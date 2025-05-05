Un reciente sondeo sobre las profesiones soñadas por los estudiantes de primer curso de primaria revela un mundo de aspiraciones puras, donde priman la admiración y el deseo de emular a personajes notables.

En una clasificación realizada por Kuraray entre 4.000 estudiantes de la enseñanza primaria, “pastelero / panadero” (11,7 %) era el trabajo más deseado en la clasificación general para el total de ambos sexos; “agente de policía”, en segundo lugar, sigue aumentando año tras año tanto para niños como para niñas, y se encuentra a solo 1,2 puntos del primer puesto. En comparación con la encuesta de hace 20 años (2005), “bombero / miembro de un escuadrón de rescate” también han subido en la clasificación, lo que indica un creciente interés por los trabajos que protegen a las personas y las ciudades. El favorito de los varones, “YouTuber”, también recibió votos de las chicas y quedó en décimo lugar en la clasificación general.

Las 10 principales profesiones que querrían desempeñar los estudiantes de primer curso de primaria (total de ambos sexos)

2025 2005 1 Pastelero / panadero Deportista profesional 2 Agente de policía Pastelero / panadero 3 Deportista profesional Florista 4 Bombero / escuadrón de rescate Enfermero 5 Artista, cantante o modelo Conductor / operador 6 Personaje de televisión o anime Profesor 7 Conductor / operador Artista, cantante o modelo 8 Maestro de guardería Agente de policía 9 Médico Médico 10 YouTuber Carpintero / artesano

Fuente: Kuraray.

Por género, para las chicas “pastelera / panadera” ha sido la primera opción, por abrumadora mayoría, durante los 27 años consecutivos que lleva durando la encuesta (con un 20,2 %), mientras que “agente de policía”, en quinto lugar, ha estado entre las 10 primeras profesiones durante 11 años consecutivos, lo que la convierte en una profesión codiciada también entre las chicas.

En el caso de los chicos, “agente de policía” (16,1 %) superó a “deportista profesional” (15,4 %) para volver al primer puesto por primera vez en dos años; hace 20 años, “deportista profesional” (29,8 %) era la primera opción, pero en los últimos años se ha afianzado un nuevo triunvirato que incluye también “bombero / escuadrón de rescate”.

Las 10 profesiones que las niñas de primer curso de primaria desearían tener en el futuro

2025 2005 1 Pastelera / panadera Pastelera / panadera 2 Artista, cantante o modelo Florista 3 Maestra de guardería Enfermera 4 Heladera Profesora 5 Agente de policía Maestra de guardería 6 Profesora Artista, cantante o modelo 7 Florista Médica 8 Enfermera Deportista profesional 9 Médica Peluquera 10 Personaje de televisión o anime Dueña de negocio independiente

Fuente: Kuraray.

Las 10 profesiones que los niños de primer curso de primaria desearían tener en el futuro

2025 2005 1 Agente de policía Deportista profesional 2 Deportista profesional Conductor / operador 3 Bombero / escuadrón de rescate Agente de policía 4 Conductor / operador Bombero / escuadrón de rescate 5 YouTuber Carpintero / artesano 6 Investigador Pastelero / panadero 7 Personaje de televisión o anime Dueño de negocio independiente 8 Pastelero / panadero Piloto 9 Carpintero / artesano Personaje de televisión o anime 10 Médico Investigador

Fuente: Kuraray.

En otra encuesta realizada paralelamente sobre las profesiones que los padres de estudiantes de primer curso de primaria querrían para sus hijas, el mayor porcentaje lo ocupaba “funcionaria”, con el 13,9 %, relegando al segundo lugar “enfermera”, con el 13,3 %, que había ocupado el primero durante 27 años consecutivos. “Trabajadoras sanitarias”, “médicas” y “farmacéuticas” también ocuparon algunos de los diez primeros puestos: los trabajos por la salud de las personas resultaban populares entre ellos.

La opción número uno para los padres de chicos era “funcionario”, con un 20,4 %, seguido de “empleado de empresa”, con un 11,8 %, en el segundo lugar por quinto año consecutivo. Los resultados muestran la preferencia de los padres por la estabilidad.

Las 10 profesiones más deseadas por los padres de niñas

2025 2005 1 Funcionaria pública Enfermera 2 Enfermera Funcionaria pública 3 Empleada de empresa Maestra de guardería 4 Trabajadora sanitaria Profesora 5 Médica Médica 6 Farmacéutica Farmacéutica 7 Profesora Empleada de empresa 8 Maestra de guardería Auxiliar de cabina 9 Pastelera / panadera Artista, cantante o modelo 10 Artista, cantante o modelo Peluquera / Profesora de música

Fuente: Kuraray.

Las 10 profesiones más deseadas por los padres de niños

2025 2005 1 Funcionario público Funcionario público 2 Empleado de empresa Deportista profesional 3 Deportista profesional Médico 4 Médico Empleado de empresa 5 Ingeniero Ingeniero 6 Agente de policía Bombero / escuadrón de rescate 7 Investigador Arquitecto 8 Bombero / escuadrón de rescate Carpintero / artesano 9 Arquitecto Piloto 10 Sector sanitario Profesor

Fuente: Kuraray.

(Imagen del encabezado: Pixta.)