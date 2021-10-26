В Японии зарегистрировано 153 новых случая инфекции
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Токио, 25 октября (Jiji Press). В Японии за день было зарегистрировано 153 новых случая COVID-19, сумма заражений по стране за день опустилась ниже 200 впервые с 6 июля 2020 года.
В 19 из 47 префектур страны, включая Ибараки, Сидзуока и Коти, не выявлены новые случаи заболевания.
По всей стране в этот день было зарегистрировано семь новых смертей среди инфицированных людей, в то время как количество пациентов с COVID-19 с тяжелыми симптомами уменьшилось на шесть по сравнению с предыдущим днём до 202.
В Токио дневное количество новых инфекций составило 17, что на 12 меньше, чем неделей ранее, и ниже 20 во второй день подряд. Семидневное среднее число заражений за день составило 29,6, что на 48,6% меньше, чем на предыдущей неделе.
[Авторское право The Jiji Press, Ltd.]
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