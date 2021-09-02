Общее количество заразившихся за всё время пандемии в Японии превысило 1,5 миллиона человек

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Токио, 1 сентября (Jiji Press). Общее число случаев заражения новым коронавирусом в Японии, в том числе среди пассажиров и членов экипажей иностранных круизных лайнеров, 1 сентября превысило 1,5 миллиона.

За этот день в Японии выявлен 20 031 новый случай, в результате чего общее количество с момента обнаружения первого случая в Японии в прошлом году составило 1 511 394 человека.

Рост с миллиона до 1,5 миллиона произошёл всего за 26 дней во время пятой волны инфекций, вызванных дельта-вариантом – ранее это количество выросло с 500 тысяч до миллиона за четыре месяца.

Ежедневное количество случаев заболевания по всей стране превысило 20 000 впервые за четыре дня.

Префектура Осака на западе Японии сообщила о 3004 случаях заболевания, это число впервые превысило 3000.

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