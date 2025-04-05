大学生のお姉さん・お兄さんたちが狙いを定めている「コンサル」のことは、まだ知らないよね？ 夢いっぱいの小学1年生の「将来就きたい職業」アンケート結果には、純粋な「ステキだな」「カッコイイ！」という思いがあふれている。
クラレが小学校に入学する子ども4000人を対象に実施している「将来就きたい職業」ランキングで、「ケーキ屋・パン屋」（11.7％）が男女を合わせた総合1位となった。2位の「警察官」は男女両方で年々増えており、1位と1.2ポイント差に迫る。20年前（2005年）の調査と比較して、「消防・レスキュー隊」も順位を上げ、人や街を守る仕事への関心が高まっている。男の子に人気の「ユーチューバー」が女の子の票も集め総合10位に入った。
新小学1年生が就きたい職業トップ10（男女総合）
|2025年
|2005年（20年前）
|1
|ケーキ屋・パン屋
|スポーツ選手
|2
|警察官
|ケーキ屋・パン屋
|3
|スポーツ選手
|花屋
|4
|消防・レスキュー隊
|看護師
|5
|芸能人・歌手・モデル
|運転士・運転手
|6
|TV・アニメキャラクター
|教員
|7
|運転士・運転手
|芸能人・歌手・モデル
|8
|保育士
|警察官
|9
|医師
|医師
|10
|ユーチューバー
|大工・職人
出所 : クラレ
男女別では、女の子は調査開始以来27年連続で「ケーキ屋・パン屋」が20.2％で圧倒的な1位。5位の「警察官」は11年連続でトップ10圏内に入っており、女の子にとっても憧れの職業となっている。
男の子は、「警察官」16.1%が「スポーツ選手」15.4%を抜いて2年ぶりにトップ返り咲き。20年前は「スポーツ選手」29.8%が一強だったが、近年は「消防・レスキュー隊」も加えて三強が定着しつつある。
新小学1年生の女の子が将来就きたい職業トップ10
|2025年
|2005年（20年前）
|1
|ケーキ屋・パン屋
|ケーキ屋・パン屋
|2
|芸能人・歌手・モデル
|花屋
|3
|保育士
|看護師
|4
|アイスクリーム屋
|教員
|5
|警察官
|保育士
|6
|教員
|芸能人・歌手・モデル
|7
|花屋
|医師
|8
|看護師
|スポーツ選手
|9
|医師
|美容師
|10
|TV・アニメキャラクター
|自営業
出所 : クラレ
新小学1年生の男の子が将来就きたい職業トップ10
|2025年
|2005年（20年前）
|1
|警察官
|スポーツ選手
|2
|スポーツ選手
|運転手・運転士
|3
|消防・レスキュー隊
|警察官
|4
|運転士・運転手
|消防・レスキュー隊
|5
|ユーチューバー
|大工・職人
|6
|研究者
|ケーキ屋・バン屋
|7
|TV・アニメキャラクター
|自営業
|8
|ケーキ屋・パン屋
|パイロット
|9
|大工・職人
|TV・アニメキャラクター
|10
|医師
|研究者
出所 : クラレ
同時に調査した「新小学1年生の親が子供に就かせたい職業」は、女の子は27年にわたったトップを守ってきた「看護師」13.3%が2位に陥落、「公務員」13.9%が僅差のトップ。「医療関係」「医師」「薬剤師」もトップ10に入り、人の健康に役立つ仕事が人気。
男の子の1位が「公務員」20.4％で、続く「会社員」11.8％は5年連続の2位。親の安定志向をうかがわせる結果となった。
女の子の親の「就かせたい職業」トップ10
|2025年
|2005年（20年前）
|1
|公務員
|看護師
|2
|看護師
|公務員
|3
|会社員
|保育士
|4
|医療関係
|教員
|5
|医師
|医師
|6
|薬剤師
|薬剤師
|7
|教員
|会社員
|8
|保育士
|キャビンアテンダント
|9
|ケーキ屋・パン屋
|芸能人・歌手・モデル
|10
|芸能人・歌手・モデル
|美容師 / 音楽講師
クラレ調査
男の子の親の「就かせたい職業」トップ10
|2025年
|2005年（20年前）
|1
|公務員
|公務員
|2
|会社員
|スポーツ選手
|3
|スポーツ選手
|医師
|4
|医師
|会社員
|5
|エンジニア
|エンジニア
|6
|警察官
|消防・レスキュー隊
|7
|研究者
|建築家
|8
|消防・レスキュー隊
|大工・職人
|9
|建築家
|パイロット
|10
|医療関係
|教員
クラレ調査
バナー写真：PIXTA