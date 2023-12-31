Конец старого и начало нового года в Киото: утончённость древних традиций
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Окончание года в Киото
«Начало дел» в квартале Гион
Ежегодно 13 декабря гэйко (гейши) и их ученицы майко в квартале Гион (район Хигасияма) вместе идут приветствовать мастеров-исполнителей и хозяев чайных домов, с которыми они ежедневно работают. Это обычай котохадзимэ, «начала дел». Гейши приветствуют друг друга словами окотоосандосу. Это выражение происходит от о-кото оо-сан, «дел очень много», то есть пожелания занятости и процветания.
С этого дня в ханамати, развлекательном «квартале цветов», заранее начинаются новогодние приготовления, и людям, к которым здешние обитатели испытывают благодарность, отправляют новогодние «зеркальные лепёшки» кагами-моти. Для обычных же жителей Киото вид гейш в кимоно, идущих приветствовать людей, является традиционным признаком конца года. В последние годы люди с фотоаппаратами стекаются в Гион в первый день котохадзимэ, чтобы фотографировать это зрелищное событие.
Симаи кобо в монастыре Тодзи и Симаи тэндзин в святилище Китано Тэммангу
Монастырь Тодзи, расположенный в районе Минами в Киото, считается одним из трёх главных священных мест, где почитается основатель школы Сингон монах Кукай (Кобо дайси), наряду с горой Коя в Вакаяме и монастырём Дзэнцудзи в Кагаве. В 21-й день месяца, в день смерти Кукая, на территории храма проводится антикварный «рынок Кобо», где торгуют старой утварью и произведениями искусства. Декабрьский рынок называется «Симаи Кобо», то есть «заключительный Кобо», и он привлекает особенно много посетителей. За пятиярусной пагодой устраивают около тысячи лавок, торгующих антиквариатом, новогодними товарами, такими как украшения в форме животного, символизирующего наступающий год, сушёная хурма и такояки, круглые лепёшки с осьминогом.
В святилище Китано Тэммангу (район Камигё), где почитается Сугавара-но Митидзанэ, 25 числа каждого месяца проводится «рынок Тэндзин». Последнее мероприятие года называется «Симаи Тэндзин», и оно также пользуется широкой популярностью. Помимо лавок с новогодними товарами и цветущими растениями, на территории храма также проводятся шоу с дрессированными обезьянами, которые неизменно вызывают у зрителей оживлённые аплодисменты и смех. Приготовленные в святилище солёные сливы оофуку-умэ, являющиеся также талисманами, приносящими счастье, можно купить за 700 йен за упаковку в период с 13 до 25 декабря.
«Очистка от копоти» (сусухараи) в храмах Хигаси Хонгандзи и Ниси Хонгандзи
Ежегодно 20 декабря в храме Ниси Хонгандзи примерно с 7 утра и в храме Хигаси Хонгандзи примерно с 9 утра проводится «Очистка от копоти», сусухараи. Это мероприятие по удалению пыли, скопившейся в храме за последний год. Говорят, что его начали проводить в период Муромати, во времена монаха Рэннё, основателя школы Дзёдо синсю.
Когда собравшиеся прихожане энергично бьют по татами бамбуковыми палками, вздымается пыль, которую выдувают наружу при помощи больших вееров. Это традиционное мероприятие, которое в том числе выражает радость от успешного завершения года.
Репетиция новогоднего колокольного звона в храме Тионъин
В храме Тионъин (район Хигасияма), главном храме школы Дзёдо, 27 декабря, в преддверии Нового года проводится «пробный новогодний колокольный звон» – дзёя-но канэ тамэсицуки. Большой колокол храма Тионъин является одним из крупнейших в Японии и признан важным национальным культурным достоянием. Его высота составляет около 3,3 метра, диаметр – около 2,8 метра, вес – около 70 тонн. Его называют одним из трёх главных храмовых колоколов Японии, наряду с колоколами монастырей Тодайдзи и Хокодзи.
Когда звонят в большой колокол, один монах тянет «родительскую верёвку», и 16 монахов – «детские верёвки», действуя сообща. Когда монах с «родительской верёвкой», кричит: «Ээй, хитоо-цу!», монахи с «детскими верёвками» повторяют за ним, а под выкрик «Соорэ!» всем телом натягивают верёвки, оттягивая деревянное било, которое и бьёт по колоколу. В большой колокол монастыря Тионъин звонят только в канун Нового года и по случаю смерти святого Хонэн сёнин, основателя буддийской школы Дзёдо.
