это традиционная техника рыбной ловли, в которой используются специально обученные бакланы и огни, зажжённые на лодках. Этот метод использовался на реке Нагара с периода Нара (710–794) и внесён в список важных нематериальных культурно-исторических ценностей Японии. Баклан заглатывает рыбу целиком, и при помощи верёвки на шее птицы ей не позволяют заглатывать попавшую в рот рыбу аю, которую потом достают изо рта птицы.

Рыбалка разрешена с 11 мая по 15 октября. Рыбаки с бакланами на реке Нагара – государственные служащие Управления императорского двора, они добывают рыбу аю для императорской семьи.



Лов рыбы с бакланами на реке Нагара (слева); баклан (© Pixta)

Неделя птиц (10-16 мая)

Ежегодно с 10 по 16 мая проводится Неделя птиц, это мероприятие, учреждённое Японским обществом охраны птиц, чтобы выразить признательность нашим пернатым друзьям.

Праздник Сандзя-мацури, Асакуса, Токио

Ежегодный праздник Сандзя-мацури в святилище Асакуса входит в число трёх крупнейших праздников Токио. Его начали отмечать в 1312 году и сейчас он проводится в третьи выходные мая. Во время этого мероприятия женщины и мужчины, одетые в праздничные накидки хаппи, проносят по улицам более 100 священных паланкинов. В первый день проводится церемония посадки божеств в паланкины, во второй день проходит грандиозное шествие, а на третий день по близлежащим районам проносят три главных священных паланкина. Особого внимания заслуживает процессия через ворота Каминаримон. Гигантский бумажный фонарь, украшающий ворота, складывают, и с воодушевлением проносят через них переносное святилище.



Во время Сандзя-мацури бумажный фонарь Каминаримона складывают, чтобы пронести священный паланкин (© Pixta)

Праздник Аой, Киото (15 мая)

Этот праздник является одним из трёх крупнейших праздников Киото, он проводится между святилищами Симогамо и Камигамо. Считается, что его начали проводить во время правления императора Киммэй (540-571), когда страну охватили неурожаи, голод и эпидемии. Хотя в периоды Камакура (1185-1333) и Муромати (1336-1573) традиция прервалась, её возобновили в годы Гэнроку (1688-1704). 15 мая на протяжении восьми километров от императорского дворца Киото до святилища Камигамо проходит великое шествие, в котором принимают участие более 500 человек, одетых в одежды аристократов периода Хэйан (794-1192). Праздник назван в честь аой, мальвы, которой украшали запряжённую волами повозку и её бамбуковые занавеси во время шествия.



Праздник Аой – это приуроченное к началу лета шествие в стиле периода Хэйан. В древние времена в святилище Камо от имени императора жрицей служила одна из незамужних принцесс императорского дома, но в наши дни для исполнения этой роли на празднике выбирают незамужнюю молодую женщину, облачённую в двенадцатислойное церемониальное кимоно. 15 мая 2018 г. (© Jiji)

День матери

Второе воскресенье мая – День матери. Обычай отмечать этот день появился в США и позднее распространился в Японии. В Японии на День матери было принято дарить красные гвоздики, но сейчас люди дарят гвоздики и других цветов.



Красные гвоздики часто дарят ко Дню матери (© Pixta)

Такэноко (ростки бамбука)

Кандзи 筍, обозначающий такэноко, включает элементы «сезон» и «бамбук». Бамбук растёт быстро, поэтому сезон сбора ростков очень недолог. Их нужно есть вскоре после сбора, иначе они приобретут вяжущий вкус. Ростки бамбука едят как тэмпуру, варят на пару с рисом, тушат, добавляют в супы и готовят на гриле.



Ростки бамбука (слева) и рис на пару с ростками бамбука (© Pixta)

Руководство при написании статьи: Иноуэ Сёэй, специалист по календарю и автор книг, синтоистский священник и приглашённый лектор Университета Тохоку фукуси.

Фотография к заголовку: Зелёные листья клёна ранним летом (© Pixta)