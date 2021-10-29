В Токио зарегистрирован 21 новый случай инфекции, по всей Японии – 274

Новости

Токио, 28 октября (Jiji Press). Столичная администрация Токио сообщила о 21 новом случае инфекции за 28 октября, что на 15 меньше, чем неделей ранее, и ниже 50 в течение 12 дней подряд.

Скользящий семидневный средний показатель заражений за день составил 25,7, что на 41,1% меньше, чем за предыдущую неделю.

28 октября в японской столице зарегистрировано три новых случая смерти инфицированных, а количество людей с тяжёлыми по стандартам столичной администрации симптомами упало на 1 по сравнению с предыдущим днём ​​до 15.

По всей Японии в этот день было выявлено 274 новых случая заражения, при этом новых случаев заболевания не было обнаружено в 13 из 47 префектур страны, включая Иватэ, Ямагата, Кумамото и Кагосима. В Осаке был зарегистрирован 61 новый случай заболевания, она лидирует среди всех префектур.

В стране зарегистрировано девять новых смертельных случаев, в то время как по стране число тяжёлых больных уменьшилось на 7 до 177.

[Авторское право The Jiji Press, Ltd.]

Статьи по теме