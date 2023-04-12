Токугава Иэясу и религия: противостояние с храмом Хонгандзи и движением Икко икки, настороженное отношение к христианству

Токугава Иэясу: загадки первого сёгуна периода Эдо

Токугава Иэясу, основавший сёгунат Эдо, понимал политическую роль религии – он долго воевал с буддийским движением Икко икки, в конце концов подчинив находившуюся под их контролем землю Микава. После объединения страны он запретил христианство и уделял большое внимание отношениям с религиозными силами. Каковы были взгляды Иэясу на религию?

Движение Икко икки в земле Микава демонстрирует силу религиозной власти

Каковы были отношения между политической властью и религией в период Сэнгоку (период Сражающихся провинций, 1467-1568)? Они характеризуются двумя особенностями.

Религии позволяли существовать отдельно и независимо от власти;

С другой стороны, неподчинение властям жёстко подавлялось.

По сути, религиозная политика феодалов-даймё периода Сэнгоку заключалась в признании авторитета религии и гибком к ней отношении. Даже Ода Нобунага, который полностью разгромил монастырь Энрякудзи на горе Хиэй и Хонгандзи в Осаке, был сторонником гибкой политики и применил силу только когда религиозные организации заняли враждебную позицию и не пошли на компромисс с Нобунагой.

В период Сэнгоку разделяли сакральное, то есть веру, и профанное – политическую власть. Даймё в основном защищали религию и ограничивали религиозные свободы только при возникновении политического конфликта (Сиба Хироюки, «Токугава Иэясу», изд-во «Хэйбонся»).

С другой стороны, молодой Иэясу не разделял такой подход из-за отсутствия опыта. Поворотным моментом послужил один случай – битва с представителями движения Икко Икки земли Микава, которая произошла в 6 году Эйроку (1563).

В это время Иэясу вёл военные действия за подчинение земли Микава (восточная часть современной префектуры Айти) и нуждался в провизии – рисе для армии, ведущей сражения. Чтобы восполнить нехватку, провиант отобрали у храмов секты Икко. Эти безрассудные жёсткие меры привели к противостоянию со священниками и верующими, из-за чего разгорелась битва.

Секта Икко, или Дзёдо синсю Хонгандзи, была ответвлением буддийской школы Дзёдо синсю, которую основал монах Синран. В период Сэнгоку, когда жил Иэясу, их храмы обладали крупнейшей вооружённой силой монахов-воинов, а храмы имели право экстерриториальности, нарушать которое не осмеливались даже даймё того времени.

Иэясу пришлось столкнуться с огромной силой. Борьба была настолько ожесточённой, что её считают одним из «трёх крупных кризисов» Иэясу. Приверженцы секты Икко были и среди вассалов Иэясу, они отделились и переметнулись на сторону монахов Хонгандзи. Быстрой победы никто не добился, сражающиеся наступали и отступали, и затянувшиеся бои понемногу истощали силы восставших Икко икки.

Иэясу добился разоружения Икко икки, согласившись с представленным ему от монахов планом примирения, согласно которому войска не захватывают храмы и сохраняют жизни священников и верующих. После этого он нарушил мирное соглашение и разрушил монастырь. Так он реализовал свой тайный план изгнания монахов и верующих из Микавы.

На следующие двадцать лет он полностью разорвал всякие связи с монастырём Хонгандзи – вероятно, из гнева, поскольку на примере Микава Икко икки Иэясу увидел, насколько страшной и мощной может быть сила религиозного движения.

К слову, согласно данным «Ежегодника религии» Агентства по делам культуры за 2022 год, количество верующих буддийского направления с центром в храме Ниси-Хонгандзи в Киото насчитывает 7,79 миллиона человек, так что он и сейчас является важнейшим буддийским храмом в стране.

Использование силы религиозного движения для его ослабления

Однако двадцать лет спустя Иэясу задумал новый план использования силы религиозного объединения Хонгандзи.

В 12 луну 11 года Тэнсё (1583) Иэясу противостоял Хасиба Хидэёси (впоследствии – Тоётоми Хидэёси). Попавший в непростую ситуацию Иэясу помиловал последователей веры Хонгандзи и разрешил восстановление храмов на территории Микавы. Причиной было то, что вооружённые силы верующих Хонгандзи были ему необходимы для борьбы с Хидэёси. Однако в то время буддийское направление Хонгандзи уже вело переговоры с Хидэёси, и планам Иэясу не суждено было осуществиться.

Однако даже после этого он продолжал налаживать связи с Хонгандзи. Он хотел умилостивить религиозные силы, которые так ненавидел, чтобы сделать их своими союзниками. Можно сказать, что именно тогда сформировался прагматический подход Иэясу, стремившегося в первую очередь к получению преимуществ.

