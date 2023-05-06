24 сезона традиционного японского солнечного календаря

24 сезона традиционного японского солнечного календаря: Рикка, начало лета

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Рикка в японском традиционном календаре знаменует начало лета, в этот период начинаются жаркие солнечные дни и активно растёт молодая листва.
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Рикка, «Начало лета», является первым летним сезоном из 24 сезонов японского солнечного календаря. По современному календарю он начинается примерно 6 мая, и летние сезоны длятся до сезона Риссю, который начинается примерно 8 августа. В период Рикка ещё долго до жарких дней середины лета, но животные и другие существа уже исполнены жизненной энергии, а растения радуют яркой зелёной листвой. Это также начало периода отдыха и развлечений.

В этой статье мы рассмотрим мероприятия и природные феномены в период примерно между 6 и 20 мая.

Кумпу (Ароматные дуновения)

В начале лета часто бывают ясные тёплые дни, погода в целом комфортная. Свежие ветры, дующие в этот период, получили поэтическое название кумпу, «ароматные дуновения», оно используется в поэзии хайку. Аромат, который вы чувствуете во время расслабляющих лесных прогулок (синринъёку, «лесные (воздушные) ванны»), создают выделяемые растениями фитонциды, которые, как говорят, обладают антибактериальным действием. Дождь, падающий в этот сезон на деревья, также упоминается в поэзии.

Хототогису, кукушка

Хототогису, малая кукушка, возвещает приход лета, и в классических поэтических антологиях можно найти немало стихов, упоминающих эту птицу. Первый крик хототогису называется синобинэ, «сокрытый звук».

В 1897 году Гёкудо Янагихара (1867-1957), ученик поэта Масаока Сики (1867-1902), издал первый в Японии журнал хайку и назвал его «Хототогису». Журнал завоевал известность под руководством первых двух редакторов – Сики и Такахамы Киёси. Журнал издаётся и по сей день, и в нём публиковались такие известные художественные произведения, как «Ваш покорный слуга кот» (Вагахай ва нэко дэ ару) и «Мальчуган» (Боттян) Нацумэ Сосэки.

В сборнике эссе «Кассиява», опубликованном в 1821-1841 гг., в конце периода Эдо, по стихам о кукушке, которая не поёт, сравниваются характеры японских военачальников периода Сражающихся провинций (Сэнгоку, 1467-1568).

Если кукушка не поёт, убей её (Ода Нобунага)

Если кукушка не поет, заставь её (Тоётоми Хидэёси)

Если кукушка не поет, подожди, пока не запоёт (Токугава Иэясу)

Крики малой кукушки

Рыбная ловля с бакланами на реке Нагара (11 мая – 15 октября)

Ночная рыбалка с бакланами – это традиционная техника рыбной ловли, в которой используются специально обученные бакланы и огни, зажжённые на лодках. Этот метод использовался на реке Нагара с периода Нара (710–794) и внесён в список важных нематериальных культурно-исторических ценностей Японии. Баклан заглатывает рыбу целиком, и при помощи верёвки на шее птицы ей не позволяют заглатывать попавшую в рот рыбу аю, которую потом достают изо рта птицы.

Рыбалка разрешена с 11 мая по 15 октября. Рыбаки с бакланами на реке Нагара – государственные служащие Управления императорского двора, они добывают рыбу аю для императорской семьи.

Лов рыбы с бакланами на реке Нагара (слева); баклан (© Pixta)
Лов рыбы с бакланами на реке Нагара (слева); баклан (© Pixta)

Неделя птиц (10-16 мая)

Ежегодно с 10 по 16 мая проводится Неделя птиц, это мероприятие, учреждённое Японским обществом охраны птиц, чтобы выразить признательность нашим пернатым друзьям.

Праздник Сандзя-мацури, Асакуса, Токио

Ежегодный праздник Сандзя-мацури в святилище Асакуса входит в число трёх крупнейших праздников Токио. Его начали отмечать в 1312 году и сейчас он проводится в третьи выходные мая. Во время этого мероприятия женщины и мужчины, одетые в праздничные накидки хаппи, проносят по улицам более 100 священных паланкинов. В первый день проводится церемония посадки божеств в паланкины, во второй день проходит грандиозное шествие, а на третий день по близлежащим районам проносят три главных священных паланкина. Особого внимания заслуживает процессия через ворота Каминаримон. Гигантский бумажный фонарь, украшающий ворота, складывают, и с воодушевлением проносят через них переносное святилище.

Во время Сандзя-мацури бумажный фонарь Каминаримона складывают, чтобы пронести священный паланкин (© Pixta)
Во время Сандзя-мацури бумажный фонарь Каминаримона складывают, чтобы пронести священный паланкин (© Pixta)

Праздник Аой, Киото (15 мая)

Этот праздник является одним из трёх крупнейших праздников Киото, он проводится между святилищами Симогамо и Камигамо. Считается, что его начали проводить во время правления императора Киммэй (540-571), когда страну охватили неурожаи, голод и эпидемии. Хотя в периоды Камакура (1185-1333) и Муромати (1336-1573) традиция прервалась, её возобновили в годы Гэнроку (1688-1704). 15 мая на протяжении восьми километров от императорского дворца Киото до святилища Камигамо проходит великое шествие, в котором принимают участие более 500 человек, одетых в одежды аристократов периода Хэйан (794-1192). Праздник назван в честь аой, мальвы, которой украшали запряжённую волами повозку и её бамбуковые занавеси во время шествия.

Праздник Аой – это приуроченное к началу лета шествие в стиле периода Хэйан. В древние времена в святилище Камо от имени императора жрицей служила одна из незамужних принцесс императорского дома, но в наши дни для исполнения этой роли на празднике выбирают незамужнюю молодую женщину, облачённую в двенадцатислойное церемониальное кимоно. 15 мая 2018 г. (© Jiji)
Праздник Аой – это приуроченное к началу лета шествие в стиле периода Хэйан. В древние времена в святилище Камо от имени императора жрицей служила одна из незамужних принцесс императорского дома, но в наши дни для исполнения этой роли на празднике выбирают незамужнюю молодую женщину, облачённую в двенадцатислойное церемониальное кимоно. 15 мая 2018 г. (© Jiji)

День матери

Второе воскресенье мая – День матери. Обычай отмечать этот день появился в США и позднее распространился в Японии. В Японии на День матери было принято дарить красные гвоздики, но сейчас люди дарят гвоздики и других цветов.

Красные гвоздики часто дарят ко Дню матери (© Pixta)
Красные гвоздики часто дарят ко Дню матери (© Pixta)

Такэноко (ростки бамбука)

Кандзи 筍, обозначающий такэноко, включает элементы «сезон» и «бамбук». Бамбук растёт быстро, поэтому сезон сбора ростков очень недолог. Их нужно есть вскоре после сбора, иначе они приобретут вяжущий вкус. Ростки бамбука едят как тэмпуру, варят на пару с рисом, тушат, добавляют в супы и готовят на гриле.

Ростки бамбука (слева) и рис на пару с ростками бамбука (© Pixta)
Ростки бамбука (слева) и рис на пару с ростками бамбука (© Pixta)

Руководство при написании статьи: Иноуэ Сёэй, специалист по календарю и автор книг, синтоистский священник и приглашённый лектор Университета Тохоку фукуси.

Фотография к заголовку: Зелёные листья клёна ранним летом (© Pixta)

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