Конец старого и начало нового года в Киото: утончённость древних традиций

Путеводительпо Японии

В Киото находится множество древних святилищ, храмов и городских районов. Зимой, во время новогодних праздников, на улицах царит особенное оживление, это время традиционных празднований и других мероприятий, связанных с окончанием года и Новым годом.

Окончание года в Киото

«Начало дел» в квартале Гион

Ежегодно 13 декабря гэйко (гейши) и их ученицы майко в квартале Гион (район Хигасияма) вместе идут приветствовать мастеров-исполнителей и хозяев чайных домов, с которыми они ежедневно работают. Это обычай котохадзимэ, «начала дел». Гейши приветствуют друг друга словами окотоосандосу. Это выражение происходит от о-кото оо-сан, «дел очень много», то есть пожелания занятости и процветания.

С этого дня в ханамати, развлекательном «квартале цветов», заранее начинаются новогодние приготовления, и людям, к которым здешние обитатели испытывают благодарность, отправляют новогодние «зеркальные лепёшки» кагами-моти. Для обычных же жителей Киото вид гейш в кимоно, идущих приветствовать людей, является традиционным признаком конца года. В последние годы люди с фотоаппаратами стекаются в Гион в первый день котохадзимэ, чтобы фотографировать это зрелищное событие.



Гейши Гиона отправляются с приветствиями в первый день котохадзимэ. Часто они надевают одинаковые кимоно, пояса оби и украшения

Симаи кобо в монастыре Тодзи и Симаи тэндзин в святилище Китано Тэммангу

Монастырь Тодзи, расположенный в районе Минами в Киото, считается одним из трёх главных священных мест, где почитается основатель школы Сингон монах Кукай (Кобо дайси), наряду с горой Коя в Вакаяме и монастырём Дзэнцудзи в Кагаве. В 21-й день месяца, в день смерти Кукая, на территории храма проводится антикварный «рынок Кобо», где торгуют старой утварью и произведениями искусства. Декабрьский рынок называется «Симаи Кобо», то есть «заключительный Кобо», и он привлекает особенно много посетителей. За пятиярусной пагодой устраивают около тысячи лавок, торгующих антиквариатом, новогодними товарами, такими как украшения в форме животного, символизирующего наступающий год, сушёная хурма и такояки, круглые лепёшки с осьминогом.



Симаи Кобо в монастыре Тодзи привлекает множество посетителей

В святилище Китано Тэммангу (район Камигё), где почитается Сугавара-но Митидзанэ, 25 числа каждого месяца проводится «рынок Тэндзин». Последнее мероприятие года называется «Симаи Тэндзин», и оно также пользуется широкой популярностью. Помимо лавок с новогодними товарами и цветущими растениями, на территории храма также проводятся шоу с дрессированными обезьянами, которые неизменно вызывают у зрителей оживлённые аплодисменты и смех. Приготовленные в святилище солёные сливы оофуку-умэ, являющиеся также талисманами, приносящими счастье, можно купить за 700 йен за упаковку в период с 13 до 25 декабря.



Прилавки в святилище Китано Тэммангу во время Симаи Тэндзин



Прихожане приобретают новогодние принадлежности

«Очистка от копоти» (сусухараи) в храмах Хигаси Хонгандзи и Ниси Хонгандзи

Ежегодно 20 декабря в храме Ниси Хонгандзи примерно с 7 утра и в храме Хигаси Хонгандзи примерно с 9 утра проводится «Очистка от копоти», сусухараи. Это мероприятие по удалению пыли, скопившейся в храме за последний год. Говорят, что его начали проводить в период Муромати, во времена монаха Рэннё, основателя школы Дзёдо синсю.



Женщины выбивают татами бамбуковыми палками, чтобы очистить их от пыли, в храме Ниси Хонгандзи



Самый старый огромный веер, используемый при церемонии «очистки от копоти» в храме Ниси Хонгандзи

Когда собравшиеся прихожане энергично бьют по татами бамбуковыми палками, вздымается пыль, которую выдувают наружу при помощи больших вееров. Это традиционное мероприятие, которое в том числе выражает радость от успешного завершения года.



Процесс «очистки от копоти» в храме Хигаси Хонгандзи

Репетиция новогоднего колокольного звона в храме Тионъин

В храме Тионъин (район Хигасияма), главном храме школы Дзёдо, 27 декабря, в преддверии Нового года проводится «пробный новогодний колокольный звон» – дзёя-но канэ тамэсицуки. Большой колокол храма Тионъин является одним из крупнейших в Японии и признан важным национальным культурным достоянием. Его высота составляет около 3,3 метра, диаметр – около 2,8 метра, вес – около 70 тонн. Его называют одним из трёх главных храмовых колоколов Японии, наряду с колоколами монастырей Тодайдзи и Хокодзи.



