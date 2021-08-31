В Японии 21,3% молодых людей не намерены вакцинироваться, 22,5% ещё не определились

Ко времени пятой волны инфекции нового коронавируса при помощи массовой вакцинации удалось предотвратить заражение пожилых людей, но растёт число заражений среди молодых возрастных групп. Как относятся к вакцинации и коронавирусу молодые люди?

В анкетном опросе 1000 молодых людей, который провёл фонд Nippon Foundation, на вопрос о том, вакцинированы ли они, 19,6% ответили положительно (то есть получили по меньшей мере первую дозу вакцины либо зарегистрировались на вакцинацию на определённую дату). 36,6% намерены вакцинироваться, но ещё не решили, когда именно. 21,3% не собираются вакцинироваться, а 22,5% ещё не определились.

Большинство из тех, кто был вакцинирован или зарегистрировался на вакцинацию, делают это по месту работы либо учёбы (58,2%), и в центрах вакцинации местных органов власти (19,2%).

Чаще всего причинами для вакцинации являются желание предотвратить болезнь (76,9%) и стремление избежать заражения близких людей (55,5%).

Из тех, кто не намерен вакцинироваться или сомневается, более 30% называют среди причин краткосрочные и долгосрочные побочные эффекты, а также недостаток информации. Лишь 2,5% респондентов заявили, что «на здоровье молодых людей даже в случае заражения оно особо не сказывается».

Сейчас циркулирует масса информации о вакцине, но даже о том, что вакцина предоставляется бесплатно, знали только 45,3% респондентов, и лишь 38,2% были осведомлены о ложности слухов, будто бы вакцина может вызвать бесплодие. Таким образом, стало ясно, что информация, предоставляемая правительством, местными органами власти и средствами массовой информации, в недостаточной степени распространяется среди молодёжи.

Опрос проводился онлайн с 16 по 20 июля с участием 1000 мужчин и женщин в возрасте от 17 до 19 лет.

Фотография к заголовку: PIXTA

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