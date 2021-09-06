Смертность от коронавируса в 5,6 раза выше у людей с сопутствующими заболеваниями: данные министерства здравоохранения Японии
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Токио, 4 сентября (Jiji Press). Уровень смертности от COVID-19 среди людей с имеющимися заболеваниями, такими как хроническое заболевание почек, примерно в 5,6 раз выше, чем у людей без таких заболеваний, как показало исследование министерства здравоохранения Японии.
Уровень смертности среди людей с одним или несколькими из девяти факторов, повышающих риск развития серьёзных симптомов COVID-19, составил 2,28%по сравнению с 0,41% среди тех, у кого не было таких факторов.
Эти девять факторов включают высокое кровяное давление, хроническую обструктивную болезнь лёгких, рак, диабет и ожирение, а также хроническое заболевание почек.
Из примерно 322 000 случаев COVID-19, которые были зарегистрированы в системе HER-SYS министерства для управления данными о пациентах с коронавирусом в период с апреля по июнь 2021 года, в ходе исследования было изучено примерно 103 000 случаев, для которых имелась информация о наличии либо отсутствии этих девяти факторов, и рассчитан коэффициент смертности для этих случаев по данным о смертельных исходах до 22 июля.
Уровень смертности был тем выше, чем больше присутствовало таких факторов: 1,38% для людей с одним из факторов, 3,8% для людей с двумя факторами, 5,2% для людей с тремя и 9,69% для людей с четырьмя и более факторами риска.
[Авторское право The Jiji Press, Ltd.]
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