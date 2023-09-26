Каннадзуки (десятая луна): «открытие котацу», праздник Эбису-ко, рынок Бэттара, турниры сумо для сбора средств на храмы (кандзиндзумо)

Ежегодные праздники и мероприятия в Японии

С древних времён в Японии широко отмечали сезонные праздники. Одни из них произошли от религиозных и сельскохозяйственных ритуалов, другие пришли из Китая, как Танго-но сэкку, приходящийся на 5 день 5 луны, или Танабата, который отмечают в 7 день 7 луны. Многие из них до сих пор играют важную роль в жизни японцев. На каждый месяц в японском календаре выпадает праздник, а то и не один. В этой серии мы расскажем о происхождении и значении таких ежегодных событий, на их примере показывая, как в японской культуре сохраняются исторические и религиозные традиции.

«Первый день Кабана» Гэнтё и «открытие котацу»

Гэнтё (Первый день Кабана) в десятом лунном месяце был днём «открытия котацу», то есть начинали использование этого обогревательного устройства и готовились к зиме. В 2023 году этот день соответствует 1 ноября по современному календарю. Япония расположена не на слишком высоких широтах, и могло бы показаться, что в ноябре ещё рано зажигать котацу для обогрева, но в период Эдо зима наступала рано, и в это время было уже холодно.



Изображение семьи, зажигающей уголь в котацу, в «Иллюстрированной книге Вакаура» (Эхон вакаура, 1734, предоставлено Национальным институтом японской литературы)

Согласно древней китайской натурфилософии инь-ян, все вещи состоят из пяти элементов – Дерева, Огня, Земли, Металла и Воды. «Свинья» в китайском цикле двенадцати животных относится к элементу «вода». В Японии в старину для обогрева в котацу использовали древесный уголь, что могло легко вызвать пожар, и возникло поверье, что если впервые зажечь огонь в котацу в день Кабана, то связанная с ним сила воды может предотвратить пожар.

Существовал также обычай есть инокомоти, то есть рисовые лепёшки моти, символизирующие диких поросят, чтобы помолиться о процветании потомков и крепком здоровье. Поскольку кабан был плодовитым животным, считалось, что это его качество может принести удачу. В старых японских кондитерских магазинах и сейчас продают похожие на диких поросят инокомоти с полосатым узором.



Инокомоти с семенами кунжута и с полосками для придания сходства с дикими поросятами (PIXTA)

В то же время дети играли, связывая в пучки солому и другие материалы, чтобы стучать по земле, пробуждая силу земли. Согласно одной из версий, за это они от местных жителей получали инакомоти. Это интересная традиция, связанная с культом плодородия и чем-то похожая на Хэллоуин.

Праздник Эбису-ко оживляет экономику к концу года

Десятый лунный месяц называется каннадзуки, «месяц без богов», поскольку считалось, что боги, почитаемые в разных святилищах по всей стране, в этот период собираются в святилище Идзумо-тайся. Мало где в это время проводятся праздники святилищ раз почитаемые божества отсутствуют.

Кто же оберегает людей в повседневной жизни, когда ушли божества? Эту роль выполняет Эбису, один из семи богов счастья. В связи с этим и появился праздник Эбису-ко, который проводят в 20-й день 10-й луны.

Особенно приветствовали этот праздник торговцы, поскольку Эбису считался божеством предпринимателей. Торговцы приглашали своих покупателей и проводили празднование Эбису-ко. Когда Эбису подносили морского леща, собравшиеся люди разделялись на продавцов и покупателей, оживлённо покупая и продавая продукцию лавки. Когда при продаже достигалась особенно высокая цена, это вызывало всеобщий восторг. Можно сказать, что это ежегодное мероприятие было толчком для подъёма экономики с приближением конца года, когда торговцы и ремесленники становились чрезвычайно заняты. Это было предварительное празднование.



«Обычаи Эдо двенадцати месяцев – десятая луна» (Эдо фудзоку дзюникагэцу-но ути дзюгацу). На гравюре изображён богатый торговец, проводящий праздник Эбису. В лавке шумно от веселья продавцов со счётами и морским лещом и окружающих их покупателей (коллекция Национальной парламентской библиотеки)

Существуют различные теории о происхождении образа Эбису, но говорят, что примерно с периода Муромати (1336-1573) его начали ассоциировать с Хируко, персонажем «Записей о древних делах» (Кодзики, нач. VIII в.), старейшем сохранившемся летописно-мифологическом своде Японии.

