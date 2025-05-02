В ходе торговых переговоров с США японское правительство рассматривает возможность увеличения импорта американской сои и кукурузы. Япония, сильно зависящая от зарубежных поставок сельхозпродукции, уже закупает у США 69% всей импортируемой сои и 46% кукурузы, что делает её одним из крупнейших покупателей американской продукции в мире.

По данным Министерства сельского, лесного и рыбного хозяйства, беспошлинная квота на импорт риса по системе минимального доступа (MA), установленная правилами Всемирной торговой организации (ВТО), составляет около 770 тысяч тонн в год. В 2024 финансовом году Япония импортировала 767 тысяч тонн, из которых наибольшая доля – 346 тысяч тонн (45%) – пришлась на США. Далее следуют Таиланд – 286 тысяч тонн (37,3%), Австралия – 70 тысяч тонн (9,1%) и Китай – 42 тысячи тонн (5,5%).

В 2023 году Япония импортировала 14,86 миллиона тонн кукурузы, преимущественно для кормовых целей (согласно данным торговой статистики Министерства финансов). На первом месте среди поставщиков находятся США с объемом 6,74 миллиона тонн, что составляет 45,8% от общего импорта. На втором месте Бразилия с 6,64 миллиона тонн (44,7%), на третьем - Аргентина с 760 тысячами тонн (5,1%).

В 2023 году объем импорта сои в Японию составил 3,16 миллиона тонн, причем США поставили 2,17 миллиона тонн, что составляет 68,7% от общего объема. Далее следуют Бразилия с 650 тысячами тонн (20,5%) и Канада с 320 тысячами тонн (10,3%).

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