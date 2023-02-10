«Пятеро из Тёсю» и модернизация Мэйдзи

На закате эпохи сёгуната Токугава пять молодых самураев из княжества Тёсю тайно направились в Британию. Приобретённые знания, а также владение английским языком сделало их ключевыми фигурами в процессе модернизации Японии в период Мэйдзи.

В наши дни Япония является высокоразвитой страной и одной из ведущих экономических держав в мире. На пути к нынешним достижениям Япония прошла несколько исторических этапов, среди которых основным стал период модернизации под руководством правительства Мэйдзи. «Пятеро из Тёсю» сыграли главную роль в создании инфраструктуры, ставшей основой современного государства.

Поездка на учёбу за рубежом на закате эпохи сёгуната

27 июня 1863 года пятеро самураев из княжества Тёсю (современная префектура Ямагути) тайно покинули Японию на морском судне, направлявшемся из порта Йокогама в Британию. В период изоляции выехать из страны было практически невозможно. Пятерым пассажирам судна – Ито Хиробуми, Иноуэ Каору, Иноуэ Масару, Эндо Кинсукэ и Ямао Ёдзо предстояло стать лидерами в политике и экономике в эпоху Мэйдзи. Им предстояло изучить западные технологии и стать, как выражался Иноуэ Каору, «живыми инструментами», чтобы использовать в своих интересах лояльное к императору политическое движение Сонно Дзёи, которое впоследствии стало на сторону княжества Тёсю, и создавать основы для развития дипломатических связей с иностранными государствами.

В Британии «Пятёрка из Тёсю» приступила к изучению английского языка, осматривала различные учреждения, а также изучала аналитическую химию в Университетском колледже Лондона. Через несколько месяцев после прибытия в Британию было получено известие об обстрелах Симоносэки объединённой иностранной флотилией (1863-1864), стремящейся заполучить контроль над проливом Симоносэки. Ито и Иноуэ Каору прервали курс обучения и вернулись в Японию. Оставшаяся троица продолжила изучение естественных наук. Эндо возвратился на родину в начале 1866 года. Иноуэ Масару получил диплом Университетского колледжа и, по некоторым данным, осматривал шахты и железные дороги. Ямао уехал в Глазго, где днём стажировался в качестве инженера на верфи, а по вечерам изучал технологии в колледже Андерсона. Эндо и Ямао вернулись на родину в конце 1868 года.



Каждый из «Пятёрки Тёсю» стал отцом инновационного направления в Японии. Эндо Кинсукэ (слева сзади) – «отец Монетного двора», Иноуэ Каору (слева в первом ряду) – «отец дипломатии», Иноуэ Масару (в центре) – «отец железных дорог», Ито Хиробуми (справа сзади) – «отец кабинета министров», Ямао Ёдзо (справа в первом ряду) – «отец инженерии» (©Музей Хаги)

Политики Ито Хиробуми и Иноуэ Каору

После возвращения на родину Иноуэ Каору и Ито Хиробуми заняли достойное место в политике княжества Тёсю. В правительстве Мэйдзи они стали отвечать за работу в портах, открытых для иностранных судов, впоследствии заняли высокие должности в Министерстве финансов, в ведении которого находилось не только финансовое и гражданское управление, но и проекты по модернизации страны. Однажды Ито превысил должностные обязанности, внеся предложение о замене системы княжеств на систему префектур. За это он был подвергнут суровой критике и понижен в должности. В ходе дискуссии о централизации власти Ито и Иноуэ подали прошение об отставке, однако наличие зарубежного

опыта сыграло свою роль. В конце концов в результате активных усилий Иноуэ 29 августа 1871 года вместо системы княжеств была введена система префектур на основе централизованного управления.

Заняв пост заместителя министра финансов, Иноуэ внедрил основы современной бюджетной системы. Каждое министерство стало принимать годовой бюджет с учётом баланса доходов и расходов. В мае 1873 года Иноуэ вышел в отставку, в июне 1876 года направился на учёбу за границу, а в 1878 году вернулся на государственную службу в качестве советника, участвующего в принятии государственных решений. Ито в конце 1870 года направился в первую из двух заграничных поездок, где углубил свои познания в политике, и в октябре 1873 года был повышен до уровня советника.

