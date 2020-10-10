[Видео] Искусство баланса: соревнования носильщиков фонарей на празднике Акита Канто-мацури

Видео

Во время праздника Акита Канто-мацури днём проводятся соревнования, в ходе которых свои умения показывают люди, постоянно тренировавшиеся с огромными фонарями. Основное шествие праздника проходит вечером, а этот конкурс называется «дневные фонари-канто». Фонари бывают четырёх размеров, самые большие имеют высоту в 12 метров и весят 50 килограммов. Управляющий фонарём человек держит его на одной точке тела – на ладони, лбу, плечах, пояснице – и, не теряя баланса, передаёт фонарь следующему участнику. Эти люди создают команды в собраниях местных общин, в местных университетах и ​​на рабочих местах. Проводятся как командные, так и индивидуальные соревнования; играющие на флейтах и барабанах также соревнуются в умениях. Традиция передаётся из поколения в поколение, есть соревнования для учеников начальных и средних классов школы.

Видео Akita Cable Television (CNA)