Новогодние мероприятия в Киото
Церемония первой игры в карута в святилище Ясака, как будто сошедшая с живописных свитков эпохи Хэйан (794-1192)
3 января в святилище Ясака, где почитается бог Сусаноо-но микото, считающийся первым, кто сочинил стихи вака, проводится Карута сомэ сики, «церемония первой игры в карута». На сцене для представлений Но на территории святилища женщины и дети, одетые в костюмы эпохи Хэйан, играют в карты в записанными на них стихами сборника «Сто стихотворений ста поэтов» (Хякунин иссю). Во время церемонии запрещён популярный в наши дни приём «сметающей руки» хараитэ, когда карту быстрым движением отбрасывают от остальных, а используется традиционный способ оситэ, «нажатие рукой», когда карту накрывают рукой, благодаря чему игра выглядит торжественно и элегантно.
Ритуал Семи злаков в святилище Гокономия и молитвы о здоровье в наступившем году
Каша из семи трав, нанакуса гаю, раздаваемая в святилищах, для жителей Киото является приметой Нового года и близкой весны. Перед святилищем божествам подносят «семь весенних трав», после чего прихожанам раздают кашу с пожеланиями доброго здоровья и защиты от несчастий.
Святилище Гокономия (район Фусими) в старину называлось святилищем Миморо. Говорят, что в 862 году император Сэйва дал святилищу имя Гоко-но мия, «Святилище божественного аромата», поскольку ароматная пресная вода источника, бившего на территории святилища, мгновенно излечивала тех, кто её пил. Источник с гокосуй, «ароматной водой», является единственным водным источником на территории Киото, внесённым в число «100 знаменитых источников» – списка, учреждённого Агентством по охране окружающей среды в 1985 году. В этом святилище в ходе ритуала «каши из семи трав» можно получить блюдо, приготовленное на этой воде, за «плату за первый урожай» в размере 300 йен, и многие люди в святилище выстраиваются в очередь, чтобы помолиться о хорошем здоровье.
Великий праздник Эбису десятого дня года и молитвы о процветании бизнеса
В святилище Эбису в районе Хигасияма в Киото в течение пяти дней с 8 по 12 января проходят праздничные мероприятия, а 10 января проводится Великий праздник Эбису (Тока эбису тайсай, или же хацу эбису, «первый Эбису»)».
На празднике проводят различные ритуалы, главным из которых является вручение приносящих счастье бамбуковых листьев для молитв о процветании бизнеса и семейном благополучии, а актёры «Деревни кино Тоэй удзумаса» (Тоэй удзумаса эйга мура) устраивают шествие «Посещение храма с корзиной драгоценностей» (Хоэ каго сясан). Работники Киотской ассоциации рыболовства подносят божеству «счастливого тунца» (сёфуку магуро). Вокруг святилища устраивают передвижные лавки, и каждый день туда стекается множество людей, чтобы помолиться о процветании бизнеса.
Большой турнир стрелков из лука в Сандзюсангэндо, в котором участвуют те, кто отпраздновал совершеннолетие в наступившем году
Говорят, что тоосия, состязания по стрельбе из лука, под карнизом храма Сандзюсангэндо в районе Хигасияма, тянущегося на 120 метров, начались ещё в период Камакура (1192-1333), когда самураи соревновались, сколько стрел они могут выпустить за один день и одну ночь.
На тоосия около 15 января каждого года со всей страны собирается около 2000 человек, включая как мастеров стрельбы из лука, так и новичков, чтобы провести мероприятие Оомато тайкай, состязание по стрельбе в большую мишень с западной стороны главного зала Сандзюсангэндо. Этот турнир известен на всю страну захватывающим зрелищем молодых людей в красочных кимоно, с изяществом натягивающих луки и стреляющих по мишени диаметром около 1 метра с расстояния примерно 60 метров.
Текст: Фудзи Кадзуюки (96BOX)
Фотографии: Куроива Масакадзу, Фудзи Кадзуюки (96BOX)
Фотография к заголовку: Очистка от копоти (сусухараи) в храме Ниси Хонгандзи