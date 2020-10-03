[Видео] Праздник Акита Канто-мацури в 2019 году
ВидеоТуризм
- English
- 日本語
- 简体字
- 繁體字
- Français
- Español
- العربية
- Русский
Появившийся в середине периода Эдо (1603-1868) праздник Акита Канто-мацури произошёл от проводившегося во время праздника О-Бон ритуала Нэбури-нагаси, призванного избавить от напастей в середине лета и молитв о богатом урожае пяти злаков. В праздник «проспект фонарей» Канто-одоори в городе Акита освещён примерно 280 напоминающими колосья гроздьями фонарей, каждая из которых высотой около 12 метров и весом в 50 кг. На видео показана живая атмосфера праздника – носильщики показывают удаль, удерживая фонари на одной точке тела – ладони или голове, звучит праздничная музыка и радостные восклицания зрителей.
Видео Akita Cable Television (CAN)