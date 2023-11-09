24 сезона традиционного японского солнечного календаря: Ритто: (Начало зимы)

24 сезона традиционного японского солнечного календаря

В традиционном японском календаре с этого времени начинается зимний период, и первый зимний ветер предвещает скорое наступление холодов.

Сезон старого солнечного календаря Ритто: (Начало зимы), начинается примерно 8 ноября по современному календарю. Ночью и утром становится заметно прохладнее, а закат наступает всё раньше.

Сильные сезонные северные ветры называют когараси, то есть «ветры, заставляющие деревья увядать». Японское метеорологическое агентство официально определяет первый северный ветер в период с середины октября по ноябрь, скорость которого составляет 8 метров в секунду (3,6 км/ч), как «первый когараси», когараси итиго.

В горных регионах в северной части Японии выпадают первые снегопады. Когда на горных вершинах образуются снежные шапки, люди начинают серьёзно готовиться к зиме. С ноября до начала декабря холодные дни чередуются с редкими тёплыми днями, которые по-японски называют кохару биёри, то есть «ясная погода малой весны».

В этой статье мы рассмотрим основные события и природные явления в период примерно с 8 по 21 ноября.

Сити-го-сан

Сити-го-сан («семь, пять, три») – важная традиция, когда семьи, часто очень нарядно одетые, приводят детей в возрасте трёх, пяти или семи лет в святилище или храм, чтобы поблагодарить богов и помолиться о здоровье. Раньше Сити-го-сан проводился 15 ноября, но в последнее время такие паломничества проводят в течение месяца. Обычно девочек приводят на поклонение в возрасте трёх и семи лет, а мальчиков – когда им исполняется семь лет, но обычаи различаются в разных регионах. Красные и белые леденцы, известные как титосэ амэ («леденцы тысячи лет»), раздают в святилищах и храмах прихожанам с пожеланиями здоровья и долголетия.



Посещение святилища во время Сити-го-сан (© Pixta)

Тори-но ити, «рынок Петуха»

Тори-но ити, «рынок Петуха», – это праздник, который отмечается в ноябре в святилищах и храмах, связанных с птицами, в каждый день Петуха по древнему китайскому зодиакальному календарю. Такие дни называют «первый день Петуха», «второй день Петуха», а в некоторые годы на этот месяц приходится три таких дня.

В святилищах и храмах продаются красочно украшенные грабли кумадэ в качестве амулетов. Согласно поверьям, они приносят удачу и процветание в бизнесе. Один из самых оживлённых «рынков Петуха» проводится в святилище Оотори в токийском районе Тайто, где посетители могут поторговаться о цене при покупке кумадэ. Продавцы кричат и трижды хлопают в ладоши, когда обе стороны договорились о цене. Кумадэ украшают различными безделушками, символизирующими удачу, в том числе семью богами счастья, волшебными колотушками и имитациями овальных золотых монет кобан, использовавшихся в период Эдо (1603-1868).

Выпуск французского вина божоле-нуво (полночь третьего четверга ноября)

Божоле-нуво, молодое красное вино, произведенное во французском регионе Божоле, выпускается в продажу в третий четверг ноября. Из-за разницы во времени оно поступает в продажу в Японии на семь часов раньше, чем во Франции. Божоле-нуво стало известно в Японии с тех пор, как оно стало популярным во время экономического пузыря в конце 1980-х годов. За этим последовал бум красного вина в конце 1990-х годов, что закрепило популярность этого сорта.



Божоле-нуво (© Pixta)

Хакусай (китайская капуста)

В это время года многие японцы едят набэ – горячее блюдо, состоящее из многих ингредиентов, которые варят в супе. Хакусай, китайская капуста – известный азиатский овощ родом из Китая. Считается, что эту капусту завезли в Японию солдаты, возвращавшиеся с Первой китайско-японской войны (1894-1895) и Русско-японской войны (1904-1905). Обладающую мягким вкусом капусту часто используют в варёном виде в горячих блюдах сябу-сябу, ёсэнабэ и т. п., её также маринуют и добавляют во множество других блюд.



Хакусай (слева); горячее блюдо ёсэнабэ (© Pixta)

Грибы энокитакэ

Названия многих разновидностей грибов служат осенними «сезонными словами» киго в японской культуре, в частности в поэзии, но энокитакэ может ассоциироваться как с осенью, так и с зимой. Дикорастущие сорта собирают поздней осенью или в начале зимы. Производимые на продажу энокитакэ белые, поскольку их выращивают без солнечного света, но дикорастущие виды имеют широкую коричневую шляпку и короткие стебли. В последние годы на прилавках магазинов появились и помеси с коричневыми шляпками.



Грибы энокитакэ (слева); коричневые энокитакэ (© Pixta)

Фугу

Фугу, иглобрюхие рыбы, являются деликатесом, однако при неправильном приготовлении он может привести к отравлению. Сезон фугу начинается в ноябре, когда они подходят близко к берегу, чтобы отложить икру. Археологи нашли кости иглобрюхой рыбы в керамике каменного века, то есть японцы ели эту рыбу как минимум 20 000 лет назад. Во время первой и второй попыток вторжения Тоётоми Хидэёси на Корейский полуостров (1592-1593 и 1597-1598) многие воины смертельно отравились фугу в районе современного города Симоносэки префектуры Ямагути, из-за чего Хидэёси запретил её употребление по всей Японии. Говорят, что позднее, когда первый премьер-министр Японии Ито Хиробуми посетил Ямагути, из-за волнения на море ему могли подать только фугу, и поэтому запрет был снят только в этой префектуре.

В наши дни для приготовления фугу требуется официальная государственная лицензия. Поставщики должны иметь запирающиеся контейнеры для хранения печени, икры и других ядовитых органов, которые следует утилизировать в соответствии с правилами, установленными администрацией префектуры. Из-за определённого риска фугу в разговорной речи сравнивали с ружьём (тэппо), и это слово легло в основу названий блюд из фугу – сасими известно как тэсса («сасими-ружьё»), а набэ из фугу – тэттири. В Симоносэки местное название рыбы изменено на фуку, «удача».

Мякоть обладает мягким приятным вкусом. Из фугу делают сасими, для которого используют в том числе кожу (кавасаси). Рыбу используют в набэ, жарят во фритюре, употребляют также сирако, молоки самцов рыбы. Плавники (хирэ) можно поджарить до хрустящего состояния и добавить в горячее сакэ (хирэдзакэ), что придаёт напитку слегка острый вкус с ощущением дыма.



Иглобрюхая рыба фугу (слева); по часовой стрелке слева сверху: пропаренная кожа фугу, тэттири (набэ с фугу ) и сасими (© Pixta)

Руководство при написании статьи: Иноуэ Сёэй, специалист по календарю и автор книг, синтоистский священник и приглашённый лектор Университета Тохоку фукуси

Фотография к заголовку: Камелия сасанква (© Pixta)