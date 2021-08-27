Посторонние материалы, обнаруженные в вакцине Moderna, могут быть металлами
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Токио, 26 августа (Jiji Press). Посторонние материалы, обнаруженные в некоторых неиспользованных флаконах вакцины COVID-19 американской биотехнологической компании Moderna Inc. в Японии, могут быть кусочками металла, сообщили источники в министерстве здравоохранения Японии.
В министерстве считают, что посторонние материалы могли попасть во флаконы с вакциной в процессе производства.
Moderna в настоящее время изучает состав инородных веществ и обстоятельства того, как такие предметы попали в вакцину.
Япония приостановила использование около 1,63 миллиона доз вакцины, но некоторые из флаконов с теми же номерами партий, что и флаконы, содержащие инородные вещества, уже использовались для инъекций.
Министерство сообщает, что посторонние предметы не блокируют кровеносные сосуды, поскольку вакцина вводится в мышцы, но просит людей проконсультироваться с врачом, если у них возникнут какие-либо изменения в состоянии здоровья.
[Авторское право The Jiji Press, Ltd.]
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