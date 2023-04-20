24 сезона традиционного японского солнечного календаря: Кокуу, дожди для злаков

24 сезона традиционного японского солнечного календаря

Последний весенний сезон из 24 сезонов года – Кокуу, «дожди для злаков». Дожди в это время года очень важны для урожая зерновых культур.

Кокуу, «дожди для злаков», считается временем окончания весны, это последний весенний сезон. Он начинается примерно 20 апреля по современному календарю. В японском языке есть выражение «Весенние дожди поливают сто злаков», связанное с различными злаковыми культурами, которые начинают выращивать в это время. Практически одновременно расцветают глициния, керрия, азалия и флоксы.

В этой статье мы рассмотрим события и природные явления в период примерно с 20 апреля по 5 мая.

Харусамэ (весенние дожди)

Японский язык изобилует словами, обозначающими дождь. Харусамэ – это спокойные весенние дожди, сюнрин – дождь, который продолжается больше трёх дней, а харусигурэ – дождь, который идёт с перерывами.

Фудзи (глициния)

В это время зацветает глициния. Нода фудзи – распространённый в Японии вид, который обычно выращивают на шпалерах и используют в бонсай. Фиолетовые цветы источают нежный сладкий аромат. Они упоминаются в древних литературных памятниках, таких как «Записи о деяниях древности» (Кодзики), поэтическая антология «Собрание мириад листьев» (Манъёсю) и «Повесть о Гэндзи» (Гэндзи моногатари). Древние поэты описывали цветочные гроздья, качающиеся на весеннем ветру, как «волны глициний». Глициния также имеет поэтическое название футакигуса, «двухсезонная трава», поскольку она цветет с весны до лета.

Парк цветов Асикага в Асикаге, префектура Тотиги, известен своими гигантскими глициниями, которым более 160 лет, раскинувшимися на площади около 2000 квадратных метров, это крупнейшие глицинии в Японии. По всей Японии есть места, знаменитые своими глициниями, и для любителей этих цветов даже проводятся экскурсионные туры.



160-летняя гигантская глициния в цветочном парке Асикага. (© Парк цветов Асикага)

Обородзукиё

Обородзукиё – это весенние ночи, когда луна слегка затуманена тонкой дымкой. Это частое явление в это время года, поэтому этот термин используется для обозначения весны в поэзии и детских стихах.



Вишневый цвет на фоне луны в тумане, обородзуки (© Pixta)

Хатидзюхатия (около 2 мая)

Ночь восемьдесят восьмого дня (хатидзюхатия) отсчёта от Риссюн (начало весны) является важным событием. Иероглиф «восемь» (八) считается благоприятным из-за его формы суэхирогари, «расширяющейся книзу», что указывает на процветание, поэтому двойная восьмёрка является тем более «счастливым числом». Примерно в это время года заканчиваются холода, фермеры высаживают рассаду и начинается сбор чая.

Сбор чая

Считается, что употребление свежего чайного листа, собранного в восемьдесят восьмую ночь, продлевает жизнь. Песня «Сбор чая» (Тяцуми) очень популярна и когда-то была включена в детский песенник для преподавания в начальных школах.

С популяризацией бутилированного зелёного чая люди всё реже заваривают его сами и не настолько ценят глубокий терпкий вкус свежезаваренного листового чая, хотя не стоит упускать столь изысканный напиток как чай из свежесобранных листьев в сезон.



Чайные плантации в префектуре Сидзуока на фоне горы Фудзи (© Pixta)

Подготовка к посадке риса

В этот сезон фермеры, выращивающие рис, проращивают зёрна в воде, дожидаясь ростков. Они вспахивают рисовые поля, заливают водой и готовятся к посадке. Рассада риса хранится в пластиковых теплицах в ящиках для рассады навасиро до тех пор, пока не будет готова к посадке.



Навасиро (ящики для рассады) в теплице (© Pixta)

Танго-но сэкку, День мальчиков (5 мая)

Этот день находится посередине между Кокуу (Дожди для злаков) и Рикка (Начало лета) в современном календаре. 5 мая – национальный праздник, известный как День детей, но он особенно ассоциируется с мальчиками. Праздник кукол Хинамацури 3 марта традиционно считается днём ​​девочек, а Танго-но сэкку посвящён молитвам о здоровье и росте мальчиков.

