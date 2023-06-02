Культ «семи богов счастья» в Японии: паломничества периода Эдо и роль Иэясу в популяризации веры

В Японии популярны изображения Ситифукудзин, «семи богов счастья». Эбису, Бэндзайтэн, Дайкоку, Бисямонтэн и другие божества, входящие в их число, имеют самое разное происхождение, а одно из них имеет прототипом реального человека.

Основатель храма Канъэйдзи в Уэно и политический советник Токугавы Иэясу епископ Тэнкай проповедовал, что идеальный правитель должен быть обладателем «семи благ», в которые входит долголетие, благосостояние, популярность, честность, сила, любовь и уважение, а также великодушие, и в народе широко распространилась вера в «семь богов счастья», подателей этих «семи благ». В число этих богов входит Эбису, древнее японское божество-хранитель, и заимствованные с континента Дайкокутэн, Бэндзайтэн, Бисямонтэн, Хотэй, Фукурокудзю и Дзюродзин.

Эбису, бог честности, изображён с удочкой, держит большого морского леща

Хируко-но микото, сына божеств Идзанаги и Идзанами, которые, согласно мифам, создали Японский архипелаг, постигла печальная участь – из-за врождённого уродства его ребёнком бросили в море. Однако там, где его выбросило на берег, его вырастили с любовью, и в конце концов он стал богом удачи.

Эбису (恵比寿) иногда записывается иероглифами 夷, 戎, 胡, которые могут означать племена эмиси, эдзо и в целом обозначают чужака, прибывшего из другой земли, или иностранца. Предполагают, культ Эбису основан на поклонении вещам, которые приносят морские волны в Японию, со всех сторон окружённую морем.



Эбису (Pixta)

Эбису является одним из самых знакомых японцам божеств, в том числе благодаря тому, что его часто можно увидеть в супермаркетах и ​​в круглосуточных магазинах шаговой доступности комбини как символ пива премиум-класса «Эбису». К слову, название «Эбису» было выбрано в ходе конкуренции с производителем пива, использовавшего имя другого бога счастья – Дайкоку.

Станция Эбису на линии JR Яманотэ появилась в 1901 году как остановка поездов Эбису, предназначенная для загрузки и разгрузки пива. Название пива, которое оно получило в честь бога удачи, стало названием станции и городского квартала. Пиво «Эбису» сохраняет популярность более 100 лет, одновременнос этим развивается и квартал Эбису, как будто бог действительно принёс ему удачу.



Пиво «Эбису» (Kyodo Pictures)

В период Эдо, когда в регионе Кансай процветала торговля, люди просили у Эбису помощи для процветания бизнеса. Особенно большое количество верующих привлекали святилища Нисиномия (г. Нисиномия, преф. Хёго) и Имамия Эбису (р-н Нанива, г. Осака), и каждый год с 9 по 11 января в течение трёх дней проводится праздник Токаэбису, «Эбису десятого дня», который стал привычной зимней традицией. Окрестности святилищ оглашают крики: «Неси бамбук для процветания дел!», и множество людей собирается здесь, чтобы купить амулет фукудзаса – «бамбук счастья». В святилище Нисиномия есть обычай выбирать «мужчину счастья» во время открытия ворот Омотэдаймон рано утром 10 января. Он ежегодно освещается в новостях и о нём знает вся страна. В момент открытия ворот ожидающие там люди все разом устремляются внутрь, и тот, кто первым добежит до Хондэн, Главного павильона святилища, становится «мужчиной счастья» этого года.



Выбор «мужчины счастья» в святилище Нисиномия (Jiji)

Дайкокутэн, бог богатства, держит колотушку и большой мешок

Говорят, что в образе Дайкокутэн слились Махакала, индийский бог тьмы, и японское божество-хранитель страны Окунинуси-но микото. «Махакала» означает «Великий чёрный», при этом «чёрный» (黒) имеет чтение коку, а «Оокуни» (大国) можно прочитать также как дайкоку, поэтому, как предполагают, со временем их стали считать одним божеством.



