Отзыв партий вакцины Moderna из-за посторонних примесей приостановил вакцинацию на рабочих местах в Японии

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Токио, 26 августа (Jiji Press). Из-за вероятности загрязнения некоторых доз вакцины против коронавируса, разработанной американской биотехнологической компанией Moderna Inc., некоторые японские компании временно приостановили вакцинацию на рабочем месте.

После сообщений о загрязнении крупный японский перевозчик All Nippon Airways сразу приостановил программу вакцинации в токийском международном аэропорту Ханэда.

Дочерняя компания ANA Holdings Inc. также планировала отменить вакцинацию в аэропорту 27 августа; министерство здравоохранения решило прекратить использование доз вакцины Moderna из флаконов с тремя конкретными номерами партий.

С 16 августа ANA использовала около 4000 доз из таких флаконов в Ханэде и около 700 доз в международном аэропорту Осаки Итами.

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