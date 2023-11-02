Симоцуки (одиннадцатая луна): «показ лиц» актёров Кабуки, праздник детей Ситигосан и «рынок Петуха» Тори-но ити

Ежегодные праздники и мероприятия в Японии

С древних времён в Японии широко отмечали сезонные праздники. Одни из них произошли от религиозных и сельскохозяйственных ритуалов, другие пришли из Китая, как Танго-но сэкку, приходящийся на 5 день 5 луны, или Танабата, который отмечают в 7 день 7 луны. Многие из них до сих пор играют важную роль в жизни японцев. На каждый месяц в японском календаре выпадает праздник, а то и не один. В этой серии мы расскажем о происхождении и значении таких ежегодных событий, на их примере показывая, как в японской культуре сохраняются исторические и религиозные традиции.

«Показ лиц» актёров Кабуки – важное событие для женщин в Эдо

В период Эдо актеры Кабуки имели однолетний трудовой контракт с дза, компанией-организатором спектаклей. В десятую луну срок контракта истекал, и руководители дза совещались и определяли состав актёров на следующий год, а в первый день одиннадцатой луны собирали новых исполнителей и представляли их публике. Это представление в первый день одиннадцатой луны называлось каомисэ, «показ лиц».

Если кандзиндзумо, сумо для сбора пожертвований на храмы, поединки которого проводились в предыдущем месяце, каннадзуки, было мероприятием только для мужчин, и женщинам смотреть не разрешалось, то каомисэ было важным событием для женщин.

顔見世や 一番太鼓 二番鶏 Каомисэ я

Итибан тайко

Нибандори Показ лиц –

Первыми – барабаны,

Вторыми – петухи

Это стихотворение об эдоском Кабуки. Выступления Кабуки начинались в первый день одиннадцатой луны (конец ноября по современному календарю) при тусклом предрассветном свете часа акэмуцу (около 6 часов утра) – то есть барабаны, возвещающие об открытии мероприятия, звучали раньше, чем пели петухи. Чтобы увидеть спектакль, который начинается рано утром, женщины готовились и не спали всю ночь, а потом направлялись в театр по тёмным улицам с фонарями в руках.



Представление в театре «Накамура-дза», которое изобразил Утагава Куниёси в 14 году Бунка (1817) (серия «Изображения Накамура-дза внутри и снаружи», коллекция Национальной парламентской библиотеки)

Женщины шли в квартал Сарувака (современный квартал 6-тёмэ в Асакуса в токийском районе Тайто), где с 13 года Тэмпо (1842) в ряд стояли «Три театра Эдо» – Накамура-дза, Итимура-дза и Морита-дза. Ранее разбросанные по всему Эдо площадки для представлений сибай-гоя в ходе реформ годов Тэмпо были собраны в одном месте в квартале Сарувака. Театр Морита-дза, имевший серьезные финансовые проблемы, иногда закрывался, и его место занимал театр Каварасаки-дза.



Кэйсай Эйсэн, «План театров квартала Сарувака» (Сарувака-тё сибай-но ряку дзу) был создан в 13 году Тэмпо (1842), сразу после того, как театры Накамура и Итимура перенесли в квартал Сарувака по приказу сёгуната (специальная коллекция Центральной столичной библиотеки Токио)

Звездой того времени был Итикава Дандзюро. Он является основателем покорившего публику стиля с динамичным дествием арагото, в котором используется яркий макияж кумадори, особая поза актёра миэ и особый способ движений рук и ног актёра кабуки роппо. Другими знаменитостями, чьи имена передавались от поколения к поколению, были Оноэ Кикугоро и Бандо Мицугоро.



Адати Гинко, «Ежегодные театральные мероприятия Большого Эдо: церемония сбора лиц» (Ооэдо сибай нэнтю гёдзи каоёсэ-но сики). Изображён актёр, демонстрирующий свою фирменную позу в ходе «показа лиц». 30-й год Мэйдзи (1897) (коллекция Национальной парламентской библиотеки)

Даже женщины Эдо, обычно ведущие скромный образ жизни, в этот день давали себе волю, кричали и разражались аплодисментами.

