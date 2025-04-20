Кем хотят стать в будущем японские первоклассники? В 2025 году компания «Курарэ», которая производит искусственную кожу для школьных ранцев, вновь провела опрос детей, поступающих в начальную школу. Выяснилось, что самой популярной профессией у мальчиков является полицейский, а девочки часто хотели бы стать кондитерами.

Компания «Курарэ» опросила 4000 детей, которые поступили в начальную школу в апреле. При общем подсчёте результатов у мальчиков и девочек лидировала профессия кондитера или пекаря (11,7%), на втором месте – работа офицера полиции, её популярность в последние годы растёт и у мальчиков, и у девочек, и она отстаёт от лидирующей позиции всего на 1,2%. По сравнению с 2005 годом выросла также привлекательность работы пожарными и спасателями, что говорит о растущем интересе к профессиям, связанным с защитой людей и городов. Такая работа как «ютьюбер», ранее особенно популярная среди мальчиков, также привлекла и девочек, заняв 10-е место в общем зачёте.

Первая десятка профессий, которые хотят получить в будущем первоклассники (мальчики и девочки)

2025 2005 (20 лет назад) 1 Кондитер или пекарь Спортсмен 2 Офицер полиции Кондитер или пекарь 3 Спортсмен Флорист 4 Пожарные или спасательные силы Медсестра 5 Артисты, певцы, модели Водитель или машинист 6 ТВ / Озвучивание аниме-персонажей Учитель 7 Водитель или машинист Артисты, певцы, модели 8 Воспитатель детсада Офицер полиции 9 Врач Врач 10 Ютьюбер Плотник или ремесленник

Источник: «Курарэ»

При рассмотрении раздельно по полу у девочек в течение 27 лет подряд с момента начала опроса на первом месте профессия кондитера или пекаря, в этот раз она набрала 20,2%. «Офицер полиции» в рейтинге у девочек уже 11 лет входит в первую десятку и оказалась на пятом месте.

У мальчиков работа в полиции (16,1%) обогнала ответ «Спортсмен» (15,4%), впервые за два года оказавшись вновь на первом месте. Двадцать лет назад самым популярным ответом было «Спортсмен» (29,8%), но в последние годы сформировалась устойчивая тройка лидеров, в которую вошли пожарные и спасатели.

Первая десятка профессий, которые хотят получить в будущем первоклассницы

2025 2005 (20 лет назад) 1 Кондитер или пекарь Кондитер или пекарь 2 Артистка, певица, модель Флорист 3 Воспитательница детсада Медсестра 4 Продавец мороженого Учитель 5 Офицер полиции Воспитательница детсада 6 Учитель Артистка, певица, модель 7 Флорист Врач 8 Медсестра Спортсменка 9 Врач Парикмахер 10 ТВ / Озвучивание аниме-персонажей Частный предприниматель

Источник: «Курарэ»

Первая десятка профессий, которые хотят получить в будущем первоклассники

2025 2005 (20 лет назад) 1 Офицер полиции Спортсмен 2 Спортсмен Водитель или машинист 3 Пожарные или спасательные силы Офицер полиции 4 Водитель или машинист Пожарные или спасательные силы 5 Ютьюбер Плотник или ремесленник 6 Исследователь Кондитер или пекарь 7 ТВ / Озвучивание аниме-персонажей Частный предприниматель 8 Кондитер или пекарь Пилот 9 Плотник или ремесленник ТВ / Озвучивание аниме-персонажей 10 Врач Учёный

Источник: «Курарэ»

Одновременно проводился опрос среди родителей о том, какую профессию они хотели бы для своего ребёнка. Для девочек ответ «медсестра», удерживавший первенство в течение 27 лет, опустился на второе место с 13,3%, уступив ответу «госслужащая» (13,9%). В первую десятку также вошли «медработница», «врач» и «фармацевт», причем популярностью пользуются профессии, приносящие пользу здоровью людей.

Самым популярным вариантом ответа родителей мальчиков стал «государственный служащий» (20,4%), за ним следует «сотрудник компании» (11,8%), который остаётся на втором месте уже пятый год подряд. Результаты показывают, что родители стремятся к стабильности для своих детей.

Первая десятка профессий, которые хотели бы для своих детей родители первоклассниц

2025 2005 (20 лет назад) 1 Госслужащая Медсестра 2 Медсестра Госслужащая 3 Офисная работница Воспитательница детсада 4 Сфера здравоохранения Учительница 5 Врач Врач 6 Фармацевт Фармацевт 7 Учитель Офисная работница 8 Воспитательница детсада Бортпроводница 9 Кондитер или пекарь Артистка, певица, модель 10 Артистка, певица, модель Парикмахер

Источник: «Курарэ»

Первая десятка профессий, которые хотели бы для своих детей родители первоклассников

2025 г. 2005 (20 лет назад) 1 Госслужащий Госслужащий 2 Офисный работник Спортсмен 3 Спортсмен Врач 4 Врач Офисный работник 5 Инженер Инженер 6 Офицер полиции Пожарные или спасательные силы 7 Исследователь Архитектор 8 Пожарные или спасательные силы Плотник или ремесленник 9 Архитектор Пилот 10 Сфера здравоохранения Учитель

Источник: «Курарэ»

Фотография к заголовку: PIXTA

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