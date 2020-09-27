[Видео] Природа префектуры Акита: осенние виды горы Акита-Комагатакэ

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Гора Акита-Комагатакэ в г. Сэмбоку префектуры Акита, на границе с префектурой Иватэ, особенно популярна летом, во время цветения альпийских растений. Но сюда стоит приехать и осенью, когда склоны покрыты яркой листвой. Множество людей приезжает для восхождений и фотографирования видов – листья начинают желтеть у вершины, высота которой составляет 1637 метров, в конце сентября, а сезон осенней листвы достигает пика с начала до середины октября. Листья альпийских алеутских гравилатов (тингурума) становятся тёмно-красными, и их красочный ковёр усеян жёлтыми и оранжевыми листьями клёнов (каэдэ). От вершины открывается вид на озеро Тадзава, синяя поверхность которого отчётливо контрастирует с осенними оттенками горных склонов.

Дорога вверх по склону горы заканчивается на стоянке у входа на ведущие к вершине тропы. Частным транспортным средствам запрещено использовать эту дорогу в выходные и праздничные дни до конца октября, но посетители могут припарковать машину в «Арупа Комакуса» на плато озера Тадзава, где есть горячие источники, которыми можно воспользоваться днём, и сесть на автобус до горы. По возвращении за 15-20 минут на машине или автобусе можно доехать до онсэна Нюто, группы горячих источников, окружённых осенним лесом.

Видео Akita Cable Television (CAN)