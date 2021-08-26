Группа экспертов в Японии опасается возможного всплеска числа смертельных случаев в связи с COVID-19

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Токио, 25 августа (Jiji Press). Консультативный совет министерства здравоохранения Японии выразил обеспокоенность по поводу возможного всплеска числа смертей от нового коронавируса из-за быстрого возобновления роста числа инфекций по всей Японии.

«Число умерших от COVID-19 может с этого момента начать существенно расти, – заявили в консультативном совете. – Продолжающееся распространение инфекции необходимо сдерживать как можно быстрее».

Совет призвал усилить меры по борьбе с коронавирусом в школах, как только ученики вернутся в классы после летних каникул.

«Число новых случаев заражения среди людей моложе 20 лет увеличивается», – говорится в сообщении.

Однако существуют различия по воздействию вируса и реакции на эпидемию между начальными, средними школами и университетами, говорится в сообщении, и эксперты не настаивают на необходимости полного закрытия школ.

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