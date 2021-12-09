Штамм омикрон нового коронавируса, по всей видимости, очень заразен: мнение японских экспертов
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Токио, 8 декабря (Jiji Press). Вариант омикрон нового коронавируса можно считать более заразным, чем другие штаммы, заявил глава консультативного совета министерства здравоохранения Японии.
«Число случаев заражения вариантом омикрон увеличилось и превысило число случаев заражения дельта-вариантом в Южной Африке», – сказал на сегодняшнем заседании глава консультативного совета Вакита Такадзи.
Нисиура Хироси, профессор Университета Киото, и другие эксперты сообщили, что на ранней стадии вспышки омикрона в африканской стране среднее число людей, заражающихся этим вариантом от одного человека, в 4,2 раза превышало аналогичный показатель для штамма дельта.
«Вариант омикрон может иметь определённую способность проникать через иммунную систему, – сказал Вакита, который также возглавляет Национальный институт инфекционных заболеваний. – Нам нужно подготовиться к вспышке варианта омикрон внутри страны».
На встрече члены консультативного совета призвали к тщательному осуществлению мер инфекционного контроля, таких как ношение масок и постоянные призывы к ревакцинации, заявив, что с прошлой недели число случаев коронавируса увеличилось.
[Авторское право The Jiji Press, Ltd.]
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