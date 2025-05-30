Ante la creciente atención que atraen los servicios de gestión para trámites de renuncia laboral, cerca del 30 % de los empleados jóvenes ha manifestado su deseo de utilizar este tipo de servicios al dejar su trabajo.

La inmobiliaria FJ Next Holdings (Tokio) realizó una encuesta en línea en febrero de 2025 a 400 empleados de entre 20 y 39 años (200 hombres y 200 mujeres) que viven solos en el área metropolitana de Tokio (Tokio, Saitama, Chiba y Kanagawa).

El 6,8 % de los encuestados respondió, respecto a los servicios de renuncia delegada (empresas que renuncian a un puesto de trabajo en nombre del trabajador), cuya demanda se considera en expansión, que “le gustaría utilizarlos activamente”, y el 21,8 % que “preferiría utilizarlos”, cifras que suman casi un 30 % con una actitud positiva hacia el uso de esos servicios. Por otra parte, más del 60 % del total afirmó estar “satisfecho” con su trabajo actual, siendo la proporción de mujeres satisfechas (67 %) mayor que la de hombres (62,5 %).

En cuanto a los motivos para cambiar de empleo (respuesta múltiple, hasta 3), el “aumento salarial” fue el más elegido, con un 64,5 %, seguido por la “mejora de habilidades”, con un 38,3 %, y la “consecución de un equilibrio entre vida laboral y personal”, con un 27,3 %. Si bien el 38,3 % nunca había cambiado de empleo, más del 60 % tenía experiencia en al menos un cambio. Más del 30 % había cambiado de empleo dos o más veces, lo que sugiere, según la empresa, que el tenshoku (cambio de empleo) se ha vuelto algo común.

(Imagen del encabezado: Pixta.)