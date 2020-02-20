[Видео] Праздник ужасных божеств-намахагэ в префектуре Акита

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Кабельное ТВ Акита на протяжении трёх дней с 7 по 9 февраля снимало события традиционного зимнего праздника Намахагэ Сэдо.

Праздник Намахагэ Сэдо в префектуре Акита проводится с 7 по 9 февраля в святилище Синдзан в Китауре, город Ога. Праздник, в котором могут поучаствовать туристы, сочетает традиционные новогодние мероприятия явления божеств намахагэ в различных районах полуострова Ога с синтоистскими ритуалами.

На традиционных мероприятиях люди в демонических красных или синих масках, переодетые божествами намахагэ, врываются в дома с криками: «Кто тут ленится? Кто тут плаксы?». Праздник привлекает всё больше внимания за пределами Японии после того, как ЮНЕСКО внесло его в список Всемирного нематериального культурного наследия в декабре 2018 года. В ходе праздника в святилище Синдзан воспроизводят ритуал, проводящийся в новогоднюю ночь и потому далеко не все могли его увидеть. Фантастические божества намахагэ с факелами спускаются с горы, бьют в барабаны и энергично танцуют.

[Авторское право «Акита кэбуру тэрэби» (CNA)]

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