Оба политика переживали взлёты и падения, однако сохранили свои посты в правительстве Мэйдзи не только как выходцы из княжества Тёсю, доминировавшего в новой администрации, но и благодаря полученным за рубежом знаниям и политическому опыту. Впоследствии они стали значимыми политическими фигурами – Иноуэ был первым в Японии Министром иностранных дел, занимал пост Министра внутренних дел. Ито создал систему Кабинета министров и стал первым Премьер-министром Японии. Он сыграл значимую роль в разработке современной политической и административной системы, участвовал в создании Конституции Мэйдзи и открывшегося в 1890 году парламента.



Иноуэ Каору (слева) и Ито Хиробуми (©Национальная парламентская библиотека)

Ямао Ёдзо: развитие инфраструктуры

После возвращения в Тёсю в 1870 году Ямао Ёдзо поступил на службу в Министерство народных дел правительства Мэйдзи. Он отвечал за верфь Йокосука. Со временем его активные действия по развитию проекта в условиях ограниченного финансирования подверглись критике, которая быстро разрослась до масштаба политической проблемы. Ямао решил не вступать в политическую борьбу, а предложил учредить Министерство промышленности, которое будет отвечать за проекты по модернизации страны, и приступил к осуществлению своего замысла.

Ему удалось создать структуру, управляющую государственными проектами в сфере железных дорог, горной добычи, телеграфа и судостроения.



Фасад здания Министерства народных дел (фото предоставлено Музеем почты Японии)

Ямао стал ключевой фигурой в новом министерстве и посвятил себя реализации проектов по модернизации страны. Система находилась на стадии создания, поэтому при принятии решений и изыскании фондов ему иногда удавалось игнорировать приказы сверху и избегать сидения в офисе. Ямао заложил основы транспортной инфраструктуры и системы связи – в 1872 году заработала первая в стране железнодорожная линия между Токио и Йокогамой, а в 1873 году – телеграфная линия между Токио и Нагасаки.

Ямао создавал систему для развития и обучения талантливых сотрудников, уделяя особое внимание подготовке инженеров. Он учредил Высшую школу инженеров, впоследствии превратившуюся в инженерный факультет Токийского университета. Таким образом, Ямао внёс значительный вклад не только в развитие государственных инфраструктурных проектов, но и в сферу образования.

В октябре 1881 года Ямао вышел в отставку в должности главы Министерства народных дел. Впоследствии он возглавил Юридическое бюро, работал в других ведомствах, однако ему не удалось добиться таких выдающихся результатов, как во время работы в Министерстве народных дел. К тому времени правительству уже не было необходимости активно участвовать в проектах по модернизации страны.

Иноуэ Масару: создание сети железных дорог

После возвращения на родину в 1869 году Иноуэ Масару тоже поступил на службу в правительство Мэйдзи. Он занимался работой Монетного двора и шахт. В этих сферах модернизацией руководили иностранцы, поэтому выбор пал на Иноуэ, который должен был наладить с ними сотрудничество. В первой половине эпохи Мэйдзи (1868-1912) правительство пригласило на работу в министерства и образовательные учреждения множество западных специалистов для внедрения новейших достижений технологий и системных решений. В 1871 году Иноуэ назначили ответственным за отдел железных дорог в Министерстве промышленности. Данная сфера тоже зависела от иностранных специалистов, однако владение языком и научные знания помогли Иноуэ наладить с ними сотрудничество и успешно развивать проект. За открытием первой в стране железнодорожной линии между Токио и Йокогамой в 1872 году последовал запуск линии между Осакой и Кобэ (1874) и между Осакой и Киото (1877).



