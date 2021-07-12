Население Японии за пять лет уменьшилось на 860 000 человек

Население Японии за пять лет уменьшилось на 860 000 человекОбщество
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Согласно предварительным данным переписи населения 2020 года, опубликованным Министерством внутренних дел и коммуникаций, население Японии (включая иностранцев) на 1 октября 2020 года составляло 122 266 568 человек, что на 868 177 человек меньше, чем показала предыдущая перепись в 2015 году. Перепись проводится каждые пять лет с 1920 года, и в 2015 году она впервые показала сокращение населения.
По оценкам ООН, население Японии, которое по результатам предыдущей переписи занимало 10-е место в мире, уступило Мексике и опустилось на 11-е место.
Префектура с самым большим населением – Токио (14 064 694 человека), за ним следует Канагава (9 244 411 человек) и Осака (8 842 523 человека). Наименьшее число, 555 847 человек, живёт в префектуре Тоттори.
Население увеличилось только в девяти префектурах: Токио, Канагава, Тиба, Сайтама, Айти, Сига, Осака, Фукуока и Окинава, и снизилось в 38 префектурах.
Темпы прироста населения в Токио являются самыми высокими, рост составил 4,1% по сравнению с предыдущей переписью, а во всём столичном регионе, включающем помимо Токио префектуры Сайтама, Тиба и Канагава, население увеличилось на 800 000 до 36,93 миллиона, что составляет около трети от всего населения страны, то есть население продолжало концентрироваться в этом районе. Самый высокий коэффициент снижения населения в 6,2% наблюдался в префектуре Акита.
Количество домохозяйств, состоящих из одного человека, увеличилось на 4,2% до 55 719 562. Среднее количество человек в семье достигло рекордно низкого уровня в 2,27 человека на семью.
Фотография к заголовку: PIXTA
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