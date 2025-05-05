Un reciente sondeo sobre las profesiones soñadas por los estudiantes de primer curso de primaria revela un mundo de aspiraciones puras, donde priman la admiración y el deseo de emular a personajes notables.
En una clasificación realizada por Kuraray entre 4.000 estudiantes de la enseñanza primaria, “pastelero / panadero” (11,7 %) era el trabajo más deseado en la clasificación general para el total de ambos sexos; “agente de policía”, en segundo lugar, sigue aumentando año tras año tanto para niños como para niñas, y se encuentra a solo 1,2 puntos del primer puesto. En comparación con la encuesta de hace 20 años (2005), “bombero / miembro de un escuadrón de rescate” también han subido en la clasificación, lo que indica un creciente interés por los trabajos que protegen a las personas y las ciudades. El favorito de los varones, “YouTuber”, también recibió votos de las chicas y quedó en décimo lugar en la clasificación general.
Las 10 principales profesiones que querrían desempeñar los estudiantes de primer curso de primaria (total de ambos sexos)
|2025
|2005
|1
|Pastelero / panadero
|Deportista profesional
|2
|Agente de policía
|Pastelero / panadero
|3
|Deportista profesional
|Florista
|4
|Bombero / escuadrón de rescate
|Enfermero
|5
|Artista, cantante o modelo
|Conductor / operador
|6
|Personaje de televisión o anime
|Profesor
|7
|Conductor / operador
|Artista, cantante o modelo
|8
|Maestro de guardería
|Agente de policía
|9
|Médico
|Médico
|10
|YouTuber
|Carpintero / artesano
Fuente: Kuraray.
Por género, para las chicas “pastelera / panadera” ha sido la primera opción, por abrumadora mayoría, durante los 27 años consecutivos que lleva durando la encuesta (con un 20,2 %), mientras que “agente de policía”, en quinto lugar, ha estado entre las 10 primeras profesiones durante 11 años consecutivos, lo que la convierte en una profesión codiciada también entre las chicas.
En el caso de los chicos, “agente de policía” (16,1 %) superó a “deportista profesional” (15,4 %) para volver al primer puesto por primera vez en dos años; hace 20 años, “deportista profesional” (29,8 %) era la primera opción, pero en los últimos años se ha afianzado un nuevo triunvirato que incluye también “bombero / escuadrón de rescate”.
Las 10 profesiones que las niñas de primer curso de primaria desearían tener en el futuro
|2025
|2005
|1
|Pastelera / panadera
|Pastelera / panadera
|2
|Artista, cantante o modelo
|Florista
|3
|Maestra de guardería
|Enfermera
|4
|Heladera
|Profesora
|5
|Agente de policía
|Maestra de guardería
|6
|Profesora
|Artista, cantante o modelo
|7
|Florista
|Médica
|8
|Enfermera
|Deportista profesional
|9
|Médica
|Peluquera
|10
|Personaje de televisión o anime
|Dueña de negocio independiente
Fuente: Kuraray.
Las 10 profesiones que los niños de primer curso de primaria desearían tener en el futuro
|2025
|2005
|1
|Agente de policía
|Deportista profesional
|2
|Deportista profesional
|Conductor / operador
|3
|Bombero / escuadrón de rescate
|Agente de policía
|4
|Conductor / operador
|Bombero / escuadrón de rescate
|5
|YouTuber
|Carpintero / artesano
|6
|Investigador
|Pastelero / panadero
|7
|Personaje de televisión o anime
|Dueño de negocio independiente
|8
|Pastelero / panadero
|Piloto
|9
|Carpintero / artesano
|Personaje de televisión o anime
|10
|Médico
|Investigador
Fuente: Kuraray.
En otra encuesta realizada paralelamente sobre las profesiones que los padres de estudiantes de primer curso de primaria querrían para sus hijas, el mayor porcentaje lo ocupaba “funcionaria”, con el 13,9 %, relegando al segundo lugar “enfermera”, con el 13,3 %, que había ocupado el primero durante 27 años consecutivos. “Trabajadoras sanitarias”, “médicas” y “farmacéuticas” también ocuparon algunos de los diez primeros puestos: los trabajos por la salud de las personas resultaban populares entre ellos.
La opción número uno para los padres de chicos era “funcionario”, con un 20,4 %, seguido de “empleado de empresa”, con un 11,8 %, en el segundo lugar por quinto año consecutivo. Los resultados muestran la preferencia de los padres por la estabilidad.
Las 10 profesiones más deseadas por los padres de niñas
|2025
|2005
|1
|Funcionaria pública
|Enfermera
|2
|Enfermera
|Funcionaria pública
|3
|Empleada de empresa
|Maestra de guardería
|4
|Trabajadora sanitaria
|Profesora
|5
|Médica
|Médica
|6
|Farmacéutica
|Farmacéutica
|7
|Profesora
|Empleada de empresa
|8
|Maestra de guardería
|Auxiliar de cabina
|9
|Pastelera / panadera
|Artista, cantante o modelo
|10
|Artista, cantante o modelo
|Peluquera / Profesora de música
Fuente: Kuraray.
Las 10 profesiones más deseadas por los padres de niños
|2025
|2005
|1
|Funcionario público
|Funcionario público
|2
|Empleado de empresa
|Deportista profesional
|3
|Deportista profesional
|Médico
|4
|Médico
|Empleado de empresa
|5
|Ingeniero
|Ingeniero
|6
|Agente de policía
|Bombero / escuadrón de rescate
|7
|Investigador
|Arquitecto
|8
|Bombero / escuadrón de rescate
|Carpintero / artesano
|9
|Arquitecto
|Piloto
|10
|Sector sanitario
|Profesor
Fuente: Kuraray.
(Imagen del encabezado: Pixta.)