La industria automotriz nipona goza de una alta competitividad internacional y una amplia base de empresas relacionadas. Una disminución en la producción japonesa de automóviles para el mercado estadounidense tendría un impacto significativo en la economía, incluida una posible reducción del empleo.

En 2022, el valor de los productos manufacturados y despachados por la industria automotriz japonesa fue de casi 63 billones de yenes, y su proporción sobre toda la industria manufacturera fue del 17,4 %.

La inversión de capital en la fabricación de automóviles en el año fiscal 2023 fue de 1 billón 533.300 millones de yenes, lo que representa el 25,5 % del total de la industria manufacturera. Por otra parte, los gastos en investigación y desarrollo en el año fiscal 2022 fueron de casi 4 billones de yenes, lo que representa casi algo más del 30 % del total de la industria manufacturera, que ascendía a 12 billones 808.300 millones de yenes.

El número de personas empleadas en el sector del automóvil es de 883.000 si nos limitamos al sector de la fabricación (fabricantes de vehículos completos y proveedores de piezas), pero incluyendo también el sector de ventas y mantenimiento, el sector de materiales (acero, textiles y pinturas), los servicios relacionados como las gasolineras y el sector de usuarios, como los transportistas, el total asciende a 5,58 millones, es decir, el 8,3 % de toda la población activa de Japón, compuesta por 67,47 millones de personas.

(Imagen del encabezado: Pixta.)