Древние традиции молиться о богатом урожае, отгоняя зло с помощью ирисов ханасёбу и полыни, когда-то завезенные из Китая, в период Камакура (1192-1333) превратились в церемонию для мальчиков в самурайских семьях. Семьи выставляют для обозрения доспехи, шлемы, куклы самураев и прочие вещи, связанные с мальчиками, чтобы пожелать сыновьям благополучия и защитить от несчастий. У домов вывешивают полотняные фигуры карпов коинобори, символизирующие жизненный успех.



Вещи, выставленные ко Дню мальчиков (© Pixta)

Тюльпаны

Домашние сады и общественные парки украшены тюльпанами, а особо известна производителями этих цветов префектура Ниигата. Благодаря селекции за последние годы удалось получить цветы разных оттенков и форм.



Цветущие тюльпаны (© Pixta)

Рынки керамических изделий

Во время Золотой недели (с 29 апреля по 5 мая) керамисты по всей стране устраивают ярмарки своих гончарных изделий. На рынке изделий Арита в префектуре Сага представлены как обычные гончарные изделия, так и фарфор.



Каждую весну и осень в Касаме, префектура Ибараки, проходит гончарная ярмарка Химацури. Гончары устанавливают свои прилавки, чтобы продавать керамику напрямую покупателям (редакция Nippon.com)

Пионы

Пионы были изначально завезены из Китая, и их веками разводили для создания декоративных сортов. Весенние пионы цветут в апреле и мае. У них много других поэтических названий, отражающих их особое место среди цветов. На территории храма Хасэдэра в префектуре Нара посажено более 7000 пионов примерно 150 сортов.



Цветы пиона (© Pixta)

Рыба аю

Аю (один из видов корюшки) начинают свою жизнь осенью в нижнем течении рек, вырастают в океане, а весной плывут вверх по течению рек. Аю в это время года известны как «поднимающиеся», «молодые» или «ароматные», они обладают тонким запахом. Летом они живут в верхнем течении, а затем плывут снова вниз, чтобы отложить икру, и в этот период их называют «падающая» или «спускающаяся» аю, она имеет характерный горьковатый вкус.

В японской кухне выделяют три сезона для ингредиентов – это хасири, начало и первый урожай года, сакари, пик сезона, когда в магазинах больше всего таких продуктов, и нагори, конец сезона. Горечь «падающей аю» – это вкус сезона нагори. Среди сезонов нет «лучших» или «худших», удовольствие состоит в наслаждении меняющимся со временем вкусом.



Аю, поджаренная с солью (© Pixta)

Ёмоги (полынь)​

Ёмоги (полынь) – многолетнее растение семейства сложноцветных цветковых растений, в которое входят маргаритки и подсолнухи. Молодые листья полыни используются в рисовых лепёшках и клецках в начале весны, благодаря чему это растение также называют мотигуса, «трава для рисовых лепёшек». Полынь обладает характерным вкусом и считается, что она отгоняет зло.



Кусамоти, клейкие рисовые лепешки с молотой ёмоги и начинкой из бобов адзуки (© Pixta)

Адзи (ставрида)

Адзи (ставрида) особенно вкусна с весны до лета. Её часто мелко нарезают после лёгкого обжаривания (татаки) и подают в сыром виде с соевым соусом, имбирём и зелёным луком. Её также можно распластать и подвялить с солью, приготовить во фритюре или в маринаде намбан.



Ставрида татаки (© Pixta)

Садзаэ (моллюск тюрбан)

Садзаэ (тюрбан) – хорошо известные моллюски со спиральной раковиной, которых добывают по всей Японии. Их жарят, кладя крышкой кверху. Когда крышка открывается, их приправляют соевым соусом и сакэ. Садзаэ также подают в сыром виде как сасими, они имеют плотную хрустящую текстуру.



Раковина садзаэ на гриле (© Pixta)

Руководство при написании статьи: Иноуэ Сёэй, специалист по календарю и автор книг, синтоистский священник и приглашённый лектор Университета Тохоку фукуси.

Фотография к заголовку: Плантация чая во время дождя (© Pixta)