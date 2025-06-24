近日一份调查显示，辞职手续代理服务受到注目，大约三成的年轻员工都表示愿意在辞职时使用这种服务。

房地产企业FJ NEXT控股公司（东京）2025年2月通过线上方式针对首都圈（东京、埼玉、千叶、神奈川）独居的400名（男女各200名）20到39岁公司职员实施了一次问卷调查。

对于需求日益增长的辞职代理服务，6.8%的受访者表示“愿意积极使用”，21.8%表示“相对来说愿意使用”，两者合计大约30%的人对此持积极态度。同时，整体上超过60%的受访者表示对现在的工作“感到满意”，并且女性受访者的这一比例（67%）高于男性（62.5%）。

从男女整体来看，关于更换工作的目的（多选，最多选三个），选择“涨薪”的受访者最多，占比达64.5%，其次是“提升技能”（38.3%）、“实现工作生活平衡”（27.3%）。从更换工作的次数看，38.3%的受访者选择“0次”，而至少更换过一次工作的受访者比例超过了60%，甚至有超过30%的人更换过两次以上的工作。FJ NEXT控股公司相关人士指出，这个结果表明，如今更换工作已成为一种常态。

标题图片：PIXTA

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