Исследование показывает снижение эффективности вакцинирования у пожилых людей и курильщиков

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Токио, 21 сентября (Jiji Press). В Японии планируют начать «бустерную» вакцинацию против коронавируса для людей, которым дважды делали прививки от COVID-19, и исследования показывают, что эффективность вакцин имеет тенденцию к снижению у пожилых людей, а также у тех, кто курит и пьёт.

Поскольку более половины населения Японии сделали две прививки, правительство рассматривает возможность за счёт вакцинации ослаблять ограничения на деятельность, поэтому важно поддерживать эффективность вакцинирования.

Госпиталь Уцуномия Национальной больничной организации проверил 378 сотрудников, получивших вакцину, разработанную американской фармацевтической компанией Pfizer Inc., на количество и эффективность нейтрализующих антител через три месяца после второй прививки.

Тест показал, что эффективность вакцины снижается у людей более старшего возраста. В частности, средние уровни показателей антител у людей обоих полов в возрасте от 60 до 79 лет, а у мужчин в возрасте от 50 лет были примерно вдвое меньше, чем у людей в возрасте 20-29 лет. У женщин в возрасте 50-59 лет этот уровень составлял около 60% от уровня людей в возрасте 20–29 лет. Средние уровни для людей, которые не курили, были примерно на 12% выше общего среднего уровня, тогда как у бывших и нынешних курильщиков они были ниже примерно на 23% и 35% соответственно.

«Пожилые люди могут быть не в состоянии в достаточной мере поддерживать уровень антител, вырабатываемых вакцинацией, поскольку их иммунные клетки ослабевают с возрастом», – сказал Сугияма Кумия, заместитель главы больницы в Уцуномии, центре восточной префектуры Тотиги, добавив: «Многие иммунные клетки находятся в лёгких и напрямую связаны с иммунной системой всего тела, так что курение повреждает иммунные клетки в этом органе, затрудняя (для курильщиков) поддержание уровня антител».

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