Репетиция колокольного звона проводится днём

Когда звонят в большой колокол, один монах тянет «родительскую верёвку», и 16 монахов – «детские верёвки», действуя сообща. Когда монах с «родительской верёвкой», кричит: «Ээй, хитоо-цу!», монахи с «детскими верёвками» повторяют за ним, а под выкрик «Соорэ!» всем телом натягивают верёвки, оттягивая деревянное било, которое и бьёт по колоколу. В большой колокол монастыря Тионъин звонят только в канун Нового года и по случаю смерти святого Хонэн сёнин, основателя буддийской школы Дзёдо.



Монахи звонят в большой колокол

Новогодние мероприятия в Киото

Церемония первой игры в карута в святилище Ясака, как будто сошедшая с живописных свитков эпохи Хэйан (794-1192)

3 января в святилище Ясака, где почитается бог Сусаноо-но микото, считающийся первым, кто сочинил стихи вака, проводится Карута сомэ сики, «церемония первой игры в карута». На сцене для представлений Но на территории святилища женщины и дети, одетые в костюмы эпохи Хэйан, играют в карты в записанными на них стихами сборника «Сто стихотворений ста поэтов» (Хякунин иссю). Во время церемонии запрещён популярный в наши дни приём «сметающей руки» хараитэ, когда карту быстрым движением отбрасывают от остальных, а используется традиционный способ оситэ, «нажатие рукой», когда карту накрывают рукой, благодаря чему игра выглядит торжественно и элегантно.



Торжественная атмосфера «Церемонии первой игры в карута»

Ритуал Семи злаков в святилище Гокономия и молитвы о здоровье в наступившем году

Каша из семи трав, нанакуса гаю, раздаваемая в святилищах, для жителей Киото является приметой Нового года и близкой весны. Перед святилищем божествам подносят «семь весенних трав», после чего прихожанам раздают кашу с пожеланиями доброго здоровья и защиты от несчастий.



На территории святилища Гокономия подают «кашу из семи трав», которая, по поверьям, помогает отогнать злых духов и отвести болезни

Святилище Гокономия (район Фусими) в старину называлось святилищем Миморо. Говорят, что в 862 году император Сэйва дал святилищу имя Гоко-но мия, «Святилище божественного аромата», поскольку ароматная пресная вода источника, бившего на территории святилища, мгновенно излечивала тех, кто её пил. Источник с гокосуй, «ароматной водой», является единственным водным источником на территории Киото, внесённым в число «100 знаменитых источников» – списка, учреждённого Агентством по охране окружающей среды в 1985 году. В этом святилище в ходе ритуала «каши из семи трав» можно получить блюдо, приготовленное на этой воде, за «плату за первый урожай» в размере 300 йен, и многие люди в святилище выстраиваются в очередь, чтобы помолиться о хорошем здоровье.



Весенние травы – сэри, пастушья сумка, гогё, звездчатка, хотокэнодза, судзуна и судзусиро

Великий праздник Эбису десятого дня года и молитвы о процветании бизнеса

В святилище Эбису в районе Хигасияма в Киото в течение пяти дней с 8 по 12 января проходят праздничные мероприятия, а 10 января проводится Великий праздник Эбису (Тока эбису тайсай, или же хацу эбису, «первый Эбису»)».

На празднике проводят различные ритуалы, главным из которых является вручение приносящих счастье бамбуковых листьев для молитв о процветании бизнеса и семейном благополучии, а актёры «Деревни кино Тоэй удзумаса» (Тоэй удзумаса эйга мура) устраивают шествие «Посещение храма с корзиной драгоценностей» (Хоэ каго сясан). Работники Киотской ассоциации рыболовства подносят божеству «счастливого тунца» (сёфуку магуро). Вокруг святилища устраивают передвижные лавки, и каждый день туда стекается множество людей, чтобы помолиться о процветании бизнеса.



В ходе подготовки к празднику Тока Эбису 8 января проходит ритуал с представлением кагура, танца для развлечения божеств



8 и 9 января актёры из «Дерквни кино Тоэй Удзумаса» проводят шествие «корзины драгоценностей»

Большой турнир стрелков из лука в Сандзюсангэндо, в котором участвуют те, кто отпраздновал совершеннолетие в наступившем году

Говорят, что тоосия, состязания по стрельбе из лука, под карнизом храма Сандзюсангэндо в районе Хигасияма, тянущегося на 120 метров, начались ещё в период Камакура (1192-1333), когда самураи соревновались, сколько стрел они могут выпустить за один день и одну ночь.

На тоосия около 15 января каждого года со всей страны собирается около 2000 человек, включая как мастеров стрельбы из лука, так и новичков, чтобы провести мероприятие Оомато тайкай, состязание по стрельбе в большую мишень с западной стороны главного зала Сандзюсангэндо. Этот турнир известен на всю страну захватывающим зрелищем молодых людей в красочных кимоно, с изяществом натягивающих луки и стреляющих по мишени диаметром около 1 метра с расстояния примерно 60 метров.



Девушки в хакама стреляют из лука, празднуя совершеннолетие

Текст: Фудзи Кадзуюки (96BOX)

Фотографии: Куроива Масакадзу, Фудзи Кадзуюки (96BOX)

Фотография к заголовку: Очистка от копоти (сусухараи) в храме Ниси Хонгандзи