Детское мероприятие Ситигосан: три церемонии, слившиеся в одну

В одиннадцатую луну проводятся ещё два ежегодных мероприятия, которые сохранились до наших дней. Одно – это детский праздник Ситигосан, другое – Тори-но ити, «Рынок Петуха».

Во время праздника Ситигосан, «Семь-пять-три», когда ребёнку исполнялось три, пять или семь лет, их отводили в святилища и храмы, чтобы сообщить богам о благополучном росте и помолиться о здоровье в будущем.

По народной легенде, начало праздника восходит ко временам, когда проводились молитвы за здоровье и долголетие Токумацу, сына пятого сёгуна, Токугава Цунаёси, который впоследствии стал правителем княжества Татэбаяси в земле Кодзукэ (совр. префектура Гумма), основателем которого был Цунаёси.

Существует также теория, что 15-й день одиннадцатой луны был в конце периода Эдо выбран для Ситигосан, поскольку это был благоприятный согласно китайской астрологии день «дома Демона» (яп. кисюку).

Первоначально проводились три ритуала, каждый со своим названием – камиоки, «отращивание волос» для 3-летних девочек (иногда и для мальчиков), хакамаги, «надевание хакама» для 5-летних мальчиков и обитоки, «развязывание пояса» для 7-летних девочек, их проводили отдельно. Ритуал камиоки был связан с тем, что в то время было принято сбривать волосы у детей после рождения и отращивать после того, как им исполнялось три года. Во время хакамаги мальчики впервые надевали штаны хакама. Во время обитоки девочки впервые надевали пояс оби. Все эти ритуалы практиковались в семьях самураев.



Слева – девочка во время обряда камиоки на гравюре «Восточная парча народных обычаев» (Фудзоку хигаси-но нисики); справа – девочка на обряде обитоки, гравюра «Святые-поэты о народных обычаях четырёх времён года» (Фудзоку сики касэн) (источник обеих картин: colbase)

Эту практику переняли горожане, в основном семьи торговцев, и на поклонение в святилище или храм собирались всем домом – родители ребёнка, тёти и дяди, кормилицы, послушники, отхожие ремесленники. На самом деле в сценах Ситигосан, которые мы видим на гравюрах укиё-э и других картинах, изображены хорошо одетые горожане.

Согласно сборнику эссе в жанре дзуйхицу «Материалы о возвращении духов мёртвых» (Канкон сирё), опубликованному в 1825 году, титосэ-амэ, «сладости тысячи лет», придумал продавец сладостей амэ в Асакусе в годы Гэнроку и Хоэй (1688-1711), и их, говорят, покупали как сувенир после посещения святых мест.

Происхождение «Рынка Петуха» Тори-но ити в Асакуса

Рынок Тори-но ити до сих пор проводится в Токио в святилищах Оотори в Асакусе, Ханадзоно в Синдзюку и в святилище Оокунитама в городе Футю (преф. Токио).

Он проводится в одиннадцатом лунном месяце минимум дважды – в первый день Петуха, ити-но тори, и во второй день Петуха, ни-но тори, но в зависимости от календаря конкретного года может проходить и в третий раз в третий день Петуха, сан-но тори. Согласно поверью, в год трёх дней Петуха часто бывают пожары.

Происхождение этого поверья неизвестно, но в городе Эдо с одиннадцатой луны 2 года Мэйрэки (1656) до конца года и новогодних праздников, перед Великим пожаром Мэйрэки, который считается самым крупным пожаром в Эдо, наблюдались засушливые дни с небольшим количеством дождя. Во 2-м году Мэйрэки «рынок Петуха» проводился трижды. Тори-но ити – праздник молитв за безопасность и мир в наступающем году, но в 18-й день первой луны следующего 3 года Мэйрэки вспыхнул сильный пожар. Так, вероятно, и сложилось это суеверие, привлекающее внимание к особой осторожности при обращении с огнём.

