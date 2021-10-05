В Японии полностью вакцинировано против коронавируса более 60% жителей
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Токио, 4 октября (Jiji Press). Две прививки против нового коронавируса получило немногим более 60% жителей Японии, сообщило правительство в понедельник.
По данным канцелярии премьер-министра, две дозы вакцины получило 60,9% жителей, а по меньшей мере одну дозу – 71,3%.
Ожидается, что в этом месяце доля полностью вакцинированных превысит 70%.
На момент публикации данных было введено около 167 миллионов доз вакцины, более 90 миллионов человек получили первую прививку и, около 77 миллионов – вторую.
Из людей в возрасте 65 лет и старше по меньшей мере одну прививку получило 90,6%, две – 89,4%.
[Авторское право The Jiji Press, Ltd.]
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