Точно так же старался умилостивить школу Хонгандзи и Хидэёси, но когда он умер и Иэясу начал подчинять себе страну, произошёл серьёзный инцидент.

В середине XVI века, когда движение Икко икки казалось неостановимым, 11-м настоятелем храма Хонгандзи стал монах Кэннё. При нём культ достиг пика своего могущества, но его сын Кёнё, 12-й настоятель, в 8 году Кэйтё (1603) покинул храм Хонгандзи и построил Миэйдо (зал, где хранятся статуи его предков). Иначе говоря, он создал новое буддийское направление.

Школа Хонгандзи разделилась на две части, и с тех пор бок о бок существуют Западный и Восточный Хонгандзи – Ниси-Хонгандзи и Хигаси-Хонгандзи.



Кэннё, 11-й настоятель храма Хонгандзи. В период Сэнгоку он был духовной опорой секты Икко, возглавив 10-летнюю войну монастыря Исияма Хонгандзи, которому противостоял Ода Нобунага (копия хранится в Историографическом институте Токийского университета)



Храм Хигаси-Хонгандзи в Киото. Когда Кёнё покинул храм Хонгандзи и построил Миэйдо, монастырь Хонгандзи разделился на восточную и западную части (Pixta)

Согласно одной теории, разделение Хонгандзи задумал Иэясу, который боролся с Микава Икко икки и подтолкнул Кёнё к ослаблению этого храма. Невозможно сказать точно, поскольку нет подтверждающих это исторических документов, но и отрицать такую возможность нельзя.

Неизвестно стоял ли за разделением на Западный и Восточный Хонгандзи Иэясу, но когда он взял страну под свой контроль, существовавшее в период Сэнгоку различие между «священным» и «мирским» стёрлось, и храм Хонгандзи перешёл под контроль сёгуната. В этом и заключается особенность подхода к религии, отличающая Иэясу от тех, кто был у власти до того момента.

Настороженное отношение к христианству и гонения на христиан

При рассмотрении отношений Иэясу с религиозными деятелями нельзя не упомянуть архиепископа (дайсодзё) Тэнкай буддийского направления Тэндай и монаха Контиин Судэн дзэнского направления Риндзай. Иэясу назначил этих монахов руководителями «гражданской политики» (бундзи сэйдзи) сёгуната, но их влияние в немалой мере распространялось и на религиозную политику, что проявилось в запрете христианства.



Слева – Тэнкай (Дзигэн дайси), справа – Исин судэн (Контиин Судэн). Оба монаха оказали значительное влияние на запрет христианства при Иэясу (обе копии хранятся в Историографическом институте Токийского университета)

Примерно в 8 году Кэйтё (1603), когда был основан сёгунат, Иэясу разрешил распространение христианства. Для получения прибыли от внешней торговли у них не было другого выбора, кроме как разрешить миссионерскую деятельность. Обладавший немалым опытом Иэясу мог проявлять гибкость и следовать политике феодалов периода Сэнгоку.

Однако христианство включало опасные для феодального общества идеи – например, о равенстве всех людей перед Богом. Кроме того, только в 11 году Кэйтё (1606) за год крестилось 8000 человек, и эту ситуацию уже нельзя было не заметить. Иэясу опасался христианства.

Буддийские лидеры, такие как Тэнкай и Судэн, само собой, не могли примириться с влиянием новой религии, и эти двое, вероятно, поддержали запрет христианства и рекомендовали его Иэясу. В 17 году Кэйтё (1612) запрет на христианство был введён в Эдо, Сумпу, Киото и Нагасаки, а уже в следующем году он распространился на всю страну.

Запрет на христианство был вызван ещё и тем, что испанская миссия, попросив разрешения искать порты, которые можно использовать для торговли, обследовала береговую линию от Эдо до Тохоку. Целью поисков на самом деле были не порты, они искали места добычи золота и серебра. Иэясу понял, что Испания стремится не только к торговле, но и к территориальным приобретениям.

В отношении христианства Иэясу от гибкой политики перешёл к жёстким мерам, и в конце концов построил контролирующую систему, направленную на фактическую прибыль от торговли. Здесь также проявилась политическая осторожность Иэясу.

Изображение к заголовку: Храм Дзёгудзи в земле Микава, где Иэясу отбирал провизию для войск, что спровоцировало восстание буддийских верующих Микава Икко икки. Это изображение является частью «Иллюстрированного описания Дзёгудзи» (Дзёгудзи эдэн), посвящённого более позднему движению Нагасима Икко икки (1570-1574), но предполагают, что и в Микаве точно так же монахи в доспехах воевали против войск Иэясу (предоставлено Городским художественным музеем Окадзаки, ранее принадлежало храму Дзёгудзи)