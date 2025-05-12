退職手続きを代行するサービスが注目される中、若手会社員の約3割が退職にあたってこうしたサービスの利用を希望していることが分かった。

不動産会社FJネクストホールディングス（東京）が2025年2月、首都圏（東京、埼玉、千葉、神奈川）で一人暮らしをする20～30代の会社員400人（男女各200人）に対し、インターネットを通じてアンケート調査した。

需要が拡大しているとされる退職代行サービスについて、6.8％が「積極的に活用したい」、21.8％が「どちらかといえば活用したい」とそれぞれ答え、合わせて約3割が利用に前向きだった。また、全体の6割超が現在の仕事に「満足している」としており、満足している割合は女性（67％）が男性（62.5％）よりも多かった。

男女の全体でみると、転職の目的（複数回答、3つ以内）は、「賃金アップ」がもっとも多く64.5％で、次いで「スキルアップ」が38.3％、「ワークライフバランスの実現」が27.3％となった。転職回数は0回が38.3％だった一方で、6割超が最低1回は転職を経験していた。2回以上も3割超おり、同社は「転職がもはや当たり前の時代であることがうかがえる」と指摘している。

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