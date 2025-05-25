В последние годы развивается отрасль услуг по оказанию помощи при увольнении, и выяснилось, что около 30% молодых офисных работников хотели бы воспользоваться такой услугой при увольнении с работы.

В феврале 2025 года компания по операциям с недвижимостью FJ Next Holdings (Токио) провела онлайн-опрос 400 офисных работников (200 мужчин и 200 женщин) в возрасте от 20 до 39 лет, проживающих в столичном регионе Токио (префектуры Токио, Сайтама, Тиба и Канагава).

В отношении посреднических услуг при увольнении, спрос на которе растёт, 6,8% респондентов ответили, что они очень хотели бы ими воспользоваться, а 21,8% сказали, что скорее хотели бы – в общей сложности около 30% опрошенных положительно отнеслись к использованию таких услуг. При этом более 60% респондентов сообщили, что они довольны своей нынешней работой, причём процент удовлетворённых работой выше среди женщин (67%), чем среди ымужчин (62,5%).

В качестве цели смены работы (можно выбрать до трёх вариантов ответов) опрошенные чаще всего называли повышение заработной платы (64,5%), затем следовали повышение квалификации (38,3%) и улучшение баланса между работой и личной жизнью (27,3%). Среди опрошенных 38,3% никогда не меняли работу, более 60% меняли работу хотя бы один раз. Более 30% меняли работу более двух раз, и проводившая опрос компания отмечает, что это характерно для нашего времени, когда смена работы становится нормой.

Фотография к заголовку: PIXTA

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