В Токио за день выявлено 60 случаев заражения новым коронавирусом, самый низкий показатель в этом году

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Токио, 10 октября (Jiji Press). Число новых заражений за день в Токио составило 60, самый низкий показатель в этом году наблюдается второй день подряд, по данным столичной администрации Токио.

Ежедневное количество заражений за неделю в японской столице снизилось на 101 по сравнению с предыдущей неделей.

Число пациентов с COVID-19 с тяжелыми симптомами в соответствии с критериями столичного правительства составило 67. В этот день было зарегистрировано семь новых смертей среди инфицированных людей.

По всей Японии в воскресенье было выявлено 553 новых случая заражения. Общее число тяжело больных COVID-19 снизилось на 18 по сравнению с предыдущим днём ​​до 483, опустившись ниже уровня в 500 впервые с 26 июля.

Среди инфицированных людей по всей стране зарегистрировано 10 новых смертей.

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