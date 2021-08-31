В Японии 21,3% молодых людей не намерены вакцинироваться, 22,5% ещё не определились

Общество Здоровье

Ко времени пятой волны инфекции нового коронавируса при помощи массовой вакцинации удалось предотвратить заражение пожилых людей, но растёт число заражений среди молодых возрастных групп. Как относятся к вакцинации и коронавирусу молодые люди?
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В анкетном опросе 1000 молодых людей, который провёл фонд Nippon Foundation, на вопрос о том, вакцинированы ли они, 19,6% ответили положительно (то есть получили по меньшей мере первую дозу вакцины либо зарегистрировались на вакцинацию на определённую дату). 36,6% намерены вакцинироваться, но ещё не решили, когда именно. 21,3% не собираются вакцинироваться, а 22,5% ещё не определились.

Большинство из тех, кто был вакцинирован или зарегистрировался на вакцинацию, делают это по месту работы либо учёбы (58,2%), и в центрах вакцинации местных органов власти (19,2%).

Чаще всего причинами для вакцинации являются желание предотвратить болезнь (76,9%) и стремление избежать заражения близких людей (55,5%).

Из тех, кто не намерен вакцинироваться или сомневается, более 30% называют среди причин краткосрочные и долгосрочные побочные эффекты, а также недостаток информации. Лишь 2,5% респондентов заявили, что «на здоровье молодых людей даже в случае заражения оно особо не сказывается».

Сейчас циркулирует масса информации о вакцине, но даже о том, что вакцина предоставляется бесплатно, знали только 45,3% респондентов, и лишь 38,2% были осведомлены о ложности слухов, будто бы вакцина может вызвать бесплодие. Таким образом, стало ясно, что информация, предоставляемая правительством, местными органами власти и средствами массовой информации, в недостаточной степени распространяется среди молодёжи.

Опрос проводился онлайн с 16 по 20 июля с участием 1000 мужчин и женщин в возрасте от 17 до 19 лет.

Фотография к заголовку: PIXTA

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