[Видео] Праздник Акита Канто-мацури в 2019 году

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Появившийся в середине периода Эдо (1603-1868) праздник Акита Канто-мацури произошёл от проводившегося во время праздника О-Бон ритуала Нэбури-нагаси, призванного избавить от напастей в середине лета и молитв о богатом урожае пяти злаков. В праздник «проспект фонарей» Канто-одоори в городе Акита освещён примерно 280 напоминающими колосья гроздьями фонарей, каждая из которых высотой около 12 метров и весом в 50 кг. На видео показана живая атмосфера праздника – носильщики показывают удаль, удерживая фонари на одной точке тела – ладони или голове, звучит праздничная музыка и радостные восклицания зрителей.

Видео Akita Cable Television (CAN)