Согласно «Записям о древних делах», когда божества Идзанаги-но микото и Идзанами-но микото рождали страну, у них родился ребёнок с физическими недостатками, который звался Хируко, и его с острова Оногородзима (предположительно – остров Авадзи) пустили в море на лодке, сделанной из тростника. Лодку выбросило на берег на территории нынешнего города Нисиномия в префектуре Хёго, и там было построено святилище. Святилище Нисиномия с его особой историей стало главным центром поклонения Эбису.

В этом смысле Эбису – бог, которого прибило к берегу, «приплывающий бог» (ёригами), а также бог моря. На самом деле в некоторых частях Японии его почитают как бога рыбной ловли, а по мере развития торговли он также стал богом удачи, помогающим процветанию бизнеса. Праздник Эбису-ко появился в ходе развития культа «семи богов счастья».

Эбису – загадочное божество, имеющее много аспектов, в том числе это божество-хранитель рыболовства и бизнеса, а также божество удачи, которое считается одним из «семи богов счастья». Лица, напоминающие Эбису, то есть с прищуренными глазами и улыбкой, среди простых людей считались привлекательными.

Кроме того, в 19-й день десятой луны, за день до Эбису-ко, в святилище Такарада Эбису в Одэмматё в Эдо (современный квартал Нихомбаси Хоммати) устраивали ярмарку Бэттара, которую иногда считают одним из мероприятий праздника Эбису-ко.



Одэмматё заполнен людьми во время ярмарки Бэттара. Рынок открывался в ночь на 19-й день 10-й луны («Иллюстрированная книга происхождения народных обычаев Эдо» Т.1, Эдо фунай эхон фудзоку дзюрай, Национальная парламентская библиотека)

Слово «бэттара» в названии рынка связано с редькой дайкон, приготовленной путём маринования с рисовым солодом и сахаром. Говорят, что здесь молодые мужчины продавали дайкон, привязав к нему верёвку и размахивая, из-за чего молодые женщины сбивались в толпу, чтобы дайкон ненароком не прилип (бэттари) к кимоно, и якобы отсюда рынок и получил своё название.

Кандзиндзумо в монастыре Экоин

В последнюю декаду десятой луны проводились осенние схватки сумо для сбора пожертвований на храмы (кандзиндзумо). Такие состязания проходили дважды в год, весной и осенью, на протяжении десяти дней в монастыре Экоин в местности Рёгоку. Этот монастырь стал постоянным местом проведения представлений в 4 году Тэмпо (1833), а до этого выступления также проводились в святилищах Томиока Хатиман и Сиба дайдзингу.



«Картина процветания великого сумо для сбора пожертвований на храмы» (Кандзин оодзумоханъэй-но дзу). Зрительные места вокруг площадки для боёв (дохё) расположены на трёх ярусах и заполнены до отказа. Эта гравюра нисики-э показывает популярность сумо (коллекция Национальной парламентской библиотеки)

Кандзиндзумо является прототипом современных турниров по сумо. Слово кандзин означает сбор средств на строительство и ремонт храмов и святилищ, оно фигурирует в названии пьесы театра Кабуки «Список пожертвований для храма» (Кандзинтё), описывающей сцену бегства Минамото-но Ёсицунэ в землю Осю в сопровождении верного слуги Мусасибо Бэнкэя. Таким образом, целью выступлений сумо был сбор пожертвований денег храмам и святыням, а судил схватки правительственный надзиратель над храмами и святилищами (дзися бугё).

Смотреть бои могли только мужчины, женщинам вход был запрещён. Женщины смогли присутствовать на схватках только в период Мэйдзи (1868-1912), и даже сейчас им не разрешается выходить на площадку дохё, где проводятся бои. Мужчины же с упоением следили за схватками борцов-гигантов, и Экоин был местом волнующих состязаний.

Популярными борцами сумо в периоды Тэммэй (1781-1789) и Кансэй (1789-1801) были Таникадзэ, Оногава и Райдэн. В годы Ансэй (1855-1860) боролся знаменитый борец Сирануи. Говорят, что 48 правил сумо были установлены ещё в годы Гэнроку (1688-1704).

Борьба сумо имеет давнюю историю и традиции, и сегодня состязания вызывают живой энтузиазм.

Фотография к заголовку: гравюра «Картина выхода на площадку дохё состязаний кандзиндзумо» (Кандзин оодзумо дохёири-но дзу) изображает сцену состязаний, проходивших в монастыре Экоин во 2 году Каэй (1849) (специальная коллекция Центральной столичной библиотеки Токио)