Префектура Акита: суровые зимы и прекрасная природа на родине премьер-министра

Префектура Акита: суровые зимы и прекрасная природа на родине премьер-министраКультура Туризм
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Горы и снег
Префектура Акита расположена на берегу Японского моря в регионе Тохоку на севере Хонсю. Это шестая по величине префектура Японии. Здесь много гор, основные – это горный хребет Оу, проходящий с севера на юг вдоль восточной границы с префектурой Иватэ, и горы Дэва в центре префектуры. Покрытые древним буковым лесом горы Сираками входят в список Всемирного наследия ЮНЕСКО, они находятся на границе с префектурой Аомори на севере, а самая высокая вершина префектуры, гора Тёкай высотой 2236 метров, расположена на границе с префектурой Ямагата на юге.
Климат здесь прохладный, с обильными осадками, особенно зимой, когда в некоторых районах снежный покров достигает нескольких метров. Основу экономики долгое время составляло сельское и лесное хозяйство, особенно рисоводство, но в последнее время возросло значение производства электронных комплектующих. Префектура с населением в 960 000 человек занимает тридцать восьмое место среди 47 префектур Японии, треть её жителей проживает в центральном прибрежном регионе, где расположен главный город префектуры, Акита.
Горячие источники и фейерверки
Благодаря обилию гор и сложной береговой линии посетители Акиты могут любоваться живописными видами и имеют широкий выбор занятий на свежем воздухе, который включает пешие походы, велосипедные прогулки и катание на лыжах. Одно из самых известных природных чудес префектуры – озеро Тадзава, расположенное в древней кальдере. Озеро с его кобальтово-синей водой является самым глубоким в Японии, его максимальная глубина достигает 423 метров, оно не замерзает даже при здешних холодах – местная легенда объясняет это тем, что в озере обитает дракон.
Префектура богата термальными водами, здесь немало курортов с горячими источниками, в том числе знаменитый Нюто онсэнкё у озера Тадзава близ подножья горы Комагатаке и Фурусава-онсэн в городе Одатэ.
В Аките проводится ряд всемирно известных мероприятий. Каждый год в четвёртую субботу августа любители фейерверков едут в Дайсэн, чтобы посмотреть, как лучшие пиротехники страны соревнуются на Национальном конкурсе фейерверков Омагари. 15 и 16 февраля снежные домики камакура высотой около трёх метров в городе Ёкотэ подсвечивают, а участники зимнего праздника с более чем 400-летней историей наслаждаются сладким напитком амадзакэ и рисовыми лепёшками на гриле. Весной любители цветов стекаются в регион Сэмбоку, чтобы полюбоваться плакучими сакурами на улицах города Какунодатэ, известного как «маленький Киото» благодаря прекрасно сохранившимся усадьбам самураев.
Народные традиции
Префектура также является сокровищницей традиционных обычаев, здесь проводятся различные ритуалы, семнадцать из которых признаны национальным достоянием народной культуры. Один из самых известных – новогодние посещения демонически выглядящих намахагэ полуострова Ога. Перед Новым годом в общину спускаются группы этих свирепых на вид духов, размахивая гигантскими ножами и пугая детей своим рычанием, когда они ходят из дома в дом в поисках «бездельников и плакс». Намахагэ и другие ритуалы райхосин (божественных посещений) со всей страны вошли в список Нематериального культурного наследия человечества ЮНЕСКО в 2018 году.
Столица Акиты – место проведения оживлённого праздника Канто-мацури, который проходит с 3 по 6 августа. Праздник известен ночными шествиями с канто – гроздями бумажных фонарей на бамбуковых шестах. Канто имеют до 12 метров в высоту и вес свыше 50 кг, они символизируют созревшие колосья риса. Их носят саситэ, которые показывают свои навыки, балансируя шестом на руках, бёдрах и даже на лбу. В разгар праздника длинные ряды колеблющихся канто кажутся огромной светящейся рекой.
Тушёное мясо и сакэ
Акита – рисоводческий регион, что отражается в традиционных блюдах, таких как киритампо. Это трубчатые лепёшки, сделанные из толчёного риса, обёрнутого вокруг деревянной палочки и обжаренного на открытом огне. Вместе с другими ингредиентами, в том числе грибами, японской петрушкой и птицей, готовят сочное тушёное мясо – киритампо-набэ, в которое входит мясо хинаи-дзидори, местной породы курицы, известной качеством своего мяса, которую изначально выращивали в горах у истоков реки Ёнэсиро в северной части префектуры. Хинаи-дзидори также славятся красивым оперением и являются местой достопримечательностью наряду с собаками породы акита, признанной национальным памятником природы.
Акита с её длинной береговой линией предлагает посетителям широкий выбор свежих морепродуктов. Самым популярным среди них является разновидность волосозуба, известная как с, которую обычно жарят на гриле с солью или тушат с пастой мисо. Рыбу также ферментируют для получения острого соуса-приправы сёццуру, ключевого ингредиента традиционного прибрежного блюда сёццуру-набэ, в которое входят различные овощи и сама хатахата.
Инанива удон, производимая вручную пшеничная лапша, является особым блюдом города Юдзава в южной части префектуры. Она тоньше, чем большинство других видов удона, и её легче глотать. Наряду с удоном Сануки из префектуры Кагава и удоном Мидзусава из префектуры Гумма её считают одним из трёх лучших японских сортов лапши удон.
Акита – один из ведущих производителей сакэ, префектура занимает пятое место в стране по объёму производимого японского сакэ нихонсю, а её жители также являются активными потребителями алкогольных напитков. В префектуре делают ряд ведущих марок местного сакэ (дзисакэ) и традиционных гарниров, таких как, например, ибуригакко – редька-дайкон, которую маринуют и коптят.
Красота женщин Акиты
Акита славится исключительной красотой здешних женщин, такая репутация региона восходит ещё к периоду Хэйан (794-1192) и знаменитой поэтессе Оно-но Комати. Хотя красота – в глазах смотрящего, некоторые считают, что прохладный влажный климат префектуры, часто пасмурное небо и обилие свежего воздуха именно здесь способствуют сохранению молодости кожи.
Местный диалект
Акита, наряду с соседней префектурой Аомори и далекой Окинавой, считается регионом особенно сложного для понимания другими жителями страны диалекта. Диалект Акита (акита-бэн) известен обширным лексиконом местных слов и характерной интонацией, а также краткостью высказываний, благодаря которой весь разговор может сокращаться до нескольких слогов.
(Фотография к заголовку: © Pixta.)
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