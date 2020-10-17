[Видео] Ужасные божества намахагэ ходят по домам в конце года на полуострове Ога в префектуре Акита

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«Кто тут лентяй? Кто тут плакса?» – божества намахагэ с демоническими синими или красными лицами ходят по домам во время традиционного мероприятия, которое проводится в различных частях полуострова Ога в префектуре Акита. Дети ударяются в крик от ужасающего вида и ревущих голосов, будто бы исходящих из самых глубин земли. Суть, конечно, не в том, чтобы развлекаться, пугая детей. Божества, которых символизируют ряженые, изгоняют лень, отпугивают злые силы и приносят удачу. Намахагэ – это «посещающие божества», которые появляются в деревне только в конце года.

Хозяева подают божествам сакэ, они его хвалят и удаляются, танцуя. На улицах собираются соседи и вместе веселятся. Ритуалы намахагэ можно назвать развлечением, связанным с древними местными верованиями.

Вне домов намахагэ можно увидеть нечасто, но туристы могут принять участие в празднике Намахагэ Сэдо, который проводится в течение трёх дней с первой пятницы февраля. В это время можно увидеть обряд освящения намахагэ и воспроизведение посещения дома божествами.

Видео Akita Cable Television (CNA)

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