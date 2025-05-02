3 апреля Трамп администрация ввела дополнительную 25-процентную пошлину на в США импортируемые автомобили. Автомобильная промышленность обладает высокой международной конкурентоспособностью и включает множество смежных производителей комплектующих и материалов. Сокращение производства автомобилей для американского рынка в Японии может оказать значительное влияние на экономику.

В 2022 году объем отгрузки продукции автомобильной промышленности составил 62 триллиона 794,2 миллиарда йен, составляющий 17,4% от общего отгрузки объема всей обрабатывающей промышленности.

В 2023 финансовом году капитальные вложения в автомобильное производство составили 1 триллион 533,3 миллиарда йен, что соответствует 25,5% от общего объема капитальных вложений в обрабатывающую промышленность (6 триллионов 20,5 миллиардов йен). Кстати, в 2022 финансовом году расходы на исследования и разработки составили 3 триллиона 919,4 миллиарда йен, что составляет чуть более 30% от общих расходов на исследования и разработки в обрабатывающей промышленности (12 триллионов 808,3 миллиарда йен).

Численность работников, связанных с автомобильной промышленностью, составляет 883 000 человек, если ограничиваться только производственным сектором (автопроизводители и производители комплектующих). Однако если включить сектор продаж и обслуживания, сектор материалов, таких как сталь, текстиль и краски, связанные услуги, включая автозаправочные станции, а также сектор использования, такой как транспортная отрасль, то общая численность достигает 5,58 миллиона человек, что составляет 8,3% от общей численности работающего населения Японии в 67,47 миллиона человек.

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