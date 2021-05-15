В Японии каждый четвёртый человек страдает от сексуального харассмента при поиске работы: исследование Министерства здравоохранения, труда и социального обеспечения

В Японии каждый четвёртый человек страдает от сексуального харассмента при поиске работы: исследование Министерства здравоохранения, труда и социального обеспеченияОбщество
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Опрос, проведенный Министерством здравоохранения, труда и социального обеспечения, показал, что каждый четвертый студент, участвовавший в поиске работы и стажировке для получения рабочего опыта, подвергался сексуальным домогательствам со стороны сотрудников компании-нанимателя, при этом почти одинаково страдали и юноши, и девушки – 26% и 25,1% соответственно, при этом чаще подвергаются домогательствам аспиранты.
На вопрос о характере ущерба чаще всего называли «насмешки с сексуальным подтекстом» (40,4%), «навязчивые приглашения к совместной трапезе и свиданиям» (27,5%) и «вопросы, касающиеся секса» (23,6%). «Насмешки с сексуальным подтекстом» особенно часто слышали женщины.
Что касается обстоятельств, в которых происходили сексуальные домогательства, то чаще всего это случалось во время стажировки (34,1%) и во время разъяснительных занятий и семинаров компаний (27,8%).
Чаще всего сексуальный харассмент ощущали со стороны сотрудников компании, с которыми встречались во время стажировки (32,9%), но нередко страдали и от людей, которые могут влиять на решение о приёме на работу – проводящих собеседование (25,5%) и людей на руководящих должностях компаний, куда хотели поступить (11,0%).
Какую реакцию вызывает сексуальный харассмент? На первом месте называли гнев, неудовлетворённость, беспокойство и другие подобные ощущения (44,7%), за этим следовало снижение желания искать работу (39,6%).
Онлайн-опрос проводился в октябре 2020 года и охватил 1000 человек, окончивших профессиональные училища, колледжи, университеты и аспирантуру с 2017 по 2019 год. Распределение опрошенных определялось на основании базового исследования образовательных учреждений.
Фотография к заголовку: PIXTA
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