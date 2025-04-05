大学生のお姉さん・お兄さんたちが狙いを定めている「コンサル」のことは、まだ知らないよね？ 夢いっぱいの小学1年生の「将来就きたい職業」アンケート結果には、純粋な「ステキだな」「カッコイイ！」という思いがあふれている。

クラレが小学校に入学する子ども4000人を対象に実施している「将来就きたい職業」ランキングで、「ケーキ屋・パン屋」（11.7％）が男女を合わせた総合1位となった。2位の「警察官」は男女両方で年々増えており、1位と1.2ポイント差に迫る。20年前（2005年）の調査と比較して、「消防・レスキュー隊」も順位を上げ、人や街を守る仕事への関心が高まっている。男の子に人気の「ユーチューバー」が女の子の票も集め総合10位に入った。

新小学1年生が就きたい職業トップ10（男女総合）

2025年 2005年（20年前） 1 ケーキ屋・パン屋 スポーツ選手 2 警察官 ケーキ屋・パン屋 3 スポーツ選手 花屋 4 消防・レスキュー隊 看護師 5 芸能人・歌手・モデル 運転士・運転手 6 TV・アニメキャラクター 教員 7 運転士・運転手 芸能人・歌手・モデル 8 保育士 警察官 9 医師 医師 10 ユーチューバー 大工・職人

出所 : クラレ

男女別では、女の子は調査開始以来27年連続で「ケーキ屋・パン屋」が20.2％で圧倒的な1位。5位の「警察官」は11年連続でトップ10圏内に入っており、女の子にとっても憧れの職業となっている。

男の子は、「警察官」16.1%が「スポーツ選手」15.4%を抜いて2年ぶりにトップ返り咲き。20年前は「スポーツ選手」29.8%が一強だったが、近年は「消防・レスキュー隊」も加えて三強が定着しつつある。

新小学1年生の女の子が将来就きたい職業トップ10

2025年 2005年（20年前） 1 ケーキ屋・パン屋 ケーキ屋・パン屋 2 芸能人・歌手・モデル 花屋 3 保育士 看護師 4 アイスクリーム屋 教員 5 警察官 保育士 6 教員 芸能人・歌手・モデル 7 花屋 医師 8 看護師 スポーツ選手 9 医師 美容師 10 TV・アニメキャラクター 自営業

出所 : クラレ

新小学1年生の男の子が将来就きたい職業トップ10

2025年 2005年（20年前） 1 警察官 スポーツ選手 2 スポーツ選手 運転手・運転士 3 消防・レスキュー隊 警察官 4 運転士・運転手 消防・レスキュー隊 5 ユーチューバー 大工・職人 6 研究者 ケーキ屋・バン屋 7 TV・アニメキャラクター 自営業 8 ケーキ屋・パン屋 パイロット 9 大工・職人 TV・アニメキャラクター 10 医師 研究者

出所 : クラレ

同時に調査した「新小学1年生の親が子供に就かせたい職業」は、女の子は27年にわたったトップを守ってきた「看護師」13.3%が2位に陥落、「公務員」13.9%が僅差のトップ。「医療関係」「医師」「薬剤師」もトップ10に入り、人の健康に役立つ仕事が人気。

男の子の1位が「公務員」20.4％で、続く「会社員」11.8％は5年連続の2位。親の安定志向をうかがわせる結果となった。

女の子の親の「就かせたい職業」トップ10

2025年 2005年（20年前） 1 公務員 看護師 2 看護師 公務員 3 会社員 保育士 4 医療関係 教員 5 医師 医師 6 薬剤師 薬剤師 7 教員 会社員 8 保育士 キャビンアテンダント 9 ケーキ屋・パン屋 芸能人・歌手・モデル 10 芸能人・歌手・モデル 美容師 / 音楽講師

クラレ調査

男の子の親の「就かせたい職業」トップ10

2025年 2005年（20年前） 1 公務員 公務員 2 会社員 スポーツ選手 3 スポーツ選手 医師 4 医師 会社員 5 エンジニア エンジニア 6 警察官 消防・レスキュー隊 7 研究者 建築家 8 消防・レスキュー隊 大工・職人 9 建築家 パイロット 10 医療関係 教員

クラレ調査

バナー写真：PIXTA