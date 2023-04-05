どんなものにでもなれるような気がする夢いっぱいの小学1年生、20年後も憧れに向けてワクワクした毎日を送れていますように！ランドセル用の合成皮革などを製造するクラレが毎年実施している「新小学1年生の将来就きたい職業」調査、2023年版では女の子はケーキ屋・パン屋、男の子は警察官が一番人気だった。

クラレが小学校に入学する子ども4000人を対象に実施している「将来就きたい職業」ランキングで、「ケーキ屋・パン屋」（13.4％）が男女を合わせた総合1位となった。2位の「警察官」は男女両方で年々増えており、1位と1.6ポイント差に迫る。20年前（2003年）の調査と比較して、「警察官」は約4倍、「消防・レスキュー隊」も2倍に増え、人や街を守る仕事への関心が高まっている。一方で、圧倒的人気だった「スポーツ選手」は半減した。

新小学1年生が就きたい職業トップ10（男女総合）

2023年 2003年（20年前） 1 ケーキ屋・パン屋 スポーツ選手 2 警察官 ケーキ屋・パン屋 3 スポーツ選手 花屋 4 消防・レスキュー隊 看護師 5 芸能人・歌手・モデル 教員 6 医師 運転士・運転手 7 運転士・運転手 芸能人・歌手・モデル 8 TV・アニメキャラクター 大工・職人 9 ユーチューバー 医師 10 花屋 消防・レスキュー隊

出所 : クラレ

男女別では、女の子は調査開始以来25年連続で「ケーキ屋・パン屋」が23.6％で圧倒的な1位。「警察官」は4年連続で順位を上げ、過去最高の4位となった。男の子は、「警察官」が3年連続で1位となり、比率も過去最高の17.8％。2020年まで不動の1位だった「スポーツ選手」は、3年連続の2位。20年前と比較すると比率は半減（31.6％→15.4％）「ユーチューバー」は今年も順位を上げ、過去最高の5位となった。

新小学1年生の女の子が将来就きたい職業トップ10

2023年 2003年（20年前） 1 ケーキ屋・パン屋 ケーキ屋・パン屋 2 芸能人・歌手・モデル 花屋 3 花屋 看護師 4 警察官 教員 5 看護師 芸能人・歌手・モデル 6 アイスクリーム屋 保育士 7 医師 医師 8 保育士 美容師 9 美容師 音楽講師 10 教員 自営業

出所 : クラレ

新小学1年生の男の子が将来就きたい職業トップ10

2023年 2003年（20年前） 1 警察官 スポーツ選手 2 スポーツ選手 運転手・運転士 3 消防・レスキュー隊 大工・職人 4 運転士・運転手 消防・レスキュー隊 5 ユーチューバー 警察官 6 研究者 TV・アニメキャラクター 7 TV・アニメキャラクター 自営業 8 ケーキ屋・パン屋 ケーキ屋・パン屋 9 医師 医師 10 宇宙関係 おもちゃ屋

出所 : クラレ

同時に調査した「新小学1年生の親が子供に就かせたい職業」は、女の子の1位は「看護師」（16.2％）で、以下、「公務員」（15.4%）、「会社員」（7.9％）。男の子の1位が「公務員」（21.9％）で、以下、「会社員」（11.0％）、「スポーツ選手」（7.0％）と続いた。男女とも公務員と会社員が上位に入り、安定志向をうかがわせる結果となった。

女の子の親の「就かせたい職業」トップ10

2023年 2003年（20年前） 1 看護師 看護師 2 公務員 公務員 3 会社員 教員 4 医療関係 保育士 5 薬剤師 医師 6 医師 薬剤師 7 教員 キャビンアテンダント 8 保育士 美容師 9 芸能人・歌手・モデル 会社員 10 ケーキ屋・パン屋 芸能人・歌手・モデル

クラレ調査

男の子の親の「就かせたい職業」トップ10

2023年 2003年（20年前） 1 公務員 公務員 2 会社員 スポーツ選手 3 スポーツ選手 医師 4 医師 大工・職人 5 消防・レスキュー隊 エンジニア 6 警察官 会社員 7 研究者 パイロット 8 エンジニア 消防・レスキュー隊 9 建築家 教員 10 医療関係 建築家

クラレ調査

バナー写真：PIXTA