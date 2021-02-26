Префектура Акита: суровые зимы и прекрасная природа на родине премьер-министра

Префектура Акита на севере Японии известна суровыми зимами, прекрасными пейзажами и особой кухней. О ней нечасто говорят, хотя в последнее время она упоминается в новостях как место рождения премьер-министра Суги Ёсихидэ.

Горы и снег

Префектура Акита расположена на берегу Японского моря в регионе Тохоку на севере Хонсю. Это шестая по величине префектура Японии. Здесь много гор, основные – это горный хребет Оу, проходящий с севера на юг вдоль восточной границы с префектурой Иватэ, и горы Дэва в центре префектуры. Покрытые древним буковым лесом горы Сираками входят в список Всемирного наследия ЮНЕСКО, они находятся на границе с префектурой Аомори на севере, а самая высокая вершина префектуры, гора Тёкай высотой 2236 метров, расположена на границе с префектурой Ямагата на юге.

Климат здесь прохладный, с обильными осадками, особенно зимой, когда в некоторых районах снежный покров достигает нескольких метров. Основу экономики долгое время составляло сельское и лесное хозяйство, особенно рисоводство, но в последнее время возросло значение производства электронных комплектующих. Префектура с населением в 960 000 человек занимает тридцать восьмое место среди 47 префектур Японии, треть её жителей проживает в центральном прибрежном регионе, где расположен главный город префектуры, Акита.



Гора Тёкай (© Photolibrary)



Заснеженные крыши в городе Юдзава, где родился премьер-министр Суга Ёсихидэ (© Pixta)

Горячие источники и фейерверки

Благодаря обилию гор и сложной береговой линии посетители Акиты могут любоваться живописными видами и имеют широкий выбор занятий на свежем воздухе, который включает пешие походы, велосипедные прогулки и катание на лыжах. Одно из самых известных природных чудес префектуры – озеро Тадзава, расположенное в древней кальдере. Озеро с его кобальтово-синей водой является самым глубоким в Японии, его максимальная глубина достигает 423 метров, оно не замерзает даже при здешних холодах – местная легенда объясняет это тем, что в озере обитает дракон.

Префектура богата термальными водами, здесь немало курортов с горячими источниками, в том числе знаменитый Нюто онсэнкё у озера Тадзава близ подножья горы Комагатаке и Фурусава-онсэн в городе Одатэ.

В Аките проводится ряд всемирно известных мероприятий. Каждый год в четвёртую субботу августа любители фейерверков едут в Дайсэн, чтобы посмотреть, как лучшие пиротехники страны соревнуются на Национальном конкурсе фейерверков Омагари. 15 и 16 февраля снежные домики камакура высотой около трёх метров в городе Ёкотэ подсвечивают, а участники зимнего праздника с более чем 400-летней историей наслаждаются сладким напитком амадзакэ и рисовыми лепёшками на гриле. Весной любители цветов стекаются в регион Сэмбоку, чтобы полюбоваться плакучими сакурами на улицах города Какунодатэ, известного как «маленький Киото» благодаря прекрасно сохранившимся усадьбам самураев.



Мастера фейерверков раскрашивают ночное небо в Омагари (© Pixta)

Домики из снега, камакура, возле замка Ёкотэ (© Pixta)

Народные традиции

Префектура также является сокровищницей традиционных обычаев, здесь проводятся различные ритуалы, семнадцать из которых признаны национальным достоянием народной культуры. Один из самых известных – новогодние посещения демонически выглядящих намахагэ полуострова Ога. Перед Новым годом в общину спускаются группы этих свирепых на вид духов, размахивая гигантскими ножами и пугая детей своим рычанием, когда они ходят из дома в дом в поисках «бездельников и плакс». Намахагэ и другие ритуалы райхосин (божественных посещений) со всей страны вошли в список Нематериального культурного наследия человечества ЮНЕСКО в 2018 году.

Столица Акиты – место проведения оживлённого праздника Канто-мацури, который проходит с 3 по 6 августа. Праздник известен ночными шествиями с канто – гроздями бумажных фонарей на бамбуковых шестах. Канто имеют до 12 метров в высоту и вес свыше 50 кг, они символизируют созревшие колосья риса. Их носят саситэ, которые показывают свои навыки, балансируя шестом на руках, бёдрах и даже на лбу. В разгар праздника длинные ряды колеблющихся канто кажутся огромной светящейся рекой.



Намахагэ в одеждах из рисовой соломы имеют устрашающий вид (© Pixta)

Ряды канто проходят по улицам Акиты (© Photolibrary)

Тушёное мясо и сакэ

Акита – рисоводческий регион, что отражается в традиционных блюдах, таких как киритампо. Это трубчатые лепёшки, сделанные из толчёного риса, обёрнутого вокруг деревянной палочки и обжаренного на открытом огне. Вместе с другими ингредиентами, в том числе грибами, японской петрушкой и птицей, готовят сочное тушёное мясо – киритампо-набэ, в которое входит мясо хинаи-дзидори, местной породы курицы, известной качеством своего мяса, которую изначально выращивали в горах у истоков реки Ёнэсиро в северной части префектуры. Хинаи-дзидори также славятся красивым оперением и являются местой достопримечательностью наряду с собаками породы акита, признанной национальным памятником природы.



Киритампо-набэ помогает согреться в зимние холода (© Photolibrary)

Акита с её длинной береговой линией предлагает посетителям широкий выбор свежих морепродуктов. Самым популярным среди них является разновидность волосозуба, известная как с, которую обычно жарят на гриле с солью или тушат с пастой мисо. Рыбу также ферментируют для получения острого соуса-приправы сёццуру, ключевого ингредиента традиционного прибрежного блюда сёццуру-набэ, в которое входят различные овощи и сама хатахата.

Инанива удон, производимая вручную пшеничная лапша, является особым блюдом города Юдзава в южной части префектуры. Она тоньше, чем большинство других видов удона, и её легче глотать. Наряду с удоном Сануки из префектуры Кагава и удоном Мидзусава из префектуры Гумма её считают одним из трёх лучших японских сортов лапши удон.

Акита – один из ведущих производителей сакэ, префектура занимает пятое место в стране по объёму производимого японского сакэ нихонсю, а её жители также являются активными потребителями алкогольных напитков. В префектуре делают ряд ведущих марок местного сакэ (дзисакэ) и традиционных гарниров, таких как, например, ибуригакко – редька-дайкон, которую маринуют и коптят.



Блюдо прибрежной кухни, сёццуру-набэ (© Pixta)

Хрустящая на зубах маринованная копчёная редька-дайкон ибуригакко имеет отчётливый копчёный привкус (© Pixta)

Горячий инанива удон (© Pixta)

Красота женщин Акиты

Акита славится исключительной красотой здешних женщин, такая репутация региона восходит ещё к периоду Хэйан (794-1192) и знаменитой поэтессе Оно-но Комати. Хотя красота – в глазах смотрящего, некоторые считают, что прохладный влажный климат префектуры, часто пасмурное небо и обилие свежего воздуха именно здесь способствуют сохранению молодости кожи.



Оно-но Комати (справа) в «Ста стихах ста поэтов» (Хякунин иссю) издания 1680 года (предоставлено Национальной парламентской библиотекой)

Местный диалект

Акита, наряду с соседней префектурой Аомори и далекой Окинавой, считается регионом особенно сложного для понимания другими жителями страны диалекта. Диалект Акита (акита-бэн) известен обширным лексиконом местных слов и характерной интонацией, а также краткостью высказываний, благодаря которой весь разговор может сокращаться до нескольких слогов.

(Фотография к заголовку: © Pixta.)

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