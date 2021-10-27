В Японии вакцинировано от COVID-19 более 70% населения

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Токио, 26 октября (Jiji Press). Уровень вакцинации от COVID-19 в Японии вырос до 70,1%, сообщило правительство.

Уровень вакцинации в Японии в настоящее время является третьим по величине среди стран Группы семи после 73,29% в Канаде и 70,54% в Италии, опередив 56,47% в США и 66,69% ​​в Великобритании, согласно сайту Оксфордского университета «Наш мир в данных» от 21 октября.

В Японии вакцинация неуклонно прогрессирует с апреля, когда после медицинских работников и других приоритетных групп начали вакцинировать широкие слои населения, тогда как в некоторых других странах после достижения уровня в 60% процесс замедлился.

К 26 октября 70,1 процента населения Японии получили две дозы вакцины COVID-19, а 76,7 процента населения – как минимум одну дозу.

Общее количество прививок, сделанных в стране, составило около 185,97 миллиона. Число людей, которым сделали две прививки, составило около 88,79 миллиона человек. Доля таких людей достигла 90,4% среди лиц в возрасте 65 лет и старше.

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