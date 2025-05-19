Une enquête annuelle tente de découvrir quels sont les métiers que les petits japonais désirent effectuer quand ils seront grands.
Un sondage sur le métier de rêve des enfants japonais, mené auprès de 4 000 élèves de CP, a montré que « pâtissier / boulanger » était la profession la plus citée dans le classement général (11,7 %). Elle est suivie de « officier de police » (10,5 %), qui semble de plus en plus populaire ces dernières années à la fois chez les garçons que chez les filles. Le métier de « pompier / urgentiste » est également en hausse depuis le classement de 2005.
Classement général des métiers de rêve des écoliers en CP
|2025
|2005
|1
|Pâtissier / boulanger
|Sportif de haut niveau
|2
|Officier de police
|Pâtissier / boulanger
|3
|Sportif de haut niveau
|Fleuriste
|4
|Pompier / Urgentiste
|Infirmière
|5
|Célébrité / Chanteur / Mannequin
|Conducteur (train, bus...)
|6
|Star de la télé / Personnage d’anime
|Professeur
|7
|Conducteur (train, bus...)
|Célébrité / Chanteur / Mannequin
|8
|Puéricultrice
|Officier de police
|9
|Médecin
|Médecin
|10
|Youtubeur
|Charpentier / Artisan
Source : tableau créé par Nippon.com à partir des données du sondage annuel de Kuraray.
Chez les filles, « pâtissier / boulanger » était la profession la plus citée, et ce pour la 27e année consécutive. Notons que « officier de police » est en cinquième position, et qu’il figure ainsi dans le top 10 pour la 11e année de suite.
Chez les garçons, « officier de police » arrive en premier (16,1 %), suivi de « sportif de haut niveau » (15,4 %) puis de « pompier / urgentiste ».
Filles en CP
|2025
|2005
|1
|Pâtissier / Boulanger
|Pâtissier / Boulanger
|2
|Célébrité / Chanteur / Mannequin
|Fleuriste
|3
|Puéricultrice
|Infirmière
|4
|Marchand de glace
|Professeur
|5
|Officier de police
|Puéricultrice
|6
|Professeur
|Célébrité / Chanteur / Mannequin
|7
|Fleuriste
|Médecin
|8
|Infirmière
|Sportif de haut niveau
|9
|Médecin
|Esthéticienne
|10
|Star de la télé / Personnage d’anime
|Auto-entrepreneur
Source : tableau créé par Nippon.com à partir des données du sondage annuel de Kuraray.
Garçons en CP
|2025
|2005
|1
|Officier de police
|Sportif de haut niveau
|2
|Sportif de haut niveau
|Conducteur (train, bus...)
|3
|Pompier / Urgentiste
|Officier de police
|4
|Conducteur (train, bus...)
|Pompier / Urgentiste
|5
|Youtubeur
|Charpentier / Artisan
|6
|Chercheur
|Pâtissier / Boulanger
|7
|Star de la télé / Personnage d’anime
|Auto-entrepreneur
|8
|Pâtissier / Boulanger
|Pilote
|9
|Charpentier / Artisan
|Star de la télé / Personnage d’anime
|10
|Médecin
|Chercheur
Source : tableau créé par Nippon.com à partir des données du sondage annuel de Kuraray.
Les parents également ont été interrogés : quel métier souhaitez-vous pour votre enfant ? Après 27 ans à la première place, « infirmière » est arrivée en deuxième (13,3 %) pour les parents des filles, préférant « fonctionnaire » (13,9 %). Les professions liées à la santé ont été souvent citées.
Les parents des garçons semblent donner priorité à la stabilité. Ainsi, « fonctionnaire » (20,4 %) et « employé d’entreprise » (11,8 %) occupent les deux premières positions pour la 5e année consécutive.
Métiers que les parents souhaitent pour leurs filles en CP
|2025
|2005
|1
|Fonctionnaire
|Infirmière
|2
|Infirmière
|Fonctionnaire
|3
|Employée d’entreprise
|Puéricultrice
|4
|Professionnelle de santé
|Professeure
|5
|Médecin
|Médecin
|6
|Pharmacienne
|Pharmacienne
|7
|Professeure
|Employée d’entreprise
|8
|Puéricultrice
|Hôtesse de l’air
|9
|Pâtissière / Boulangère
|Célébrité / Chanteuse / Mannequin
|10
|Célébrité / Chanteuse / Mannequin
|Esthéticienne / Professeure de musique
Source : tableau créé par Nippon.com à partir des données du sondage annuel de Kuraray.
Métiers que les parents souhaitent pour leurs garçons en CP
|2025
|2005
|1
|Fonctionnaire
|Fonctionnaire
|2
|Employé d’entreprise
|Sportif de haut niveau
|3
|Sportif de haut niveau
|Médecin
|4
|Médecin
|Employé d’entreprise
|5
|Ingénieur
|Ingénieur
|6
|Officier de police
|Pompier / Urgentiste
|7
|Chercheur
|Architecte
|8
|Pompier / Urgentiste
|Charpentier / Artisan
|9
|Architecte
|Pilote
|10
|Professionnel de santé
|Professeur
Source : tableau créé par Nippon.com à partir des données du sondage annuel de Kuraray.
(Photo de titre : Pixta)