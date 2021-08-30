В Японии было введено более 500 000 доз вакцины из партий, в которых существовала вероятность присутствия посторонних материалов

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Токио, 27 августа (Jiji Press). В Японии уже введено немногим более 500 000 доз вакцины против коронавируса из партий, у которых есть вероятность загрязнения посторонними материалами, как сообщил министр административной реформы Коно Таро.

Это часть из примерно 1,63 миллиона доз вакцины, разработанной американской биотехнологической компанией Moderna Inc., использование которых было приостановлено, поскольку они производились на той же линии, что и флаконы, содержащие посторонние вещества.

Коно, который также отвечает за вакцинирование против коронавируса, заверил, что загрязнение не создаёт риска появления серьёзных проблем со здоровьем.

Правительство Японии получило запросы от 494 центров вакцинации COVID-19 на отправку вакцины взамен забракованных.

Правительство предоставит к воскресенью 350 000 доз по запросу 190 центров.

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