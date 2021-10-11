В Токио за день выявлено 60 случаев заражения новым коронавирусом, самый низкий показатель в этом году
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Токио, 10 октября (Jiji Press). Число новых заражений за день в Токио составило 60, самый низкий показатель в этом году наблюдается второй день подряд, по данным столичной администрации Токио.
Ежедневное количество заражений за неделю в японской столице снизилось на 101 по сравнению с предыдущей неделей.
Число пациентов с COVID-19 с тяжелыми симптомами в соответствии с критериями столичного правительства составило 67. В этот день было зарегистрировано семь новых смертей среди инфицированных людей.
По всей Японии в воскресенье было выявлено 553 новых случая заражения. Общее число тяжело больных COVID-19 снизилось на 18 по сравнению с предыдущим днём до 483, опустившись ниже уровня в 500 впервые с 26 июля.
Среди инфицированных людей по всей стране зарегистрировано 10 новых смертей.
[Авторское право The Jiji Press, Ltd.]
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