Местом происхождения эдоских «рынков Петуха» была не Асакуса – они появились в святилище Оотори в деревне Касаи Ханамата (совр. Ханахата, район Адати в Токио). Однако эта деревня находилась далеко от центра Эдо, и постепенно паломничество переместилось в святилище Оотори в Асакусе. Росту таких паломничеств способствовало и существование развлекательного района Ёсивара за святилищем.

Главным божеством, почитаемым в святилищах Оотори в Адати и в Асакусе, является древний герой Ямато такэру. История обоих святилищ показывает возникновение связи между культом Ямато Такэру и «Петуха».

Говорят, что в районе Адати с очень давних времён почитали Ямато Такэру, считавшегося защитником этих мест, как говорится в «Истории района Адати» под редакцией Исторического общества Адати. Святилище было построено в годы Ходзи (1247-1249) на месте, где когда-то молился о победе военачальник Минамото-но Ёсимицу по пути на войну в регион Тохоку. Он увидел орла и счёл его богом победы, а в мифах образ орла ассоциируется с Ямато Такэру. К слову, Ёсимицу был основателем рода Каи-Гэндзи, и Такэда Сингэн считался его дальним потомком.

Основание святилища в Асакусе также связано с мифической эпохой. Его происхождение восходит к тому времени, когда Ямато Такеру во время своего похода на восток молился о победе богу Амэ-но хиваси-но ками, которого здесь почитали. Имя этого бога включает слово «орёл» (васи), а орлы считались вестниками удачи.

В основе верований пересекаются вера в «орла» и Ямато Такэру, которые считаются богами победы. С тех пор «орла» стали ассоциировать с китайским циклическим знаком 酉 – «петух, птица», и в день Петуха стали проводить ритуалы. Местность в Адати называли Мототори, «Изначальная птица», а Асакуса – Синтори, «Новая птица», а официальные названия святилищ 大鷲 в Адати и 鷲 в Асакусе оба читаются как Оотори, «Великая птица».

В сознании японцев Тори-но ити ассоциируется с амулетами в виде грабель кумадэ, «медвежья лапа». Кумадэ изначально представляет собой инструмент с короткими зубьями в форме гребёнки, который используют для уборки – сгребания опавших листьев и тому подобного. Когда-то такие грабли стали представляться средством для сгребания финансовой удачи, сбора денег и богатства, и они превратились в амулет. И в наши дни маленькие грабли, которые продают в магазинах при святилищах, называются словом каккомэ, что является искажённым словом какиацумэ, «сгребающие».

С другой стороны, есть предприятия, которые производят и продают «грабли счастья» энги кумадэ, украшенные изображениями мешков с рисом, морского леща и масок довольной толстушки окамэ.



Утагава Тоёкуни, «Двенадцать лунных месяцев: «рынок Петуха» в месяце симоцуки», 7 год Каэй (1854). Хозяйка из купеческой семьи возвращается с «рынка Петуха» вместе с мальчиком-слугой, который несёт «грабли счастья» (коллекция Национальной парламентской библиотеки)

Таким образом, святилища и частные предприятия по отдельности продают «грабли счастья» на Тори-но ити. Неясно, когда началась эта практика, но гравюры укиё-э от годов Тэммей до Каэй (1781-1854) уже изображают верующих, покупающих «счастливые кумадэ» и возвращающихся домой. Можно сказать, что такие грабли пользовались особенно широкой популярностью с конца XVIII до середины XIX века.

Кстати, поверье, будто бы покупка граблей большего размера, чем в предыдущем году, принесёт больше удачи, не имеет под собой никаких оснований – в святилищах ничего подобного не говорят, а распространяют такие поверья частные компании.



Тори-но ити (PIXTA)

Фотография к заголовку: Утагава Хиросигэ, серия «Картины процветания Восточной столицы: три театра квартала Сарувака», 1-й год Ансэй (1854), где показана оживлённая жизнь этого квартала. На картине – Итимурадза, один из трёх крупнейших театров Эдо (коллекция Национальной парламентской библиотеки)