Дайкокутэн (Pixta)

Бэндзайтэн, богиня любви и уважения, которую изображают как небесную деву, играющую на лютне бива

Изначально это богиня воды в индийской мифологии. Она является божеством музыки, красноречия и мудрости, и изначально «Бэндзайтэн» записывали иероглифами 弁才天, то есть «небесное божество словесного дара», но в Японии она приобрела характер божества богатства и её имя стали писать 弁財天, используя иероглиф 財 (дзай, «ценность»).



Бэндзайтэн (Pixta)

В разных местах есть святилища Дзэниараи (омывания денег) Бэндзайтэн, популярные как «места силы» для обретения финансовой удачи. Если вы омоете свои деньги чудодейственной водой Бэнтэн-сама, они вернутся к вам сторицей. Из ближайших к Токио известно святилище Дзэниараи Бэнтэн в городе Камакура, префектура Канагава.



«Место силы» для обретения удачи в денежных делах, Дзэниараи Бэнтэн (Pixta)

Бисямонтэн, божество силы, изображаемое в доспехах

Военачальники периода Сэнгоку (период Сражающихся провинций, 1467-1568) поклонялись ему как богу храбрости, и он был изображён в доспехах. В частности, известно о том, что искренним приверженцем веры в Бисямонтэн был Уэсуги Кэнсин. Однако изначально в Индии он был богом сокровищ, а богом воинских искусств он стал позже, когда поклонение ему распространилось в Китае. В левой руке он держит пагоду, а в правой – драгоценный жезл.



Бисямонтэн (Pixta)

Фукурокудзю, бог популярности, или репутации, изображается длинноголовым, с длинной бородой, его сопровождает журавль

Говорят, что изначально это воплощение звезды Южного полюса в китайском даосском культе. Он приносит процветание потомкам, удачу, здоровье и долголетие. Считается, что другой бог счастья, Дзюродзин, – это то же божество, либо же его близнец.



Фукурокудзю (Pixta)

Дзюродзин, бог долголетия, седовласый, с белой бородой, он держит трость и его сопровождает олень

Это божество китайской даосской религии и является воплощением звезды Южного полюса – считалось, что тем, кто её видел, она продлевает жизнь. Его часто отождествляют с Фукурокудзю. Поклонение ему, по поверьям, приносит долголетие и выздоровление от различных заболеваний.



Дзюродзин (Pixta)

Хотэй, бог великодушия, изображается как толстяк с оголённым животом и с большой сумкой

Это единственный реально существовавший человек среди «семи богов счастья», прообразом Хотэя послужил чаньский монах Цицы времён династии Тан в Китае. Говорят, что он ходил полуголым по городу и занимался предсказаниями – в наше время его, наверное, задержали бы за нарушение общественного порядка. Ему молятся о счастье в семье и об удачном браке.



Хотэй (Pixta)

Паломничества к «семи богам счастья»

Для простого народа Эдо паломничества по местам поклонения «семи богов счастья» были не только проявлением веры, но и одним из развлечений. В Токио известны Янака Ситифукудзин, Яматэ Ситифукудзин и Сумидагава Ситифукудзин. По всей Японии существует множество маршрутов паломничеств к «богам счастья» Ситифукудзин. Первоначально полагалось посетить «семь богов счастья» в новогодний период, когда ворота украшают сосновыми ветками, но в последнее время для развития туризма в некоторых местах предлагают короткие экскурсии или пешеходные маршруты в любое время года.

Фукудзиндзукэ

Гарнир фукудзиндзукэ, который является привычным в Японии дополнением к рису карри, появился в период Мэйдзи (1868-1912), когда его начали продавать в магазине солений «Сюэцу» в Уэно в Токио. Он включает семь видов овощей, таких как редька дайкон, баклажаны, фасоль, корень лотоса, репа, перилла и дыня, их мелко нарезают и пропитывают особой смесью на основе соевого соуса. Говорят, что он получил своё название от уподобления семи видов овощей семи богам счастья, а также говорили, что с ним не нужен другой гарнир, поэтому можно экономить и накопить богатство.



Фукудзиндзукэ (Pixta)

Фотография к заголовку: PIXTA

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