Церемония отправки первого поезда из Сиодомэ (Токио) в Йокогаму в 1872 году (нисики-э, Музей логистики)



Иноуэ Масару (Национальная парламентская библиотека)

Иноуэ принял на работу людей, обучавшихся за границей, и организовал обучение для инженеров внутри подразделения, чтобы сократить зависимость в сфере технологий от иностранных специалистов. Численность высокооплачиваемых иностранных экспертов была сокращена, исчезла необходимость в технократах, которые занимались исключительно налаживанием общения с иностранцами. На смену им пришло новое поколение – выпускники Высшей школы инженеров и факультета естественных наук Токийского университета. Они внесли вклад в дальнейшее развитие сети железных дорог – в 1889 году было завершено строительство линии Токайдо от Симбаси (Токио) до города Кобэ, а в 1893 году – линии Синъэцу между Такасаки (префектура Гумма) и станцией Наоэцу на побережье Японского моря (префектура Ниигата). При сооружении мостов через реки и прокладке путей в горных районах использовались новые технологии, включая зубчатые рейки.

Со временем Иноэ и его поколение технократов устарели. В марте 1893 года Иноуэ вышел в отставку. В начале эпохи Мэйдзи он сыграл значимую роль благодаря своим знаниям и способности продвигать новые проекты, однако после прихода нового поколения политиков и чиновников перестал идти в ногу со временем. Развитие сети железных дорог продолжилось и после смены поколений.

Эндо Кинсукэ: монеты нового образца

Эндо Кинсукэ раскрыл свой потенциал через некоторое время после возвращения на родину. В правительстве Мэйдзи он возглавил таможенный отдел в префектуре Хиого, затем работал на руководящих должностях в сфере управления логистикой и внешней торговлей. Работа, связанная с портами, открытыми для иностранных торговцев, требовала знания английского языка, поэтому Эндо оказался на своём месте.

В 1870 году его перевели в управление Монетного двора, открытие которого состоялось в апреле следующего года. Для работы импортного оборудования требовались иностранные специалисты. Будучи эффективным технократом, Эндо наладил с ними сотрудничество и обеспечил успешное литьё современных монет.

В отношениях между иностранцами и японским руководством не всегда присутствовала определённость, и это тяготило Эндо. В августе 1874 года, перед увольнением из Монетного двора, он расторг контракты с большинством иностранных специалистов. Японские инженеры быстро овладевали новыми технологиями, поэтому необходимость в иностранцах отпала. Постепенно японские сотрудники научились выполнять почти все операции. В ноябре 1881 года Эндо был назначен начальником Монетного двора. Постепенно в Монетный двор стали приходить выпускники Высшей инженерной школы и естественнонаучного факультета Токийского университета. В Монетном дворе, как и в сфере железных дорог, началась смена поколений. В июне 1893 года Эндо вышел в отставку. Созданный его руками Монетный двор продолжает работу и в наши дни.

«Пятеро из Тёсю» и модернизация Японии

«Пятеро из Тёсю» внесли значительный вклад в модернизацию страны. Они максимально задействовали полученные за границей знания и опыт, участвовали в создании и развитии сети железных дорог, Монетного двора, системы обучения для инженеров, системы бюджета, кабинета министров и первой Конституции. В сфере технологий произошла смена кадров – иностранных специалистов сменили обучавшиеся за границей японские инженеры, а впоследствии - собственные кадры.

Существует много факторов, обусловивших модернизацию страны в период Реставрации Мэйдзи. Одним из основных факторов можно считать наличие талантливых кадров, таких, как «Пятёрка из Тёсю», посвятивших свою жизнь работе во благо государства.

Людям из других стран история «Пятёрки из Тёсю» может показаться песчинкой в море, однако этот пример позволяет нам, японцам, переосмыслить историю модернизации страны. Кроме того, мы не должны забывать о вкладе иностранных специалистов в процесс модернизации. Обучение японских инженеров приближало срок их увольнения, однако они достойно выполнили свой долг и внесли вклад в модернизацию Японии. Думаю, что этот опыт может послужить моделью и для современного японского общества.

Фотография к заголовку: «Пятеро из Тёсю» (предоставлено Музеем Хаги)

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